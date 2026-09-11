Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Πότε και γιατί η Ευρώπη άρχισε να καλλιεργεί τον μύθο της Αμερικής ως δασκάλας της δημοκρατίας και ηγέτη της Δύσης;

Η απάντηση σε αυτό το ερώτημα είναι πιο επείγουσα τώρα, δεδομένης της αναζωπύρωσης των πολέμων και των απειλών πολέμου και της επανέναρξης της ρωσικής επέκτασης προς τα δυτικά, η οποία ξεκίνησε στα τέλη του δέκατου έβδομου και δέκατου όγδοου αιώνα .

Advertisement

Advertisement

Για να απαντήσουμε σε αυτό το ερώτημα, πρέπει να ανατρέξουμε στην ιστορία των σχέσεων μεταξύ Ευρώπης και Ηνωμένων Πολιτειών, οι οποίες αποτελούν σημαντικό μέρος αυτού που ονομάζεται Δύση, και να εξετάσουμε πώς η Αμερική θεωρούνταν μέσα από τα ευρωπαϊκά μάτια και στη συνέχεια πώς εμείς οι Ευρωπαίοι βλέπαμε τις κρίσιμες στιγμές , τις αυταρχικές στροφές της Αμερικής, υποτιμώντας μερικές φορές τις επικρίσεις που ασκούσαν οι ίδιοι οι Αμερικανοί στους θεσμούς τους.

Η ιστορία ξεκινά με τον μεγάλο συγγραφέα, πολιτικό και διπλωμάτη Φρανσουά Ρενέ ντε Σατωμπριάν, ο οποίος το 1791, σε ηλικία 22 ετών, ταξίδεψε στην Αμερική και στη συνέχεια έγραψε τέσσερα βιβλία για τη γοητεία της φύσης και της ελευθερίας αυτής της χώρας. Σαράντα χρόνια αργότερα, ο εγγονός του, Αλέξις ντε Τοκβίλ, σε ηλικία 26 ετών, διέσχισε ξανά τον Ατλαντικό και σε δύο βιβλία εξήρε την αμερικανική ισότητα, τη δημοκρατία και την ελευθερία, καθιστώντας την παράδειγμα προς μίμηση.

Το 1888, ο Άγγλος νομικός, ιστορικός και πολιτικός Τζέιμς Μπράις ενδιαφέρθηκε επίσης για τους αμερικανικούς θεσμούς, τους οποίους μελέτησε και εικονογράφησε, με μια πιο ισορροπημένη αξιολόγηση.

Αυτά τα έργα, ακολουθούμενα από άλλα παρόμοιας φύσης, κυριαρχούν εδώ και καιρό στην ευρωπαϊκή κοινή γνώμη, απεικονίζοντας τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, ως την ενσάρκωση της ελευθερίας και της δημοκρατίας.

Ωστόσο, έχουν υποτιμήσει τις κρίσιμες πτυχές και στιγμές της αμερικανικής ιστορίας, τις αυταρχικές στροφές και τις επικρίσεις των ίδιων των Αμερικανών για τη χώρα τους.

Υποτίμησαν τη δουλεία, η οποία διήρκεσε μέχρι το 1865, και τον απομονωτισμό, η Αμερική για τους Αμερικανούς, που υποστήριξε ο πέμπτος Πρόεδρος Τζέιμς Μονρόε την περίοδο 1817-1825.

Advertisement

Ξέχασαν τι έκανε ο έβδομος Πρόεδρος Άντριου Τζάκσον, στους ιθαγενείς πληθυσμούς, με αναγκαστικές απελάσεις και εκτοπίσεις.

Υποβάθμισαν τη σημασία του Εμφυλίου Πολέμου του 1861-1865, τον αριθμό των θανάτων και τις διαιρέσεις που προκάλεσε.

Αργότερα, άλλοι παρατηρητές θα παρέβλεψαν το γεγονός ότι ο Πρόεδρος Φράνκλιν Ντελάνο Ρούσβελτ εξελέγη τέσσερις φορές και ότι το 1950-1954, με τον Μακαρθισμό να οδηγεί στην δίωξη όσων ήταν ύποπτοι για κομμουνισμό και είχαν ανατρεπτικές ιδέες.

Advertisement

Στη συνέχεια, υποτιμήσαμε τα ρήγματα που προκάλεσε ή επιδείνωσε η πολιτική των ΗΠΑ στην Δύση κατά την διάρκεια ορισμένων κρίσεων, όπως αυτή του Ιράκ.

Όλα αυτά τα αρνητικά στοιχεία αντισταθμίστηκαν μόνο από την παρέμβαση στον Πρώτο και Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, την μεταπολεμική ανοικοδόμηση και την στρατιωτική προστασία της Ευρώπης.

Τέλος, ελάχιστη προσοχή έχει δοθεί στις επικρίσεις των πιο προσεκτικών Αμερικανών παρατηρητών, οι οποίες έχουν γίνει πιο έντονες με την πάροδο του χρόνου, όπως αυτή του ιστορικού Άρθουρ Σλέσιντζερ Τζούνιορ που μίλησε για την αυτοκρατορική προεδρία, ή αυτή του Ρόμπερτ Πάτναμ, καθηγητή στο Harvard, που το 2000 μίλησε για τα κοινωνικά θεμέλια της δημοκρατίας.

Advertisement

Συμπερασματικά, η Αμερική θεωρείται εδώ και δύο αιώνες ως προάγγελος του μέλλοντος της Ευρώπης ή ως εικόνα των ευρωπαϊκών φιλοδοξιών.

Εμείς οι Ευρωπαίοι έχουμε δει στην Αμερική αυτό που επιθυμούσαμε να γίνουμε, παραβλέποντας πολλές άλλες πτυχές της αμερικανικής πραγματικότητας, τις οποίες ο 47ος Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ μας βοηθά να ανακαλύψουμε.

Advertisement

Advertisement