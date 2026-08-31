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Η προσπάθεια διαφυγής προκάλεσε σημαντικές ζημιές στον μπροστινό προφυλακτήρα και την ανάρτηση του αυτοκινήτου, το οποίο τελικά απομακρύνθηκε με μεγάλη ταχύτητα.

Τα αίτια της ρυμούλκησης παραμένουν άγνωστα, καθώς οι χρήστες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης διατυπώνουν διάφορες υποθέσεις για την κατάσχεση ή την παράνομη στάθμευση.

Ο οδηγός ενδέχεται να βρεθεί αντιμέτωπος με κατηγορίες, ενώ το κόστος επισκευής των ζημιών που προκλήθηκαν εκτιμάται ότι θα είναι ιδιαίτερα υψηλό.

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Ένα απίστευτο περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο στο Λος Άντζελες, όταν οδηγός Porsche επιχείρησε να αποφύγει τη ρυμούλκηση του αυτοκινήτου του, την ώρα που αυτό ήταν ήδη συνδεδεμένο με γερανό.

Το περιστατικό σημειώθηκε την Παρασκευή στο Γκλέντεϊλ. Στο βίντεο φαίνεται μια Porsche, η οποία σύμφωνα με τις πληροφορίες είναι πιθανότατα Panamera αξίας άνω των 100.000 δολαρίων, να βρίσκεται πάνω στη διαδικασία ρυμούλκησης.

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Ξαφνικά, ο οδηγός πατάει απότομα το γκάζι και επιχειρεί να απομακρυνθεί, παρασύροντας μαζί του τον βραχίονα του γερανού που εξακολουθεί να είναι συνδεδεμένος με το αυτοκίνητο.

Η προσπάθεια διαφυγής, ωστόσο, έχει σημαντικό κόστος για την Porsche. Το αυτοκίνητο καταφέρνει τελικά να απελευθερωθεί από τον γερανό, έχοντας όμως υποστεί ζημιές, μεταξύ άλλων στον μπροστινό προφυλακτήρα και την ανάρτηση. Αμέσως μετά, ο οδηγός αναπτύσσει μεγάλη ταχύτητα και απομακρύνεται από το σημείο.

Τα σχόλια στα social media

Το βίντεο έγινε γρήγορα αντικείμενο συζήτησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με τους χρήστες να προσπαθούν να καταλάβουν γιατί το αυτοκίνητο επρόκειτο να ρυμουλκηθεί.

Αρκετοί υπέθεσαν ότι η Porsche είχε κατασχεθεί επειδή ο ιδιοκτήτης της αδυνατούσε να αποπληρώσει το δάνειο για την αγορά της. Ωστόσο, ο ακριβής λόγος της ρυμούλκησης δεν έχει γίνει γνωστός.

«Αν δεν έχεις την οικονομική δυνατότητα να αγοράσεις το αυτοκίνητο, άσε τους να το πάρουν. Γιατί να είσαι σκλάβος αυτών των πληρωμών», σχολίασε ένας χρήστης στο βίντεο.

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Ένας άλλος αμφισβήτησε την υπόθεση περί κατάσχεσης, επισημαίνοντας ότι η Porsche μπορεί απλώς να είχε σταθμεύσει παράνομα.

Άλλοι χρήστες αντιμετώπισαν με ειρωνεία την απόφαση του οδηγού να ρισκάρει μια τόσο ακριβή επισκευή, σχολιάζοντας ότι, στην προσπάθειά του να γλιτώσει περίπου 500 δολάρια, μπορεί τελικά να χρειαστεί να πληρώσει πολύ περισσότερα για την αποκατάσταση των ζημιών.

Παρότι ο οδηγός κατάφερε να αποτρέψει τη ρυμούλκηση της Porsche, η απόδραση άφησε πίσω της ζημιές και, σύμφωνα με τις πληροφορίες, είναι πιθανό να βρεθεί αντιμέτωπος με κατηγορίες.

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