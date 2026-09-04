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Η φετινή Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης αποκτά ιδιαίτερη πολιτική σημασία. Σε μια περίοδο κατά την οποία η κοινωνία εξακολουθεί να αντιμετωπίζει σημαντικές οικονομικές και κοινωνικές πιέσεις, οι κυβερνητικές εξαγγελίες αναμένεται να αποτελέσουν αντικείμενο έντονης πολιτικής συζήτησης.

Το ζητούμενο, ωστόσο, δεν είναι μόνο το ύψος ή ο αριθμός των μέτρων που θα ανακοινωθούν. Το ουσιαστικό ερώτημα είναι κατά πόσο οι αποφάσεις αυτές μπορούν να έχουν πραγματικό και μετρήσιμο αποτέλεσμα στην καθημερινότητα των πολιτών.

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Η αντιμετώπιση της ακρίβειας, η ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος, η φορολογική επιβάρυνση, το κόστος της στέγασης και η στήριξη της οικογένειας αποτελούν ζητήματα που δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν αποκλειστικά σε επίπεδο επικοινωνίας.

Απαιτούν συγκεκριμένες πολιτικές, σαφές χρονοδιάγραμμα και αποτελεσματική εφαρμογή.

Η κυβέρνηση καλείται, συνεπώς, να παρουσιάσει ένα συνεκτικό σχέδιο, το οποίο δεν θα περιορίζεται σε παροχές, αλλά θα εντάσσεται σε μια ευρύτερη οικονομική και κοινωνική στρατηγική.

Η αξιοπιστία των εξαγγελιών θα κριθεί από το κατά πόσο αυτές μπορούν να μετατραπούν σε ουσιαστική βελτίωση του βιοτικού επιπέδου.

Παράλληλα, η αντιπολίτευση έχει την ευθύνη να ασκήσει τεκμηριωμένη κριτική και να καταθέσει συγκεκριμένες εναλλακτικές προτάσεις. Η πολιτική αντιπαράθεση αποκτά ουσία όταν συνοδεύεται από ρεαλιστικές λύσεις και όχι όταν περιορίζεται στην αμφισβήτηση των κυβερνητικών επιλογών.

Η ΔΕΘ επομένως μπορεί να αποτελέσει αφετηρία για έναν ουσιαστικό διάλογο σχετικά με την πορεία της οικονομίας, τις κοινωνικές ανισότητες και τις προτεραιότητες της χώρας τα επόμενα χρόνια.

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Το κρίσιμο ζήτημα είναι η αποτελεσματικότητα.

Οι πολίτες δεν αξιολογούν πλέον μόνο τις προθέσεις. Αξιολογούν το αποτέλεσμα.

Θέλουν να γνωρίζουν αν οι πολιτικές αποφάσεις θα οδηγήσουν σε μεγαλύτερη οικονομική ασφάλεια, σε ουσιαστική ενίσχυση του εισοδήματος και σε καλύτερες προοπτικές για το μέλλον.

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Η φετινή ΔΕΘ μπορεί να αποτελέσει σημείο πολιτικής καμπής. Για να συμβεί αυτό, όμως, οι εξαγγελίες θα πρέπει να υπερβούν το επίπεδο της πολιτικής επικοινωνίας και να αποτυπωθούν στην πραγματική ζωή.

Τελικά, η επιτυχία των μέτρων δεν θα κριθεί από το πόσο ισχυρές θα είναι οι εξαγγελίες, αλλά από το πόσο ουσιαστικά θα είναι τα αποτελέσματά τους.

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