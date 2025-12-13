Δύο χρόνια μετά τον πρόωρο και τραγικό θάνατο του Μάθιου Πέρι, το καστ της θρυλικής σειράς «Φιλαράκια» (Friends) απέδειξε για ακόμη μία φορά ότι ο δεσμός μεταξύ τους παραμένει ισχυρός και ουσιαστικός. Η Jennifer Aniston, η Courteney Cox, ο David Schwimmer, ο Matt LeBlanc και η Lisa Kudrow ενώθηκαν ξανά, αυτή τη φορά όχι για τηλεοπτικούς λόγους, αλλά για να αποτίσουν έναν ιδιαίτερο φόρο τιμής στον αγαπημένο τους φίλο και συμπρωταγωνιστή, μέσα από μια φιλανθρωπική πρωτοβουλία με έντονο συναισθηματικό και κοινωνικό χαρακτήρα.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Page Six, οι πέντε ηθοποιοί συμμετείχαν σε φιλανθρωπικό αγώνα σε συνεργασία με το Matthew Perry Foundation, το ίδρυμα που δημιουργήθηκε στη μνήμη του ηθοποιού και έχει ως στόχο τη στήριξη ανθρώπων που αντιμετωπίζουν προβλήματα εξάρτησης. Η πρωτοβουλία αυτή δεν ήταν απλώς μια συμβολική κίνηση, αλλά μια έμπρακτη προσπάθεια να συνεχιστεί το έργο και το όραμα του Πέρι, ο οποίος είχε μιλήσει ανοιχτά για τις προσωπικές του μάχες και είχε αφιερώσει μεγάλο μέρος της ζωής του στη βοήθεια άλλων.

Σε φωτογραφίες που δημοσιεύτηκαν στον επίσημο λογαριασμό του ιδρύματος στο Instagram, τα μέλη του καστ φαίνονται συγκεντρωμένα και εμφανώς συγκινημένα, καθώς υπογράφουν ένα μοναδικό έργο τέχνης που δημιουργήθηκε ειδικά για τη δράση αυτή. Το έργο αποτελεί μέρος μιας περιορισμένης συλλογής, η οποία προέκυψε από συνεργασία του ιδρύματος με το Soundwaves Art Foundation και τον καλλιτέχνη Tim Wakefield.

Όπως αναφέρεται στη λεζάντα της ανάρτησης, ο Wakefield μετέτρεψε τα πραγματικά ηχητικά κύματα του εμβληματικού τραγουδιού τίτλων του «Friends» σε καλλιτεχνικές δημιουργίες. Κάθε έργο είναι εμπνευσμένο από έναν διαφορετικό χαρακτήρα της σειράς, ενώ κάθε μέλος του καστ υπέγραψε τη δική του μικρή σειρά, προσδίδοντας ξεχωριστή συναισθηματική αξία σε κάθε πίνακα.

Η συλλογή δημιουργήθηκε σε συνεργασία με την περιουσία του Μάθιου Πέρι και περιλαμβάνει τόσο υπογεγραμμένα όσο και μη υπογεγραμμένα έργα. Σύμφωνα με τον ιστότοπο του Soundwaves Art Foundation, οι υπογεγραμμένοι πίνακες πωλούνται προς 600 δολάρια, ενώ οι μη υπογεγραμμένοι κοστίζουν 100 δολάρια. Όλα τα έσοδα διατίθενται στο Matthew Perry Foundation, καθώς και σε άλλες φιλανθρωπικές οργανώσεις που επέλεξαν τα μέλη του καστ.

Ο θάνατος του Μάθιου Πέρι τον Οκτώβριο του 2023 συγκλόνισε τον καλλιτεχνικό κόσμο και τα εκατομμύρια των θαυμαστών του ανά τον κόσμο. Ο ηθοποιός βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του στην περιοχή Pacific Palisades του Λος Άντζελες, σε ηλικία μόλις 54 ετών. Αργότερα, το Γραφείο Ιατροδικαστή του Λος Άντζελες ανακοίνωσε ότι ο θάνατός του οφειλόταν στις οξείες επιδράσεις της κεταμίνης, ουσία την οποία ο Πέρι είχε χρησιμοποιήσει στο παρελθόν στο πλαίσιο θεραπείας για την κατάθλιψη.

Ο ίδιος δεν είχε κρύψει ποτέ τον μακροχρόνιο αγώνα του με τις εξαρτήσεις, μιλώντας ανοιχτά γι’ αυτές τόσο σε συνεντεύξεις όσο και στο αυτοβιογραφικό του βιβλίο. Σύμφωνα με δηλώσεις της Jennifer Aniston, οι συνάδελφοί του από τα «Φιλαράκια» είχαν προσπαθήσει επανειλημμένα να τον στηρίξουν. «Ήταν σχεδόν σαν να πενθούσαμε τον Matthew για πολύ καιρό, γιατί η μάχη του με αυτή την ασθένεια ήταν πολύ δύσκολη για εκείνον», είχε αναφέρει χαρακτηριστικά.

Η πρόσφατη αυτή φιλανθρωπική δράση αποδεικνύει ότι, πέρα από την τηλεοπτική επιτυχία, τα «Φιλαράκια» υπήρξαν και παραμένουν μια πραγματική οικογένεια. Μέσα από την τέχνη και την προσφορά, κρατούν ζωντανή τη μνήμη του Μάθιου Πέρι και μετατρέπουν την απώλεια σε ελπίδα για όσους δίνουν τη δική τους μάχη.