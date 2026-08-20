Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ο νέος Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας επιβάλλει αυστηρότερα πρόστιμα και διοικητικές ποινές στους οδηγούς που υπερβαίνουν τα επιτρεπόμενα όρια ταχύτητας.

Το ύψος των προστίμων και η διάρκεια αφαίρεσης της άδειας οδήγησης κλιμακώνονται ανάλογα με τη σοβαρότητα της παράβασης και την ταχύτητα του οχήματος.

Οι υπότροποι οδηγοί αντιμετωπίζουν δραστικά αυξημένες ποινές για επαναλαμβανόμενες παραβάσεις, φτάνοντας έως και τον τετραπλασιασμό των προστίμων σε ορισμένες περιπτώσεις.

Μετά την ολοκλήρωση της περιόδου αφαίρεσης της άδειας, οι υπότροποι οφείλουν να εξοφλήσουν τα πρόστιμα και να επανεξεταστούν για την ανάκτηση του διπλώματος.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Ο νέος Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας προβλέπει αυστηρότερες κυρώσεις για τους οδηγούς που παραβιάζουν τα όρια ταχύτητας, με τα πρόστιμα και τις διοικητικές ποινές να κλιμακώνονται ανάλογα με τη σοβαρότητα της παράβασης. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στους οδηγούς που επαναλαμβάνουν επικίνδυνες παραβάσεις μέσα σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

Για υπέρβαση του επιτρεπόμενου ορίου έως 20 χλμ./ώρα επιβάλλεται πρόστιμο 150 ευρώ. Στην υπέρβαση από 20 έως 30 χλμ./ώρα, το πρόστιμο παραμένει στα 150 ευρώ, αλλά συνοδεύεται από αφαίρεση της άδειας οδήγησης για 20 ημέρες.

Advertisement

Advertisement

Όταν η υπέρβαση κυμαίνεται από 30 έως 50 χλμ./ώρα, το πρόστιμο ανέρχεται στα 350 ευρώ, ενώ προβλέπεται αφαίρεση της άδειας οδήγησης και των στοιχείων κυκλοφορίας του οχήματος για 30 ημέρες. Για υπέρβαση άνω των 50 χλμ./ώρα, το πρόστιμο φτάνει τα 700 ευρώ και η άδεια αφαιρείται για 60 ημέρες.

EUROKINISSI – Έλεγχοι της Τροχαίας στο πλαίσιο του νέου, αυστηροποιημένου ΚΟΚ.

Οι ποινές αυξάνονται δραστικά για τους υπότροπους

Ιδιαίτερα αυστηρές είναι οι προβλέψεις για ακραίες ταχύτητες. Οδήγηση με περισσότερα από 200 χλμ./ώρα τιμωρείται, για την πρώτη παράβαση, με πρόστιμο 2.000 ευρώ και αφαίρεση της άδειας για έναν χρόνο. Εάν ο οδηγός επαναλάβει την ίδια παράβαση μέσα σε πέντε χρόνια, το πρόστιμο αυξάνεται στα 4.000 ευρώ και η αφαίρεση του διπλώματος στα δύο χρόνια. Σε τρίτη παράβαση μέσα στο ίδιο χρονικό διάστημα, το πρόστιμο εκτοξεύεται στα 8.000 ευρώ και η άδεια αφαιρείται για τέσσερα χρόνια.

Αυστηρότερες κυρώσεις προβλέπονται και για την επανάληψη παράβασης που αφορά υπέρβαση του ορίου κατά περισσότερα από 50 χλμ./ώρα. Μετά την πρώτη παράβαση, η δεύτερη οδηγεί σε πρόστιμο 1.000 ευρώ και αφαίρεση άδειας για 180 ημέρες, ενώ η τρίτη σε πρόστιμο 2.000 ευρώ και στέρηση του διπλώματος για έναν χρόνο.

Μετά την ολοκλήρωση της περιόδου αφαίρεσης, οι υπότροποι οδηγοί υποχρεούνται να επανεξεταστούν για να λάβουν ξανά την άδεια οδήγησης. Για τη συμμετοχή στις εξετάσεις απαιτείται να έχει παρέλθει ο χρόνος στέρησης, αλλά και να έχουν εξοφληθεί τα διοικητικά πρόστιμα.