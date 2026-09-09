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Τουλάχιστον 14 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 11 τραυματίστηκαν σήμερα σε έκρηξη που σημειώθηκε σε μια προσωρινή τοποθεσία που χρησιμοποιείται για αποθήκευση όπλων και άλλων οπλικών συστημάτων που είχαν απομείνει από τον εμφύλιο πόλεμο στη Συρία, κοντά στη συριακή πόλη Σαρμάντα στην επαρχία Ιντλίμπ, μετέδωσε η κρατική τηλεόραση.

Το υπουργείο Άμυνας δήλωσε ότι τα όπλα αποθηκεύονταν στον χώρο αυτό πριν μεταφερθούν αλλού και ότι μέλη του προσωπικού του χώρου είναι μεταξύ των τραυματιών.

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An explosion rocked a weapons depot in Sarmada in the Idlib countryside, northwestern Syria. Initial reports of casualties in the blast. pic.twitter.com/MVPdmZU6al — Ariel Oseran أريئل أوسيران (@ariel_oseran) September 9, 2026

Ομάδες Πολιτικής Προστασίας και της πυροσβεστικής αναπτύχθηκαν στο σημείο, αλλά διαδοχικές εκρήξεις εμπόδισαν τις προσπάθειες κατάσβεσης της πυρκαγιάς καθώς πυκνός καπνός υψωνόταν από τον χώρο για ώρες.

💢 Death toll from weapons depot explosion in Syria’s Idlib rises to 14



🔷 11 others injured in blast at temporary facility used to collect weapons and war remnants https://t.co/1qDSU2zQUG pic.twitter.com/eVj1zYjYyU — Anadolu English (@anadoluagency) September 9, 2026

Οι αρχές δεν έχουν διευκρινίσει τι προκάλεσε την αρχική έκρηξη. Ένα όχημα που μετέφερε πυρομαχικά εξερράγη στο Μπίνις, επίσης στην επαρχία Ιντλίμπ, την 1η Σεπτεμβρίου, σκοτώνοντας πέντε ανθρώπους και τραυματίζοντας άλλους, σύμφωνα με τα συριακά κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Πηγή: ΑΠΕ ΜΠΕ