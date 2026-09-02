Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η Διεύθυνση Τροχαίας ανακοίνωσε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της πόλης λόγω της διεξαγωγής της 90ής ΔΕΘ και των προγραμματισμένων συγκεντρώσεων.

Από την Παρασκευή έως την Κυριακή απαγορεύεται η στάση και η στάθμευση οχημάτων σε πλήθος κεντρικών οδών για τη διευκόλυνση των εκδηλώσεων.

Το Σάββατο θα εφαρμοστεί σταδιακή απαγόρευση κυκλοφορίας σε σημαντικούς οδικούς άξονες, ενώ η τροχαία καλεί τους οδηγούς να απομακρύνουν εγκαίρως τα οχήματά τους.

Η κυκλοφορία θα διεξάγεται μέσω εναλλακτικών διαδρομών από την περιφερειακή οδό και άλλους δρόμους, ανάλογα με την εξέλιξη των εκδηλώσεων και των πορειών.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Η Διεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης ανακοίνωσε τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που θα τεθούν σε ισχύ στο κέντρο της πόλης, στο πλαίσιο της διεξαγωγής της 90ής ΔΕΘ, αλλά και λόγω των παράλληλων εκδηλώσεων και ομιλιών, καθώς και των προγραμματισμένων συγκεντρώσεων διαμαρτυρίας και πορειών.

Συγκεριμένα, οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που θα ισχύουν:

Advertisement

Advertisement

Από τις 6 το πρωί της Παρασκευής (04-09-2026) μέχρι και την 8 μ.μ. την Κυριακή (06-09-2026) δε θα επιτρέπεται η στάση – στάθμευση όλων των οχημάτων, στις παρακάτω οδούς του κέντρου της πόλης:

– Αγγελάκη, σε όλο το μήκος της.

– Εθν. Αμύνης, από Αγίου Δημητρίου μέχρι Πλατεία Λευκού Πύργου.

– Αγ. Δημητρίου, από Πλατεία Ευαγγελίστριας μέχρι Γ΄ Σεπτεμβρίου και από Προξένων μέχρι Στεφάνου Δραγούμη.

– Γ. Λαμπράκη, από Εγνατία μέχρι Γ΄ Σεπτεμβρίου.

– Αρμενοπούλου, από Μελενίκου μέχρι Εθν. Αμύνης.

Advertisement

– Ν. Γερμανού, από Πλατεία Λευκού Πύργου μέχρι Πλατεία Χ.Α.Ν.Θ.

– Ιασωνίδου, από Εγνατία έως Αγ. Δημητρίου.

– Π. Μελά, καθ’ όλο το μήκος της.

Advertisement

– Καυτανζόγλου, στο ρεύμα καθόδου.

– Ολυμπιάδος, από Ελένης Ζωγράφου μέχρι Κασσάνδρου.

– Βιζυηνού, από Πανεπιστημίου μέχρι Καθηγητού Π. Βυζουκίδου.

Advertisement

Από τις 3 μμ την Πέμπτη (03-09-2026) μέχρι και την 8 μμ την Κυριακή (06-09-2026) δεν θα επιτρέπεται η στάση – στάθμευση όλων των οχημάτων, στις παρακάτω οδούς του κέντρου της πόλης:

-Λ. Στρατού, από Καυτανζόγλου μέχρι Πλατεία Χ.Α.Ν.Θ.

-Γ΄ Σεπτεμβρίου, από Μ. Αλεξάνδρου μέχρι Αγίου Δημητρίου.

Advertisement

Το Σάββατο (05-09-2025), τις 3 μμ σταδιακά, ανάλογα με την εξέλιξη των εκδηλώσεων και μέχρι την ολοκλήρωση αυτών, δεν θα επιτρέπεται η κυκλοφορία όλων των οχημάτων, στις παρακάτω οδούς του κέντρου της πόλης:

Advertisement

-Λ.Στρατού, από Αλ. Παπαναστασίου μέχρι Πλατεία Χ.Α.Ν.Θ.

-Γ΄ Σεπτεμβρίου, από Μ. Αλεξάνδρου μέχρι Αγίου Δημητρίου.

-Βασ. Όλγας, από Μ. Μπότσαρη μέχρι Αγίας Τριάδος.

Advertisement

-Βασ. Γεωργίου, από Αγίας Τριάδος μέχρι Μ. Ανδρόνικου.

-Λεωφ. Νίκης, καθ’ όλο το μήκος της.

-Κουντουριώτη, καθ’ όλο το μήκος της.

-Κων/νου Καραμανλή, από Μ. Μπότσαρη μέχρι Γ΄ Σεπτεμβρίου.

-Εγνατία, από Λαγκαδά μέχρι Γ΄ Σεπτεμβρίου.

-Εθν. Αμύνης, από Αγίου Δημητρίου μέχρι Πλατεία Λευκού Πύργου.

-Τσιμισκή, καθ’ όλο το μήκος της.

-Αγίου Δημητρίου, από Λαγκαδά μέχρι Στεφάνου Δραγούμη.

-Αγίας Σοφίας, από Εγνατία μέχρι την πλατεία Αγίας Σοφίας, καθώς και περιμετρικά της πλατείας Αγίας Σοφίας.

-Π. Μελά, καθ’ όλο το μήκος της.

-Βενιζέλου, καθ’ όλο το μήκος της.

– Μ. Ανδρόνικου, καθ’ όλο το μήκος της.

Το Σάββατο (05-09-2026) από τις 8 το πρωί έως τις 8 το βράδυ, δεν θα επιτρέπεται η στάση – στάθμευση όλων των οχημάτων στην οδό Στίλπωνος Κυριακίδη, από τη συμβολή της με την οδό Κατσιμίδη έως τη συμβολή της με την οδό Γ΄ Σεπτεμβρίου.

Υπενθυμίζεται η ισχύουσα απαγόρευση στάσης και στάθμευσης στις οδούς Τσιμισκή, Εγνατία, Αγίας Σοφίας, Μοναστηρίου, Παλαιού Σταθμού και Πολυτεχνείου καθώς και στις λεωφόρους Νίκης και Μ. Αλεξάνδρου.

Η Tροχαία καλεί τους οδηγούς να απομακρύνουν τα οχήματά τους από τους παραπάνω δρόμους.

Από τις 3 μμ το Σάββατο (05-09-2026) και μέχρι το πέρας των σχετικών εκδηλώσεων, η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται σταδιακά, από ανατολικά προς δυτικά της πόλης μέσω των οδών Κατσιμίδη – Περιφερειακής οδού – Αγ. Δημητρίου (όσο οι συνθήκες το επιτρέπουν) – Ολυμπιάδος και από Δυτικά προς Ανατολικά της πόλης μέσω των οδών 26ης Οκτωβρίου – Λαγκαδά και Περιφερειακής οδού, καθώς και από την Αγίου Δημητρίου, όσο οι συνθήκες το επιτρέπουν.