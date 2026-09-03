Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Η αναζήτηση μιας θέσης στάθμευσης στα μεγάλα αστικά κέντρα, και ιδιαίτερα στην Αθήνα, αποτελεί καθημερινή δοκιμασία για τους οδηγούς. Η έλλειψη διαθέσιμων χώρων συχνά οδηγεί σε βιαστικές επιλογές, με αποτέλεσμα αρκετοί να αφήνουν το αυτοκίνητό τους σε σημεία που δυσκολεύουν την κυκλοφορία ή εμποδίζουν άλλα οχήματα.

Μία από τις συνηθέστερες πρακτικές είναι το παρκάρισμα «προφυλακτήρα με προφυλακτήρα», όταν δηλαδή ένα όχημα σταθμεύει τόσο κοντά σε άλλο ώστε να μην του επιτρέπει να αποχωρήσει από τη θέση του. Πρόκειται, ωστόσο, για παράβαση που μπορεί να επιφέρει διοικητικές κυρώσεις.

Advertisement

Advertisement

Σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 38 του νέου Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Ν. 5209/2025), απαγορεύεται η στάθμευση σε σημείο από το οποίο παρεμποδίζεται όχημα που έχει σταθμεύσει νόμιμα να εξέλθει από τη θέση του. Η παράβαση κατατάσσεται στην κατηγορία Ε1-Β και προβλέπει πρόστιμο 30 ευρώ, αλλά και αφαίρεση της άδειας οδήγησης για 10 ημέρες.

Πηγή: iSTOCK

Κατά γενικό κανόνα προκειμένου να πραγματοποιήσετε με ασφάλεια ένα παράλληλο παρκάρισμα (ανάμεσα σε δύο αυτοκίνητα), ο χώρος πρέπει να είναι τουλάχιστον 1,5 μέτρο μεγαλύτερος από το μήκος του αυτοκινήτου που οδηγείτε.

Έτσι περιορίζεται ο κίνδυνος επαφής με τα γειτονικά οχήματα και εξασφαλίζεται ο απαραίτητος χώρος για τους ελιγμούς κατά την έξοδο.

Η σωστή στάθμευση δεν αφορά, επομένως, μόνο την αποφυγή ενός προστίμου. Αφορά και την ασφάλεια όλων, καθώς ένα όχημα που έχει εγκλωβιστεί μπορεί να δυσκολευτεί σημαντικά να αποχωρήσει χωρίς να προκαλέσει ζημιές.