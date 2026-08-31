Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η φθορά των πλαστικών καλυμμάτων στους προβολείς των αυτοκινήτων προκαλείται από την έκθεση στην υπεριώδη ακτινοβολία και τους ρύπους, μειώνοντας την ορατότητα κατά τη νυχτερινή οδήγηση.

Η χρήση μαγειρικής σόδας με λεμόνι ή οδοντόκρεμας μπορεί να προσφέρει μια γρήγορη αισθητική βελτίωση σε ελαφρώς θαμπά φανάρια μέσω της μηχανικής τριβής.

Ωστόσο, αυτές οι σπιτικές μέθοδοι δεν αποτελούν μόνιμη λύση, καθώς δεν επαναφέρουν την απαραίτητη προστατευτική επίστρωση κατά της υπεριώδους ακτινοβολίας.

Για την αποτελεσματική και μακροχρόνια αποκατάσταση των έντονα φθαρμένων προβολέων, οι ειδικοί προτείνουν τη χρήση εξειδικευμένων κιτ ή την επίσκεψη σε επαγγελματία.

Η εφαρμογή ειδικού προστατευτικού υλικού μετά τον καθαρισμό κρίνεται απαραίτητη για να αποφευχθεί η ταχεία επανεμφάνιση της οξείδωσης στην επιφάνεια των φαναριών.

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Τα θαμπωμένα και κιτρινισμένα φώτα είναι ένα από τα πιο συνηθισμένα σημάδια «γήρανσης» ενός αυτοκινήτου. Δεν πρόκειται μόνο για αισθητικό πρόβλημα, καθώς η φθορά των πλαστικών καλυμμάτων μπορεί να επηρεάσει την ποσότητα φωτός που περνά από τους προβολείς και κατ’ επέκταση την ορατότητα κατά τη νυχτερινή οδήγηση.

Με τα χρόνια, η συνεχής έκθεση στον ήλιο και στην υπεριώδη ακτινοβολία, σε συνδυασμό με τη σκόνη, τα υπολείμματα του δρόμου και άλλους ρύπους, καταστρέφει σταδιακά την επιφάνεια των πολυανθρακικών καλυμμάτων. Το αποτέλεσμα είναι η γνώριμη θαμπάδα ή κιτρινίλα που βλέπουμε σε πολλά παλαιότερα αυτοκίνητα.

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Η πιο σωστή λύση για έντονα φθαρμένους προβολείς είναι ένα ειδικό κιτ αποκατάστασης ή η επαγγελματική περιποίηση. Οι διαδικασίες αυτές συνήθως περιλαμβάνουν σταδιακό τρίψιμο της οξειδωμένης επιφάνειας, γυάλισμα και, κυρίως, εφαρμογή νέας προστατευτικής επίστρωσης που περιορίζει την επαναφορά της κιτρινίλας.

Αν, όμως, η θαμπάδα είναι σχετικά ελαφριά και θέλουμε απλώς να βελτιώσουμε γρήγορα την εικόνα των φαναριών, υπάρχει ένα πολύ φθηνό κόλπο που βασίζεται σε δύο υλικά που πιθανότατα έχουμε ήδη στην κουζίνα.

Το κόλπο με λεμόνι και μαγειρική σόδα

Χρειαζόμαστε ένα λεμόνι και λίγη μαγειρική σόδα. Πριν ξεκινήσουμε, πλένουμε καλά τον προβολέα με νερό και ένα ήπιο καθαριστικό, ώστε να απομακρύνουμε σκόνη και βρωμιά από την επιφάνειά του.

Κόβουμε το λεμόνι στη μέση και ρίχνουμε λίγη μαγειρική σόδα στην κομμένη πλευρά. Στη συνέχεια το χρησιμοποιούμε σαν ένα αυτοσχέδιο «σφουγγάρι», τρίβοντας απαλά και με κυκλικές κινήσεις την επιφάνεια του προβολέα.

Η μαγειρική σόδα λειτουργεί ως ήπιο λειαντικό, ενώ το λεμόνι προσθέτει την οξύτητα του κιτρικού οξέος. Ωστόσο, σύμφωνα με τις αναλύσεις ειδικών ιστοσελίδων αυτοκινήτου, το μεγαλύτερο μέρος της δράσης προέρχεται από τη μηχανική τριβή της σόδας και όχι από κάποια «μαγική» χημική αντίδραση που εξαφανίζει την οξείδωση.

Μετά το τρίψιμο, ξεπλένουμε πολύ καλά με καθαρό νερό και σκουπίζουμε με ένα καθαρό, μαλακό πανί μικροϊνών. Είναι σημαντικό να μην αφήσουμε υπολείμματα του μείγματος πάνω στον προβολέα ή στο χρώμα του αυτοκινήτου.

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Και η οδοντόκρεμα μπορεί να βοηθήσει

Ένα ακόμη δημοφιλές κόλπο είναι η απλή λευκή οδοντόκρεμα. Ορισμένες οδοντόκρεμες περιέχουν πολύ λεπτά λειαντικά συστατικά, τα οποία μπορούν να απομακρύνουν ένα μέρος της επιφανειακής οξείδωσης και της βρωμιάς από το πολυανθρακικό.

Η διαδικασία είναι παρόμοια: βάζουμε λίγη οδοντόκρεμα σε ένα μαλακό πανί μικροϊνών και τρίβουμε απαλά την επιφάνεια με κυκλικές κινήσεις. Στη συνέχεια ξεπλένουμε και σκουπίζουμε καλά.

Ωστόσο, ούτε η οδοντόκρεμα ούτε η μαγειρική σόδα αποτελούν μόνιμη λύση. Μπορούν να αφαιρέσουν μέρος της επιφανειακής οξείδωσης και να κάνουν έναν ελαφρώς θαμπό προβολέα να δείχνει καθαρότερος, όμως δεν αποκαθιστούν την εργοστασιακή προστασία από την υπεριώδη ακτινοβολία.

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Το σημαντικότερο βήμα που δεν πρέπει να παραλείψουμε

Εδώ βρίσκεται και το σημείο που συχνά παραλείπουν τα viral «κόλπα» του διαδικτύου.

Αν αφαιρέσουμε την οξειδωμένη επιφάνεια και αφήσουμε το πολυανθρακικό απροστάτευτο, η διαδικασία της φθοράς μπορεί να ξεκινήσει ξανά. Για μια πιο ολοκληρωμένη και μακροχρόνια αποκατάσταση, οι ειδικοί προτείνουν μετά το τρίψιμο και το γυάλισμα να εφαρμόζεται ειδικό UV προστατευτικό ή διαφανής προστατευτική επίστρωση.

Άλλωστε, δοκιμές σε κιτ αποκατάστασης προβολέων έχουν δείξει ότι η σωστή διαδικασία μπορεί να βελτιώσει σημαντικά τη διαπερατότητα του φωτός, αλλά η διάρκεια του αποτελέσματος εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την προστασία που εφαρμόζεται μετά την αποκατάσταση.

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Άρα, το κόλπο με λεμόνι και σόδα μπορεί να αποτελέσει μια φθηνή λύση για μια γρήγορη αισθητική βελτίωση, δεν πρέπει όμως να το αντιμετωπίζουμε ως υποκατάστατο της πραγματικής αποκατάστασης των προβολέων. Και ειδικά όταν η θαμπάδα είναι έντονη και επηρεάζει την ορατότητα, η ασφαλέστερη επιλογή είναι ένα κατάλληλο κιτ αποκατάστασης ή ένας επαγγελματίας.

Με πληροφορίες από engineerfix.com,auto.howstuffworks.com,pharesautomobile

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