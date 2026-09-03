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Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος χαρακτήρισε τις εξαγγελίες ανέφικτες και μη κοστολογημένες, καλώντας τον πρώην πρωθυπουργό να τις καταθέσει στο Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο για επίσημη ποσοτικοποίηση.

Η κυβέρνηση αντιπαραβάλλει το δικό της οικονομικό πρόγραμμα, υποστηρίζοντας ότι κινείται εντός των δημοσιονομικών δυνατοτήτων της χώρας με στόχο την ενίσχυση του εισοδήματος των πολιτών.

Παράλληλα, οι κυβερνητικές πηγές επισημαίνουν ότι οι προτάσεις της αντιπολίτευσης παραβιάζουν τους ευρωπαϊκούς κανόνες για τις δαπάνες, παραπέμποντας σε πολιτικές που επιβαρύνουν τα νοικοκυριά και τη μεσαία τάξη.

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Αυτοί που άκουσαν ίσως με τη μεγαλύτερη προσοχή τον Αλέξη Τσίπρα να παρουσιάζει από τη Θεσσαλονίκη το Εθνικό Σχέδιο Ανασυγκρότησης της ΕΛΑΣ δεν ήταν οι πιθανοί ψηφοφόροι του αλλά…τα στελέχη του οικονομικού επιτελείου της κυβέρνησης.

Και όχι απλώς άκουγαν αλλά σημείωναν, υπολόγιζαν και επιχειρούσαν να κοστολογήσουν κάθε προτεινόμενο μέτρο που ανακοίνωσε ο πρώην πρωθυπουργός.

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Και μετά την αναμενόμενη αντίδραση του κυβερνητικού εκπροσώπου που σχολίασε περισσότερο πολιτικά τις ανακοινώσεις Τσίπρα, πηγές του υπουργείου Οικονομικών έδωσαν στη δημοσιότητα μία αναλυτική εκτίμηση του κόστους των μέτρων που ακούστηκαν από τον πρόεδρο της ΕΛΑΣ.

Για «κάλπικες υποσχέσεις χωρίς καμία κοστολόγηση» που «τινάζουν την μπάνκα στον αέρα» έκανε λόγο ο Παύλος Μαρινάκης, χαρακτηρίζοντας τον Αλέξη Τσίπρα «ίδιο και απαράλλαχτο» παρά την προσπάθεια του να επανασυστηθεί ως κάτι «νέο», μίλησε και για ομοιότητες του προγράμματος της ΕΛΑΣ με το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ το 2014 και έβγαλε τον «λογαριασμό» περίπου στα 13 δισ. ευρώ.

Crash test οικονομικών προγραμμάτων – Η αρχή γίνεται στη ΔΕΘ

Είναι εμφανές ότι η κυβέρνηση θεωρεί ανέφικτη την εφαρμογή των όσων προτείνει ο Αλέξης Τσίπρας χωρίς να επηρεαστεί η δημοσιονομική πορεία της χώρας. Και σε αυτό το κρίσιμο πεδίο και στη σύγκριση των οικονομικών προγραμμάτων όπου αναμένεται να σημειωθούν σφοδρές συγκρούσεις κατά την προεκλογική περίοδο, αναμένεται να στηριχθούν οι κυβερνητικές θέσεις απέναντι στο αφήγημα του πρώην πρωθυπουργού.

Σύμφωνα με υψηλόβαθμα κυβερνητικά στελέχη, ενώ η Νέα Δημοκρατία προτείνει -πάντα στο πλαίσιο των δημοσιονομικών δυνατοτήτων της χώρας- ένα ρεαλιστικό οικονομικό πρόγραμμα, με πολιτικές εστιασμένες στις ανάγκες της κοινωνίας και με πρόθεση να ενισχυθεί το εισόδημα των πολιτών, η αντιπολίτευση -και εν προκειμένω το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα- επενδύει σε μη κοστολογημένες προτάσεις και σε ανεδαφικές υποσχέσεις.

Αυτή τη μεγάλη διαφορά αναμένεται να τονίσει και ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα του Βελλίδειου Συνεδριακού Κέντρου, το απόγευμα του Σαββάτου. Ο πρωθυπουργός, ο οποίος ανεβαίνει στη Θεσσαλονίκη την Παρασκευή το απόγευμα, θα παρουσιάσει μέτρα που σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές θα ανακουφίσουν συνταξιούχους και άλλες ευάλωτες ομάδες, θα αυξήσουν τα εισοδήματα ενός σημαντικού μέρους του πληθυσμού ενώ μέσω αλλαγών στη φορολογία και άλλων στοχευμένων παρεμβάσεων, θα στηρίξουν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις -και γενικότερα τη μεσαία τάξη- σε αυτό το δύσκολο οικονομικό περιβάλλον που το επιδεινώνουν οι διεθνείς εξελίξεις.Παράλληλα, θα παρουσιάσει μέρος του οδικού χάρτη για την Ελλάδα του 2030.

Το ΥΠΟΙΚ κοστολογεί τις προτάσεις Τσίπρα

Προς επίρρωση των όσων υποστηρίζει το Μέγαρο Μαξίμου για τις θέσεις Τσίπρα και τις εκιτμήσεις για κόστος περίπου 13δισ. ευρώ ετησίως, πηγές του οικονομικού επιτελείου υποστηρίζουν ότι οι προτάσεις της ΕΛΑΣ «παραβιάζουν κάθε ευρωπαϊκό κανόνα για τα όρια των δημοσιονομικών δαπανών και παραπέμπουν ευθέως στις περιπέτειες της δικής του περιόδου με τα μέτρα λιτότητας του αχρείαστου τρίτου μνημονίου, την υπερφορολόγηση και εξόντωση τόσο της μεσαίας τάξης όσο και των οικονομικά αδύναμων».

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Μάλιστα, «πετάνε το γάντι» στον πρόεδρο της ΕΛΑΣ καλώντας τον να καταθέσει τις προτάσεις του προς ποσοτικοποίηση στο ανεξάρτητο Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο, όπως προβλέπεται από τον νόμο.

Εκτιμώντας λοιπόν ένα προς ένα τα προτεινόμενα μέτρα που ανακοίνωσε ο Αλέξης Τσίπρας, πηγές του ΥΠΟΙΚ αναφέρουν:

• Αύξηση της τάξης των 500 ευρώ κατά μέσο όρο, για τους ιατρούς και τους νοσηλευτές του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Εκτιμώμενο ετήσιο κόστος 0,63 δισ. ευρώ για 86.881 ιατρούς, νοσηλευτές και παραϊατρικό προσωπικό.

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• Απαλλαγή από το κόστος εισιτηρίων στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς για τους κατοίκους της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, πλην των τουριστών. Εκτιμώμενο ετήσιο κόστος 0,2 δισ. ευρώ.

• Κατάργηση τέλους επιτηδεύματος για τα νομικά πρόσωπα. Εκτιμώμενο ετήσιο κόστος 0,2 δισ. ευρώ.

• Ενάμισι δισεκατομμύριο τον χρόνο από το εθνικό σκέλος των δημοσίων επενδύσεων για το Εθνικό Ταμείο Σύγκλισης. Εκτιμώμενο ετήσιο κόστος 1,5 δισ. ευρώ, καθώς Θα απαιτηθεί επιπλέον αύξηση των ορίων του Εθνικού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.

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• Διπλασιασμός της έκπτωσης φόρου για τις οικογένειες με παιδιά. Εκτιμώμενο ετήσιο κόστος 1 δισ. ευρώ.

• Κατάργηση της προκαταβολής φόρου για τις ατομικές επιχειρήσεις. Εκτιμώμενο εφάπαξ κόστος 0,8 δισ. ευρώ.

• Μείωση της προκαταβολής φόρου για τα νομικά πρόσωπα. Εκτιμώμενο εφάπαξ κόστος 2,1 δισ. ευρώ για μείωση από το 80% στο 50%.

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• Αύξηση των μισθών των εκπαιδευτικών 300 ευρώ το μήνα. Εκτιμώμενο ετήσιο κόστος 0,8 δισ. ευρώ για 182.340 εκπαιδευτικούς. Σημειώνεται ότι στο δείκτη πρωτογενών δαπανών με τον οποίο αξιολογείται η χώρα προσμετράται η μικτή συνολική δαπάνη.

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• Πρόσληψη 30.000 νέων εκπαιδευτικών. Εκτιμώμενο ετήσιο κόστος 0,57 δισ. ευρώ.

• Κάθε φοιτητής περιφερειακού πανεπιστημίου που σπουδάζει μακριά από τον τόπο του θα λαμβάνει φοιτητική υποτροφία 500 ευρώ τον μήνα, για δέκα μήνες τον χρόνο για 80.000 φοιτητές. Εκτιμώμενο ετήσιο κόστος 0,4 δισ. ευρώ.

• Μείωση ΦΠΑ στο 6% για τα βασικά είδη διατροφής και υγιεινής. Εκτιμώμενο ετήσιο κόστος 1,8 δισ. ευρώ για μείωση στο 6% των τροφίμων (εκτός από μη αλκοολούχα ποτά) και ειδών υγιεινής-απορρυπαντικά.

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• Χτίζουμε 50.000 νέες προσιτές στεγαστικές επιλογές μέσα σε τέσσερα χρόνια. Εκτιμώμενο ετήσιο κόστος 1,5 δισ. ευρώ. Υπολογισμός με 1.500 ευρώ το τ.μ. για 50.000 κατοικίες των 80 τ.μ. Συνολικό κόστος στην τετραετία 6 δισ. ευρώ.

• Απόδοση του συνόλου του τέλους ανθεκτικότητας στους Δήμους. Εκτιμώμενο ετήσιο κόστος 0,59 δισ. ευρώ. Το ποσό έχει ήδη δεσμευτεί με εγκεκριμένα έργα και αποζημιώσεις που πρέπει να πληρωθούν μέσω του Προγράμματος Φυσικών Καταστροφών εντός της επόμενης τριετίας, το μεγαλύτερο μέρος των οποίων γίνεται μέσω χρηματοδότησης Δήμων και Περιφερειών. Συνεπώς η απόδοση επιπλέον ποσού στους δήμους από ήδη ενταγμένα έργα αποτελεί πρόσθετη δαπάνη.

• Αύξηση των επενδυτικών πόρων που διαθέτει το Πράσινο Ταμείο στους Δήμους. Εκτιμώμενο ετήσιο κόστος 0,16 δισ. ευρώ.

• Νέος Φιλόδημος με χρήση 250 εκατ. από το Εθνικό ΠΔΕ και 450 εκατ. από δάνεια της ΕΤΕΠ ετησίως, σύνολο 700 εκατ. το έτος και 3,5 δισ. ευρώ την πενταετία. Εκτιμώμενο ετήσιο κόστος 0,7 δισ. ευρώ. Το Εθνικό ΠΔΕ έχει ήδη προκαθορισμένα όρια κατανομής για Περιφέρειες, Δήμους και έργα υποδομών μέσω των Υπουργείων. Επιπλέον 250 εκατ. σημαίνει αύξηση των ορίων του ΠΔΕ και άρα επιπλέον δαπάνη. Επίσης ο δανεισμός από την ΕΤΕΠ δεν αποτελεί δημοσιονομικό έσοδο (είναι χρηματοοικονομικό), ενώ η δαπάνη του Δήμου μετρά στον στόχο πρωτογενών δαπανών και στο πρωτογενές αποτέλεσμα.

Όπως σημειώνουν, στα ανωτέρω δεν περιλαμβάνονται πολλά άλλα ασαφή που ανακοίνωσε ο Αλέξης Τσίπρας όπως το κόστος της ελάχιστης εγγυημένης ποσότητα ενέργειας σε σταθερή προσιτή τιμή για κάθε νοικοκυριό, του μεταφορικού ισοδύναμου για τη νησιωτικότητα, την εγγύηση φροντίδας για 140.000 ανθρώπους με άνοια, την απαλλαγή από τέλος συμμετοχής στα φάρμακα για συνταξιούχους, το ψηφιακό πορτοφόλι πολιτισμού κ.α.