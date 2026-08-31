Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η κυβέρνηση προετοιμάζεται για τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, εστιάζοντας σε ένα πακέτο μέτρων ύψους έως 2 δισεκατομμυρίων ευρώ για τη στήριξη της κοινωνίας.

Οι ανακοινώσεις αναμένεται να περιλαμβάνουν ενισχύσεις για συνταξιούχους, οικογένειες, αγρότες και ελεύθερους επαγγελματίες, καθώς και παρεμβάσεις για το στεγαστικό ζήτημα και τη φορολογία.

Ο πρωθυπουργός προανήγγειλε ότι ο κατώτατος μισθός θα ξεπεράσει τα 950 ευρώ πριν από τις εκλογές, ενώ δρομολογούνται μειώσεις ασφαλιστικών εισφορών και προκαταβολής φόρου για τις επιχειρήσεις.

Παράλληλα, ξεκίνησε η εφαρμογή συμφωνίας για τη μείωση τιμών σε 1.700 βασικά προϊόντα των σούπερ μάρκετ, ως μέτρο ανάσχεσης της ακρίβειας.

Η κυβέρνηση σχεδιάζει τη συνέχεια των χρηματοδοτήσεων μέσω του Κοινωνικού Κλιματικού Ταμείου, το οποίο διαθέτει πόρους 5,3 δισεκατομμυρίων ευρώ για νοικοκυριά και μικρές επιχειρήσεις έως το 2032.

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Μπήκαμε στην εβδομάδα που ξεκινά η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης και πλέον όλα τα στελέχη του κυβερνητικού επιτελείου ασχολούνται με τα μέτρα που θα εξαγγείλει από το Βελλίδειο ο Κυριάκος Μητσοτάκης το Σάββατο το απόγευμα αλλά και με το πρόγραμμα τετραετίας που θα ανακοινώσει.

Η διήμερη περιοδεία του πρωθυπουργού στη Δυτική Μακεδονία, με τα εγκαίνια της επέκτασης του Μετρό προς την Καλαμαριά, η ανάδειξη του κυβερνητικού έργου στη Βόρεια Ελλάδα, οι συναντήσεις που είχε με εκπροσώπους παραγωγικών και επιστημονικών φορέων, ουσιαστικά προετοίμασε το έδαφος για μία ξεκάθαρα προεκλογική ΔΕΘ.

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Με στόχο την επαναπροσέγγιση ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας που σήμερα εμφανίζονται αναποφάσιστοί ή και δυσαρεστημένοι από την κυβερνητική πολιτική, έχουν προγραμματιστεί περιοδείες υπουργών στη Βόρεια Ελλάδα από σήμερα έως και την έναρξη της ΔΕΘ. Το ίδιο διάστημα, στο Μέγαρο Μαξίμου, θα γίνονται συνεχείς συσκέψεις με το οικονομικό επιτελείο για τη διευθέτηση των τελευταίων λεπτομερειών σχετικά με το πακέτο των παρεμβάσεων που θα ανακοινώσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Τα μέτρα που αναμένονται – Ποιους αφορούν

«Θα έχουμε πολλά να πούμε στη ΔΕΘ», τόνισε ο πρωθυπουργός στη χθεσινή κυριακάτικη ανασκόπηση του, στέλνοντας έτσι το «σήμα» για τη βαρύτητα των ανακοινώσεων που θα κάνει και για τα μέτρα που θα εξαγγείλει.

Στο επίκεντρο της κυβερνητικής πολιτικής βρίσκεται φέτος η μεσαία τάξη ενώ αναμένονται μέτρα στήριξης και για ευάλωτες ομάδες αλλά και για οικογένειες.

Με ένα πακέτο ύψους 1,5 δισ. ευρώ -υπό προϋποθέσεις μπορεί να προσεγγίσει και τα 2 δισ.- η κυβέρνηση σχεδιάζει ένα πλέγμα μέτρων που θα αφορά μεγάλο μέρος της κοινωνίας.

Παρέμβαση αναμένεται για τους συνταξιούχους με πιθανότερη την αύξηση του επιδόματος που καταβάλλεται κάθε Νοέμβριο στα 400 ευρώ από τα 300 που είναι σήμερα, ενώ μπορεί να δούμε και διεύρυνση των κριτηρίων προκειμένου να υπάρξουν περισσότεροι δικαιούχοι. Επίσης δεν αποκλείεται και κάποιο μέτρο-έκπληξη που θα στοχεύει στην περαιτέρω ενίσχυση των εισοδημάτων τους.

Αναμένεται επίσης και η ανακοίνωση για το ύψος του κατώτατου μισθού. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας σε πολίτες στην Κοζάνη, προανήγγειλε ότι πριν από τις εκλογές ο βασικός μισθός θα ξεπεράσει τα 950 ευρώ. Δηλαδή θα είναι πάνω από τις δεσμεύσεις που είχε δώσει το 2023. Οπότε περιμένουμε την απόφαση του Μεγάρου Μαξίμου για το νέο ύψος του κατώτατου, ο οποίος καθορίζει και μία σειρά επιδομάτων. Υπενθυμίζεται ότι η αύξηση εφαρμόζεται στην αρχή κάθε Απρίλη.

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Μέτρα στήριξης θα υπάρξουν, σύμφωνα με πληροφορίες, για οικογένειες και δεν αποκλείεται να συνδυάζονται με περαιτέρω φοροελαφρύνσεις ενώ παρεμβάσεις θα γίνουν με στόχο την αντιμετώπιση του στεγαστικού προβλήματος. Μέριμνα αναμένεται και για την ενίσχυση των αγροτών, ένα ακροατήριο που επίσης φαίνεται να έχει απομακρυνθεί από τη Νέα Δημοκρατία.

Στοχευμένα μέτρα θα εφαρμοστούν και για τη στήριξη ελεύθερων επαγγελματιών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Η αγορά περιμένει αλλαγές στον τρόπο υπολογισμού της φορολόγησης των ελεύθερων επαγγελματιών μέσω του τεκμαρτού εισοδήματος και ήδη έχουν προαναγγελθεί κάποιες βελτιώσεις που ενδεχομένως να σχετίζονται και με τη φορολογική συμπεριφορά των υπόχρεων. Μένει λοιπόν να δούμε ποιους και πόσους θα αφορούν οι όποιες αλλαγές.

Επίσης αναμένεται μείωση της προκαταβολής φόρου για επιχειρήσεις και επαγγελματίες ενώ έχει «κλειδώσει» η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών. Άγνωστο είναι αν τελικά θα ανακοινωθεί η κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος για τα νομικά πρόσωπα, αίτημα που επίσης ζητάει η αγορά.

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Από σήμερα σε εφαρμογή η μείωση των τιμών στα σούπερ μάρκετ – Τέλος το Ταμείο Ανάκαμψης, έρχεται το Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο

Η εβδομάδα πάντως ξεκινά με δύο ορόσημα. Το πρώτο έχει να κάνει με την εφαρμογή της Εθνικής Συμφωνίας μεταξύ κυβέρνησης και παραγόντων της αγοράς για τη μείωση των τιμών στα ράφια των σούπερ μάρκετ, ως ένα ανάχωμα απέναντι στην ακρίβεια. Οι μειώσεις αναμένεται να κυμανθούν μεταξύ 5% και 7% και αφορούν περισσότερους από 1700 κωδικούς βασικών προϊόντων.

Το δεύτερο είναι η ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης για την οποία έκανε εκτενή αναφορά ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη χθεσινή του ανασκόπηση.

«Στο αρχικό σχέδιο υπήρχε πρόβλεψη για αύξηση του πραγματικού ΑΕΠ κατά 7 μονάδες, 180.000 περισσότερες θέσεις εργασίας και αύξηση των επενδύσεων κατά 20%. Τα τελικά αποτελέσματα, όμως, ήταν πολύ υψηλότερα: το ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 11 μονάδες, οι νέες θέσεις εργασίας έφτασαν τις 550.000, ενώ οι επενδύσεις αυξήθηκαν κατά 60%. Αλλά η σημαντικότερη παρακαταθήκη είναι ότι οι 74 μεταρρυθμίσεις του προγράμματος έλυσαν εκκρεμότητες δεκαετιών και έφεραν τη χώρα πιο κοντά σε όσα θεωρούνται αυτονόητα στην υπόλοιπη Ευρώπη: στην ψηφιοποίηση του κράτους, στη διασύνδεση εκατοντάδων χιλιάδων ταμειακών μηχανών και POS, στη μείωση του κενού ΦΠΑ, στην Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας, στην επιτάχυνση της Δικαιοσύνης, στην ολοκλήρωση του Κτηματολογίου, στην πράσινη και ενεργειακή μετάβαση, στην αναβάθμιση της υγείας και της παιδείας. Ήταν μια πραγματική ευκαιρία την οποία αξιοποιήσαμε στο έπακρο», έγραψε χαρακτηριστικά ο πρωθυπουργός ενώ προανήγγειλε ότι θα υπάρξει συνέχεια χρηματοδοτήσεων μέσω του Κοινωνικού Κλιματικού Ταμείου. Πρόκειται για πόρους, ύψους 5,3 δισ. ευρώ μαζί με τον ΦΠΑ, για την περίοδο έως το 2032 με 25 παρεμβάσεις του που αφορούν περίπου 1,5 εκατομμύριο νοικοκυριά και 70.000 πολύ μικρές επιχειρήσεις.

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