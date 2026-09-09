Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ένας 22χρονος από τη Σιγκαπούρη δήλωσε ένοχος σε αμερικανικό δικαστήριο για τη συμμετοχή του σε εγκληματική συνωμοσία κλοπής κρυπτονομισμάτων αξίας 245 εκατομμυρίων δολαρίων.

Ο κατηγορούμενος φέρεται να ηγήθηκε διεθνούς κυκλώματος που εξαπατούσε κατόχους ψηφιακών πορτοφολιών, παραβιάζοντας την ιδιωτικότητα των θυμάτων τους για την απόσπαση των κωδικών τους.

Τα μέλη της ομάδας χρησιμοποίησαν τα παράνομα έσοδα για τη χρηματοδότηση μιας πολυτελούς διαβίωσης, η οποία περιλάμβανε ακριβά αυτοκίνητα, ιδιωτικά αεροσκάφη και επώνυμα είδη ένδυσης.

Ο 22χρονος αντιμετωπίζει πλέον ποινή κάθειρξης έως και 20 ετών για τον ρόλο του στην οργάνωση και τη νομιμοποίηση των κλεμμένων χρημάτων.

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Ένας 22χρονος από τη Σιγκαπούρη δήλωσε ένοχος ενώπιον δικαστηρίου των ΗΠΑ για συμμετοχή σε εγκληματική συνωμοσία που συνδέεται με μία από τις μεγαλύτερες κλοπές κρυπτονομισμάτων που έχουν καταγραφεί, σύμφωνα με το BBC.

Ο Μαλόουν Λαμ παραδέχθηκε ότι συνεργάστηκε με άλλα άτομα για την κλοπή Bitcoin συνολικής αξίας 245 εκατ. δολαρίων, ενώ συμμετείχε και στη διαδικασία νομιμοποίησης των χρημάτων που προήλθαν από την παράνομη δραστηριότητα.

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Σύμφωνα με το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης, ο 22χρονος θεωρείται ο επικεφαλής ενός διεθνούς κυκλώματος, το οποίο εξαπατούσε τα θύματά του, αποκτούσε πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα και άδειαζε τα ψηφιακά πορτοφόλια τους.

Ο Λαμ αντιμετωπίζει ποινή κάθειρξης έως 20 ετών.

🇺🇸 He’s 22, and prosecutors say his crew walked off with more than $245 million in crypto.



Malone Lam pleaded guilty to scamming people into handing over their wallets; fake support calls, fake “your account is compromised” panic, and then drained them.



Then the money stopped… pic.twitter.com/iFR7rE4ugJ — Mario Nawfal (@MarioNawfal) September 9, 2026

Γνωρίστηκαν σε διαδικτυακά παιχνίδια

Όπως προκύπτει από τα δικαστικά έγγραφα, η δράση του κυκλώματος άρχισε το αργότερο τον Οκτώβριο του 2023 και συνεχίστηκε τουλάχιστον μέχρι τον Μάιο του 2025.

Τα μέλη του γνωρίστηκαν μέσω διαδικτυακών πλατφορμών παιχνιδιών και προέρχονταν από την Καλιφόρνια, το Κονέκτικατ, τη Νέα Υόρκη και τη Φλόριντα, καθώς και από χώρες εκτός των ΗΠΑ.

Ο Λαμ, ο οποίος χρησιμοποιούσε στο διαδίκτυο τα ψευδώνυμα «Anne Hathaway», «$$$» και «King Greavy», φέρεται να επέλεγε τα υποψήφια θύματα και να καθόριζε τον ρόλο κάθε συνεργού.

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Τα μέλη του κυκλώματος εξαπατούσαν τους κατόχους κρυπτονομισμάτων ώστε να αποκαλύπτουν εμπιστευτικά στοιχεία. Σε ορισμένες περιπτώσεις, σύμφωνα με το υπουργείο Δικαιοσύνης, πραγματοποιούσαν ακόμη και διαρρήξεις σε σπίτια για να αποκτήσουν πληροφορίες που θα τους επέτρεπαν να πάρουν τον έλεγχο των ψηφιακών πορτοφολιών.

Party's over for crypto scammers who went on a spending spree after a $240 million bitcoin theft https://t.co/adWM99D2xE — The Washington Times (@WashTimes) September 7, 2026

Πολυτελής ζωή με τα κλεμμένα εκατομμύρια

Τα χρήματα από την κλοπή των κρυπτονομισμάτων φαίνεται πως χρησιμοποιούνταν για έναν ιδιαίτερα προκλητικό τρόπο ζωής. Η ομάδα φέρεται να ξόδευε έως και 500.000 δολάρια σε μία μόνο βραδιά σε νυχτερινό κέντρο, ενώ με τα παράνομα έσοδα απέκτησε έναν στόλο πολυτελών αυτοκινήτων, αξίας από 100.000 έως 3,8 εκατ. δολάρια.

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Στις δαπάνες περιλαμβάνονταν επίσης ρολόγια αξίας έως 500.000 δολαρίων, επώνυμα ρούχα και τσάντες Hermès Birkin που κόστιζαν δεκάδες χιλιάδες δολάρια. Παράλληλα, νοίκιαζαν πολυτελείς κατοικίες στο Λος Άντζελες, τα Χάμπτονς και το Μαϊάμι, ενώ ταξίδευαν με ιδιωτικά αεροσκάφη και διατηρούσαν προσωπική ομάδα ασφαλείας.

Μάλιστα, σύμφωνα με το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης, σε πάρτι που διοργάνωναν σε νυχτερινά κέντρα, τσάντες Birkin πετάγονταν στο πλήθος.

«Εάν δημιουργήσετε μια αυτοκρατορία κυβερνοεγκλήματος, θα σας εντοπίσουμε, θα διαλύσουμε τη δράση σας και θα σας οδηγήσουμε στη Δικαιοσύνη», δήλωσε η εισαγγελέας των ΗΠΑ Τζανίν Πίρο.

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Όπως ανέφερε, ο κατηγορούμενος φέρεται να ηγήθηκε ενός διεθνούς δικτύου που εξαπατούσε θύματα, παραβίαζε την ιδιωτικότητά τους και έκλεβε εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια σε κρυπτονομίσματα.

(Με πληροφορίες από BBC)

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