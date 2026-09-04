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Με σταθερό προσανατολισμό στην ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας, της ανταγωνιστικότητας και της βιώσιμης ανάπτυξης, ο Όμιλος ΔΕΠΑ Εμπορίας δίνει για ακόμη μια χρονιά δυναμικό «παρών» στην 90ή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, επιβεβαιώνοντας τον εξελισσόμενο ρόλο της στο νέο ενεργειακό τοπίο.

Σε μια περίοδο σημαντικών αλλαγών για την αγορά ενέργειας, η ΔΕΠΑ Εμπορίας διευρύνει σταθερά την παρουσία της σε όλη την ενεργειακή αλυσίδα, εξελισσόμενη σε έναν σύγχρονο και καθετοποιημένο ενεργειακό όμιλο.

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Με 38 χρόνια συνεχούς παρουσίας στην ελληνική αγορά, η ΔΕΠΑ Εμπορίας αποτελεί τον κύριο εισαγωγέα φυσικού αερίου αγωγών και υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) στην Ελλάδα και έναν από τους σημαντικότερους εμπορικούς παίκτες της ευρύτερης περιοχής.

Σημαντικό βήμα στη διεύρυνση της δραστηριότητας της ΔΕΠΑ Εμπορίας στη διεθνή αγορά LNG αποτελεί η συμμετοχή της στην ATLANTIC SEE LNG TRADE, την κοινοπραξία που δημιούργησε από κοινού με τον Όμιλο AKTOR. Η πρόσφατη ολοκλήρωση της προμήθειας 500 GWh LNG προς τη Bulgartransgaz, μέσω του FSRU Αλεξανδρούπολης, επιβεβαιώνει στην πράξη την ικανότητα της ΔΕΠΑ Εμπορίας να δραστηριοποιείται δυναμικά πέρα από την ελληνική αγορά.

Η συμμετοχή της ΔΕΠΑ Εμπορίας σε κρίσιμες ενεργειακές υποδομές αποτελεί παράλληλα βασικό στοιχείο της στρατηγικής της για την ενίσχυση της ασφάλειας εφοδιασμού και της διασυνδεσιμότητας της ελληνικής αγοράς, με το FSRU Αλεξανδρούπολης να προσθέτει μια νέα πύλη εισόδου LNG στη χώρα και να δημιουργεί δυνατότητες για την τροφοδοσία αγορών της ευρύτερης περιοχής.

Παράλληλα, η ΔΕΠΑ Εμπορίας επεκτείνει δυναμικά την παρουσία της στην ηλεκτροπαραγωγή μέσω σύγχρονων μονάδων φυσικού αερίου. Στο επίκεντρο βρίσκεται η νέα μονάδα συνδυασμένου κύκλου στη Λάρισα, ισχύος 792 MW και καθαρής απόδοσης 62,6%, για την κατασκευή της οποίας ανατέθηκε πρόσφατα το έργο στην AVAX Α.Ε. Η παρουσία της εταιρείας στις μονάδες της Αλεξανδρούπολης και του Fier συμπληρώνει αυτή τη στρατηγική, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για ενίσχυση της σταθερότητας του ηλεκτρικού συστήματος και υποστηρίζοντας την ομαλή ένταξη των ΑΠΕ.

Την ίδια στιγμή, η ενεργειακή μετάβαση αποτελεί εξίσου σημαντικό πυλώνα της αναπτυξιακής στρατηγικής της ΔΕΠΑ Εμπορίας. Η εταιρεία έχει διαμορφώσει ένα ισχυρό χαρτοφυλάκιο φωτοβολταϊκών έργων συνολικής ισχύος άνω των 830 MW, ενώ έργα συνολικής ισχύος 500 MW έχουν ήδη εισέλθει σε φάση κατασκευής.

Παράλληλα, επενδύει σε τεχνολογίες και εφαρμογές που μπορούν να διαμορφώσουν το ενεργειακό σύστημα της επόμενης ημέρας, με έμφαση στο υδρογόνο, το βιομεθάνιο, το bio-CNG, το LNG/bio-LNG και στις εφαρμογές small scale LNG.

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Στην άλλη πλευρά της ενεργειακής αλυσίδας, η παρουσία του Ομίλου στη λιανική αγορά, μέσω της θυγατρικής Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, συμπληρώνει την ολοκληρωμένη δραστηριότητα της ΔΕΠΑ Εμπορίας. Παρέχοντας ηλεκτρική ενέργεια και φυσικό αέριο σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις, η εταιρεία διατηρεί άμεση σχέση με τον τελικό καταναλωτή και ανταποκρίνεται στις εξελισσόμενες ανάγκες της αγοράς.

Η φετινή παρουσία της ΔΕΠΑ Εμπορίας στην 90ή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης έρχεται να αναδείξει ακριβώς αυτή τη νέα πραγματικότητα. Με κεντρικό θέμα «Η Ελλάδα στο νέο ενεργειακό τοπίο: Υποδομές, αγορές και προοπτικές», η εταιρεία ανοίγει τον διάλογο για τις εξελίξεις που διαμορφώνουν το ενεργειακό μέλλον της χώρας και της ευρύτερης περιοχής. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, από τις 12:15 έως τις 14:30, στο Περίπτερο 15 ΔΕΠΑ, Stand 42.

Αναλυτικό Πρόγραμμα της Εκδήλωσης

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Ακολουθεί το πρόγραμμα της εκδήλωσης, την οποία θα συντονίζει ο Νίκος Φιλιππίδης:

12:15-12.45 | Χαιρετισμοί

Σταύρος Παπασταύρου, Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας

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Νίκος Τσάφος, Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Δέσποινα Παληαρούτα, Γενική Γραμματέας Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών

Κωνσταντίνος Ξιφαράς, Διευθύνων Σύμβουλος ΔΕΠΑ Εμπορίας

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12:50-13:30 | Panel 1: «Νέοι Ενεργειακοί Διάδρομοι Φυσικού Αερίου: Ο ρόλος της Ελλάδας στη ΝΑ Ευρώπη»

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Maria Rita Galli, Διευθύνουσα Σύμβουλος, AKTOR LNG

Πιέρρος Χατζηγιάννης, Διευθύνων Σύμβουλος, ΙGB

Γεράσιμος Αυλωνίτης, Senior Director Ανάπτυξης Αγοράς & Συστήματος, ΔΕΣΦΑ

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Χρήστος Μπασδέκης, Συντονιστής Διευθυντής Δραστηριοτήτων Εμπορίας, ΔΕΠΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ

13:35-14:05 | Panel 2: «Ηλεκτρική Ενέργεια: Η Νέα Αγορά, οι Προκλήσεις και οι Ευκαιρίες»

Παντελής Μπίσκας, Καθηγητής, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, ΑΠΘ

Κωνσταντίνος Μπασλής, Διευθυντής Διαχείρισης Ενέργειας, ΗΡΩΝ

Γιάννης Παπαμικρουλέας, Διευθυντής Δραστηριοτήτων Εμπορίας Ηλεκτρικής Ενέργειας, ΔΕΠΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ

14:10-14:30 | Panel 3: «Λιανική Aγορά Hλεκτρικής Eνέργειας: Οι προκλήσεις της επόμενης ημέρας για καταναλωτές και προμηθευτές»

Ζαΐρα Τριβυζά, Διευθύντρια Ρυθμιστικών Υποθέσεων & Προμήθειας Ενέργειας, ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας

Κώστας Παπαμιχαήλ, Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής, ΕΣΠΕΝ (Ελληνικός Σύνδεσμος Προμηθευτών Ενέργειας)