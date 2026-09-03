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Με τις τιμές των καυσίμων να παραμένουν πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο, η κατανάλωση έχει εξελιχθεί σε βασικό παράγοντα του κόστους χρήσης ενός αυτοκινήτου. Οι οδηγοί γνωρίζουν ότι ο τρόπος οδήγησης, η σωστή πίεση των ελαστικών, η τακτική συντήρηση και η αποφυγή περιττού βάρους μπορούν να περιορίσουν την κατανάλωση. Υπάρχει όμως ένας ακόμη παράγοντας που βρίσκεται κυριολεκτικά στις τέσσερις γωνίες του αυτοκινήτου: οι ζάντες.

Τα τελευταία χρόνια οι αυτοκινητοβιομηχανίες προσφέρουν ολοένα μεγαλύτερες διαστάσεις τροχών, ακόμη και σε μικρά μοντέλα πόλης. Οι μεγαλύτερες ζάντες ενισχύουν την εμφάνιση και μπορούν να συμβάλουν στην οδική συμπεριφορά, συνοδεύονται όμως συνήθως από βαρύτερους τροχούς και φαρδύτερα ελαστικά.

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Το αυξημένο βάρος και η μεγαλύτερη επιφάνεια επαφής μπορούν να ενισχύσουν την αντίσταση κύλισης και να απαιτούν περισσότερη ενέργεια για την κίνηση του αυτοκινήτου.

Πηγή: iSTOCK

Στα αυτοκίνητα με κινητήρες εσωτερικής καύσης, αυτό μπορεί να οδηγήσει σε υψηλότερη κατανάλωση καυσίμου, με τη διαφορά να εξαρτάται από το μοντέλο, τα ελαστικά και τις συνθήκες οδήγησης. Σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να πλησιάσει ακόμη και το 1 λίτρο ανά 100 χιλιόμετρα.

Ακόμη μεγαλύτερη σημασία έχει η επιλογή τροχών στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, όπου η αυξημένη κατανάλωση μεταφράζεται άμεσα σε μικρότερη αυτονομία. Χαρακτηριστικό είναι τεστ δύο BMW iX3 50 xDrive με διαφορετικές διαστάσεις τροχών. Το μοντέλο με ζάντες 22 ιντσών κατανάλωσε 21,3 kWh/100 χλμ., ενώ εκείνο με τροχούς 20 ιντσών περιορίστηκε στις 18,6 kWh/100 χλμ.

Η διαφορά φτάνει περίπου το 14,5% και, με βάση τις συγκεκριμένες μετρήσεις, αντιστοιχεί σε αυτονομία περίπου 570 έναντι 650 χιλιομέτρων. Δηλαδή, οι δύο επιπλέον ίντσες στις ζάντες μπορεί να κοστίσουν περίπου 80 χιλιόμετρα αυτονομίας.