Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος καταθέτει δέσμη δέκα προτάσεων ενόψει της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, εστιάζοντας στη φορολογία, τις ασφαλιστικές εισφορές, τη στέγαση και το δημογραφικό ζήτημα.

Κεντρική επιδίωξη αποτελεί η θέσπιση ενιαίου συστήματος φορολόγησης καθαρού εισοδήματος και η σταδιακή κατάργηση της προκαταβολής φόρου για ελεύθερους επαγγελματίες και μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Παράλληλα, προτείνεται η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, η επαναφορά της ρύθμισης των 120 δόσεων για οφειλέτες και η κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος στα νομικά πρόσωπα.

Για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης προτείνεται ένα νέο πρόγραμμα «Σπίτι μου», ενώ το σχέδιο δημογραφικής αναστροφής περιλαμβάνει επιδοτήσεις ενοικίου και χαμηλότοκα δάνεια για νέες οικογένειες.

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Μια δέσμη δέκα παρεμβάσεων που αγγίζει σχεδόν ολόκληρο το φάσμα της οικονομικής καθημερινότητας – από τη φορολογία και τις ασφαλιστικές εισφορές έως τη στέγη και το δημογραφικό – καταθέτει το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΟΕΕ), ενόψει της 90ής Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ).

Οι 10 προτάσεις του ΟΕΕ σε μια ματιά

# Πρόταση Τι προβλέπει 1 Ενιαίο σύστημα φορολογίας εισοδήματος Φορολόγηση του καθαρού εισοδήματος (Έσοδα – Έξοδα) για μισθωτούς, αυτοαπασχολούμενους και ατομικές επιχειρήσεις, με έκπτωση δαπανών. 2 Σταδιακή κατάργηση προκαταβολής φόρου Μείωση της προκαταβολής για ελεύθερους επαγγελματίες και ΜμΕ έως την κατάργησή της το 2029, με δυνατότητα σύνδεσης του οφέλους με επενδύσεις σε Έρευνα & Ανάπτυξη. 3 Αλλαγές στο τεκμαρτό εισόδημα Αποσύνδεση από τον κατώτατο μισθό, συνεκτίμηση τζίρου και φορολογικής συνέπειας και κατάργηση του κριτηρίου του κόστους μισθοδοσίας. 4 Μείωση ασφαλιστικών εισφορών Μείωση περίπου 1% ετησίως την περίοδο 2027-2029, με στόχο το 19% επί του μικτού μισθού και πρόσθετο κίνητρο για συγκεκριμένες προσλήψεις. 5 Επιστροφή των 120 δόσεων Νέα ρύθμιση για ληξιπρόθεσμα χρέη προς ΑΑΔΕ και ΕΦΚΑ, με αυστηρά κριτήρια και αποκλεισμό στρατηγικών κακοπληρωτών. 6 Χρηματοδότηση των ΜμΕ Περιφερειακά συμβουλευτικά κέντρα για ΕΣΠΑ, Αναπτυξιακή Τράπεζα και μικροπιστώσεις και μεγαλύτερη τραπεζική χρηματοδότηση των μικρομεσαίων. 7 Στήριξη απέναντι στο ενεργειακό κόστος Μερική επιδότηση ΜμΕ σε περιόδους κρίσης όταν το ενεργειακό κόστος αυξάνεται πάνω από 50% χωρίς αντίστοιχη αύξηση του τζίρου. 8 Κατάργηση τέλους επιτηδεύματος στα νομικά πρόσωπα Μείωση 50% το 2027 και πλήρης κατάργηση το 2028. 9 Νέο πρόγραμμα «Σπίτι μου 3» Πρόσβαση νέων γονέων και σε νεόδμητες κατοικίες, αντιμετώπιση υπερκοστολόγησης παλαιών ακινήτων και κίνητρα για κοινωνική κατοικία και μετεγκατάσταση στην περιφέρεια. 10 Σχέδιο δημογραφικής αναστροφής Επιδότηση ενοικίου, χαμηλότοκα δάνεια για νέες οικογένειες, νέες δημόσιες δομές, ευέλικτη εργασία γονέων, αξιοποίηση δημόσιας περιουσίας και δημογραφικό ταμείο.

Κεντρική πρόταση είναι η καθιέρωση ενιαίου συστήματος φορολόγησης του καθαρού εισοδήματος, δηλαδή έσοδα μείον έξοδα, για μισθωτούς, αυτοαπασχολούμενους και ατομικές επιχειρήσεις. Σύμφωνα με το ΟΕΕ, η δυνατότητα έκπτωσης των δαπανών θα δημιουργούσε ισχυρότερο κίνητρο για την αποκάλυψη συναλλαγών και τον περιορισμό της φοροδιαφυγής.

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Για ελεύθερους επαγγελματίες και μικρομεσαίες επιχειρήσεις προτείνεται σταδιακή κατάργηση της προκαταβολής φόρου έως το 2029, ώστε να απελευθερωθεί κεφάλαιο κίνησης, αλλά και νέα διόρθωση του τεκμαρτού εισοδήματος. Μεταξύ άλλων, το ΟΕΕ ζητά να αποσυνδεθεί το ελάχιστο τεκμαρτό από τον κατώτατο μισθό και να καταργηθεί το κριτήριο του ετήσιου κόστους μισθοδοσίας.

Μείωση εισφορών και επιστροφή των 120 δόσεων

Στην αγορά εργασίας, το Επιμελητήριο εισηγείται μείωση των ασφαλιστικών εισφορών των μισθωτών του ιδιωτικού τομέα κατά περίπου μία ποσοστιαία μονάδα ετησίως την περίοδο 2027-2029, με πρόσθετη επιβράβευση για επιχειρήσεις που προσλαμβάνουν μακροχρόνια ανέργους ή γυναίκες άνω των 55 ετών.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η πρόταση για επαναφορά των 120 δόσεων για ληξιπρόθεσμες οφειλές προς ΑΑΔΕ και ΕΦΚΑ. Το ΟΕΕ προτείνει αυστηρά κριτήρια ώστε να αποκλείονται οι στρατηγικοί κακοπληρωτές, αλλά και κίνητρα μείωσης των προσαυξήσεων για όσους παραμένουν συνεπείς.

Για τις ΜμΕ ζητείται παράλληλα ευκολότερη πρόσβαση στη χρηματοδότηση, μέσω και περιφερειακών συμβουλευτικών κέντρων για ΕΣΠΑ, μικροπιστώσεις και εργαλεία της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας. Προτείνεται επίσης μηχανισμός στήριξης σε περιόδους ενεργειακής κρίσης.

Στις φορολογικές παρεμβάσεις περιλαμβάνεται ακόμη η μείωση κατά 50% του τέλους επιτηδεύματος για τα νομικά πρόσωπα το 2027 και η πλήρης κατάργησή του το 2028.

Νέο «Σπίτι μου 3»

Ξεχωριστό κεφάλαιο αποτελεί η στεγαστική κρίση. Το ΟΕΕ προτείνει τη δημιουργία ενός νέου «Σπίτι μου 3», με αλλαγές που θα περιορίζουν την υπερκοστολόγηση παλαιών ακινήτων και θα διευκολύνουν νέους γονείς να αποκτήσουν ακόμη και νεόδμητη κατοικία.

Η δέκατη πρόταση αφορά ένα συνολικό σχέδιο δημογραφικής αναστροφής, με επιδότηση ενοικίου και χαμηλότοκα δάνεια για νέες οικογένειες, δημόσιες υποδομές, κίνητρα για ευέλικτη εργασία γονέων, αξιοποίηση δημόσιας περιουσίας και δημιουργία δημογραφικού ταμείου.

Ο πρόεδρος του ΟΕΕ, Κωνσταντίνος Κόλλιας, επισημαίνει ότι η δημοσιονομική πειθαρχία πρέπει να διατηρηθεί, υποστηρίζοντας ταυτόχρονα ότι απαιτούνται νέες παρεμβάσεις για την ανακούφιση των πολιτών και την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας.