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Το σχέδιο για την Ελλάδα της επόμενης δεκαετίας παρουσιάζει αυτήν την ώρα ο Αλέξης Τσίπρας στην Θεσσαλονίκη στην ομιλία του στο ξενοδοχείο Porto Palace στο πλαίσιο της διπλής – καθώς ακολουθεί την άλλη Τετάρτη η καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου στο Βελλίδειο – παρουσίας του στην συμπρωτεύουσα στο πλαίσιο της ΔΕΘ.

«Ένα όραμα παραγωγικής ανασυγκρότησης και αποκέντρωσης, αναδιανομής και Δίκαιης ανάπτυξης» όπως λένε από την ΕΛ.Α.Σ., περιγράφοντας ένα Εθνικό Σχέδιο Ανασυγκρότησης – την αλλαγή, δηλαδή, του παραγωγικού μοντέλου, τη δίκαιη κατανομή του πλούτου, και τη βελτίωση του επιπέδου διαβίωσης των πολιτών – που στηρίζεται στο τρίπτυχο: «Παράγουμε περισσότερο, Μοιράζουμε Δικαιότερα, Ζούμε καλύτερα».

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Σύμφωνα με πληροφορίες, το Σχέδιο περιλαμβάνει μέτρα 7,39 δισεκατομμύρια στη τετραετία, τα οποία σύμφωνα με αρμόδιες πηγές είναι «πλήρως κοστολογημένα» και «με εξασφαλισμένους πόρους, χωρίς να περιλαμβάνεται η Πατριωτική Εισφορά που θα αυξήσει περαιτέρω τον διαθέσιμο δημοσιονομικό χώρο».

Σε αυτό το πλαίσιο και σε σχέση με τα μέτρα από την Αμαλίας επισημαίνουν πως καμία υπόσχεση δε θα είναι χωρίς κοστολόγηση, κι ακόμα, καμία μόνιμη παροχή δε θα είναι χωρίς μόνιμη πηγή χρηματοδότησης και καμία μόνιμη δαπάνη δεν θα βασίζεται σε έκτακτο έσοδο, ενώ τονίζουν πως το οικονομικό πρόγραμμα της ΕΛ.Α.Σ. συνδυάζει «δημοσιονομική αξιοπιστία» αλλά και «σταθερή προστασία στους πιο αδύναμους».

Πηγή φωτογραφιών: EUROKINISSI