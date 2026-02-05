H Τουρκία υπέγραψε την Πέμπτη συμφωνία με την Chevron για κοινές έρευνες πετρελαίου και φυσικού αερίου σε παγκόσμιο επίπεδο, ανακοίνωσε το τουρκικό υπουργείο Ενέργειας.

Η συμφωνία μεταξύ της Chevron και της κρατικής Turkish Petroleum Corp, γνωστής με τα αρχικά TPAO, προβλέπει τη συνεργασία των εταιρειών σε δραστηριότητες εξερεύνησης και παραγωγής στην ξηρά και στην ανοικτή θάλασσα, σύμφωνα με το υπουργείο. Το Bloomberg ανέφερε τον Ιανουάριο ότι η Τουρκία βρισκόταν σε διαπραγματεύσεις με την Chevron για την προετοιμασία της συμφωνίας.

İstanbul’da, millî petrol şirketimiz TPAO ile Chevron arasında, petrol ve doğal gaz arama ve üretim faaliyetleri ile enerji alanlarında olası iş birliklerini değerlendirmek üzere bir Mutabakat Zaptı imzalandı.



Mutabakat zaptı ile hem Türkiye’de hem de uluslararası ölçekte ortak… pic.twitter.com/G3WyDlCmIb — Alparslan Bayraktar (@aBayraktar1) February 5, 2026

Η συμφωνία αποτελεί το πιο πρόσφατο παράδειγμα ενισχυμένης συνεργασίας μεταξύ τουρκικών και αμερικανικών ενεργειακών εταιρειών, καθώς η Άγκυρα επιδιώκει να μειώσει την εξάρτησή της από εισαγόμενο πετρέλαιο και φυσικό αέριο — ιδίως από τη Ρωσία — και να βελτιώσει τις σχέσεις μεταξύ των δύο παραδοσιακών συμμάχων, συμπλήρωσε το Bloomberg.

Η συνεργασία με τη Chevron θα μπορούσε να βοηθήσει την TPAO να φτάσει μελλοντικά σε παραγωγή 1 εκατομμυρίου βαρελιών πετρελαίου ημερησίως, ανέφερε ο υπουργός Ενέργειας, Αλπαρσλάν Μπαϊρακτάρ, σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μετά την τελετή υπογραφής στην Κωνσταντινούπολη.

Τον περασμένο μήνα, η TPAO υπέγραψε μνημόνιο κατανόησης με μονάδα της Exxon Mobil, την Esso, για τη διενέργεια ενεργειακών ερευνών στη Μαύρη Θάλασσα και στη Μεσόγειο.

Να σημειωθεί πως την Τετάρτη (4/2), Η Chevron CVX.N υπέγραψε μνημόνιο κατανόησης, ή μια αρχική συμφωνία, με την Syrian Petroleum Company της Συρίας και την εταιρεία UCC Holding του Κατάρ για την αξιολόγηση της εξερεύνησης πετρελαίου και φυσικού αερίου στα ανοικτά των ακτών της Συρίας, όπως ανακοίνωσε την Τετάρτη εκπρόσωπος της μεγάλης αμερικανικής εταιρείας.

Η ακτή της Συρίας στην ανατολική Μεσόγειο βρίσκεται μεταξύ σημαντικών κοιτασμάτων φυσικού αερίου στο Ισραήλ και την Αίγυπτο.

Η Chevron ήδη εκμεταλλεύεται το γιγαντιαίο κοίτασμα φυσικού αερίου Λεβιάθαν στα ανοικτά των ακτών του Ισραήλ, το μεγαλύτερο ενεργειακό περιουσιακό στοιχείο της χώρας.

Το 2013, η ρωσική εταιρεία Soyuzneftegaz υπέγραψε συμφωνία για την εξερεύνηση των υπεράκτιων περιοχών της Συρίας, αλλά το έργο εγκαταλείφθηκε δύο χρόνια αργότερα, εν μέσω της μακροχρόνιας εμφύλιας σύρραξης στη χώρα.