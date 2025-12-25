Ο Αμερικανός ηθοποιός Πατ Φιν, γνωστός στο ευρύ κοινό από τις εμφανίσεις του σε δημοφιλείς σειρές όπως τα «Τα Φιλαράκια» και το «Seinfeld», έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 60 ετών. Ο Πατ Φιν απεβίωσε στις 22 Δεκεμβρίου στο σπίτι του στο Λος Άντζελες, έπειτα από μακροχρόνια μάχη με καρκίνο της ουροδόχου κύστης.

Η οικογένειά του επιβεβαίωσε την είδηση, αναφέροντας μεταξύ άλλων την αγάπη του Φιν για το κολεγιακό ποδόσφαιρο αλλά και για την ομάδα των Chicago Bears. Παράλληλα, μετέφερε ένα μήνυμα που, όπως ανέφερουν, χαρακτήριζε τον ίδιο τον ηθοποιό: να δείχνουμε καλοσύνη, να κάνουμε την καθημερινότητα των άλλων λίγο πιο εύκολη και να πορευόμαστε με αποφασιστικότητα.

Ο Πατ Φιν είχε μια σταθερή και μακρόχρονη παρουσία στην τηλεόραση και τον κινηματογράφο από τα μέσα της δεκαετίας του ’90. Στα πρώτα του βήματα υπήρξε μέλος της θρυλικής ομάδας αυτοσχεδιασμού Second City, όπου συνεργάστηκε με τον Κρις Φάρλεϊ, με τον οποίο τον συνέδεε και φιλία από τα φοιτητικά τους χρόνια.

Ένας από τους πιο αναγνωρίσιμους ρόλους του ήταν στη σειρά «The Middle», όπου υποδύθηκε τον Bill Norwood, τον καλοπροαίρετο αλλά εκκεντρικό γείτονα της οικογένειας Heck. Η σειρά προβλήθηκε από το 2009 έως το 2018 και τον καθιέρωσε σε ένα ευρύτερο τηλεοπτικό κοινό. Παράλληλα, στη Nickelodeon συμμετείχε στη σειρά «Marvin Marvin», ενσαρκώνοντας τον πατέρα μιας οικογένειας που φιλοξενεί έναν έφηβο εξωγήινο.

Pat Finn, a prolific TV character actor and comedian best known for his recurring role as friendly neighbor Bill Norwood on ABC’s "The Middle," died Monday at his Los Angeles home following a three-year battle with cancer. He was 60. https://t.co/6c90vGWafV pic.twitter.com/IWXKMxM071 — Yahoo News (@YahooNews) December 24, 2025

Μεταξύ άλλων είχε κάνει πλήθος guest εμφανίσεων σε επιτυχημένες κωμικές σειρές, όπως τα «Curb Your Enthusiasm», «The Goldbergs», «Two Broke Girls», «Yes, Dear» και «The Bernie Mac Show». Στον κινηματογράφο είχε ρόλους σε ταινίες όπως τα «Dude, Where’s My Car», «It’s Complicated» και «I Love You, Beth Cooper». Παράλληλα, συμμετείχε και σε γνωστές διαφημιστικές καμπάνιες, μεταξύ άλλων για τις εταιρείες Toyota, H&R Block και DiGiorno, αλλά και στο εμβληματικό «Got Milk».

Γεννημένος το 1965, ο Πατ Φιν μεγάλωσε στο Wilmette του Ιλινόις και αποφοίτησε από το Πανεπιστήμιο Marquette με πτυχίο στη ρητορική. Άφησε πίσω του τη σύζυγό του Ντόνα Κρόουλι Φιν και τα τρία τους παιδιά, Κάσσιντι, Κέιτλιν και Ράιαν.

Με πληροφορίες από bbc.com και yahoo.com