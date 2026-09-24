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Η συγκεκριμένη επιχείρηση θα πραγματοποιηθεί από κοινοπραξία της ExxonMobil και ελληνικής εταιρείας, σηματοδοτώντας την πρώτη αντίστοιχη δραστηριότητα από τη δεκαετία του 1980.

Παράλληλα, η εταιρεία Chevron προγραμματίζει την έναρξη σεισμικών ερευνών για κοιτάσματα υδρογονανθράκων σε περιοχές του Ιονίου και της νότιας Ελλάδας εντός του τρέχοντος έτους.

Ο πρωθυπουργός τόνισε τη σημασία της ενεργειακής ασφάλειας για τη γεωπολιτική ισχύ της χώρας και τη στρατηγική συνεργασία με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Αναφερόμενος στα ελληνοτουρκικά, ο κ.

Μητσοτάκης υπογράμμισε την ανάγκη για αξιόπιστη αποτρεπτική ικανότητα, διαμηνύοντας ότι η Ελλάδα δεν απειλεί αλλά ούτε και δέχεται απειλές από κανέναν.

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Η είδηση της χθεσινής δραστηριότητας του Κυριάκου Μητσοτάκη στη Νέα Υόρκη βγήκε κατά την εκδήλωση που είχε διοργανώσει η ομογένεια και στην οποία ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στις κινήσεις που κάνει η κυβέρνηση για την ενίσχυση της ενεργειακής της ασφάλειας.

«Είμαι πολύ περήφανος διότι σε λίγους μήνες, μάλλον προς την άνοιξη του 2027, θα πραγματοποιηθεί η πρώτη διερευνητική γεώτρηση από κοινοπραξία της Exxon και μιας ελληνικής εταιρείας, με σκοπό την εξόρυξη φυσικού αερίου. Είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει αυτό από τη δεκαετία του 1980.

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Η ενεργειακή ασφάλεια και η ενεργειακή ανεξαρτησία αποτελούν κρίσιμα στοιχεία της γεωπολιτικής ισχύος, και σκοπεύουμε να τα αξιοποιήσουμε πλήρως προς όφελος των πολιτών μας», είπε μεταξύ άλλων ο Κυριάκος Μητσοτάκης ενώ αναφέρθηκε και στη συνεργασία που υπάρχει με τις Ηνωμένες Πολιτείες στο πεδίο της ενέργειας.

Το θέμα των ερευνών στον ελληνικό χώρο θα συζητηθεί και σε συνάντηση που θα έχει σήμερα ο Πρωθυπουργός με τον αντιπρόεδρο της ExxonMobil, Τζον Άρντιλ, στη Νέα Υόρκη. Η κοινοπραξία στην οποία συμμετέχει ο αμερικανικός ενεργειακός κολοσσός έχει αναλάβει τις έρευνες στο βορειοδυτικό Ιόνιο και η ελληνική πλευρά προσδοκά σημαντικές εξελίξεις σχετικά με την αξιοποίηση του ορυκτού πλούτου της χώρας. Είναι η πρώτη φορά μετά τη δεκαετία του 1980 που θα μπει γεωτρύπανο, κάτι που τόνισε ο Πρωθυπουργός στην ομιλία του.

Κανονικά προχωρά ο προγραμματισμός και της άλλης μεγάλης αμερικανικής ενεργειακής εταιρείας, της Chevron, η οποία αναμένεται να ξεκινήσει προς το τέλος του χρόνου σεισμικές έρευνες σε οικόπεδα στη Νότια Κρήτη, στη Νότια Πελοπόννησο και στο Ιόνιο. Το χρονοδιάγραμμα συζητήθηκε κατά τη συνάντηση που είχε στη Νέα Υόρκη ο υπουργός Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου με την υπεύθυνη της εταιρείας για την Ελλάδα Μπεατρίς Μπιενβενού. Τα αποτελέσματα αυτών των ερευνών για κοιτάσματα φυσικού αερίου θα καθορίσουν και το αν θα προχωρήσουν οι διαδικασίες εξόρυξης.

Η Αθήνα έχει επενδύσει πολύ στο κομμάτι των ενεργειακών ερευνών καθώς η επιτυχής έκβαση της προσπάθειας θα αναβαθμίσει γεωπολιτικά και οικονομικά τη χώρα ενώ η συνεργασία με αμερικανικούς ενεργειακούς κολοσσούς δείχνει και το επίπεδο της σχέσης Ελλάδας – ΗΠΑ.

«Δεν απειλούμε κανέναν, αλλά ούτε θα δεχτούμε απειλές, από κανέναν» το μήνυμα Μητσοτάκη στην Άγκυρα

Κατά τη χθεσινή του ομιλία στην εκδήλωση των ομογενών, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε και στις ελληνοτουρκικές σχέσεις στέλνοντας εκ νέου μήνυμα στην Άγκυρα. Μιλώντας για την ενίσχυση και αναβάθμιση των Ενόπλων Δυνάμεων της χώρας, ο Πρωθυπουργός τόνισε:

«Έχουμε πλήρη επίγνωση ότι, με τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε, χρειαζόμαστε αξιόπιστη αποτρεπτική ικανότητα. Αυτό ακριβώς χτίζουμε και θα συνεχίσουμε να χτίζουμε τα επόμενα χρόνια.

Το έχω πει πολλές φορές, θα το επαναλάβω και σήμερα: η Ελλάδα είναι μια ειρηνική χώρα και επιδιώκουμε πάντα να διατηρούμε καλές και εποικοδομητικές σχέσεις με τους γείτονές μας, ιδίως με την Τουρκία. Δεν απειλούμε κανέναν, αλλά ούτε θα δεχτούμε απειλές, από κανέναν. Θέλω αυτό να είναι απολύτως σαφές.»