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Ο υπουργός Εσωτερικών εξετάζει το ενδεχόμενο δολιοφθοράς, αναζητώντας πιθανές συνδέσεις με παλαιότερα περιστατικά σε εγκαταστάσεις της ίδιας εταιρείας που διαχειρίζεται ο Εμίλιαν Γκέμπρεφ.

Η έρευνα εστιάζει σε ενδείξεις εξωτερικής παρέμβασης, λαμβάνοντας υπόψη το ιστορικό επιθέσεων που έχουν αποδοθεί στο παρελθόν σε Ρώσους πράκτορες κατά των αποθηκών της εταιρείας.

Ο διευθυντής της EMCO επιβεβαίωσε την πυρκαγιά στις εγκαταστάσεις όπου φυλάσσονταν πυρομαχικά και ζήτησε την ενίσχυση των μέτρων ασφαλείας για την προστασία του εθνικού συμφέροντος.

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Η Βουλγαρία διερευνά τα αίτια πυρκαγιάς σε εγκατάσταση αποθήκευσης οπλισμού που διαχειρίζεται η εταιρεία EMCO, εξετάζοντας μεταξύ άλλων το ενδεχόμενο δολιοφθοράς και τη σύνδεση με προηγούμενη πυρκαγιά σε άλλη εγκατάσταση της ίδιας εταιρείας τον Αύγουστο, όπως δήλωσε ο υπουργός Εσωτερικών.

Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί από τη φωτιά, η οποία ξέσπασε κοντά στο χωριό Τσαρέβα Λιβάδα και φώτισε τον νυχτερινό ουρανό, όπως φαίνεται και σε βίντεο που μεταδόθηκαν σε τοπικά ΜΜΕ.

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Το περιστατικό σημειώθηκε λίγες εβδομάδες μετά από έκρηξη και πυρκαγιά σε άλλη αποθήκη οπλισμού της EMCO στη δυτική Βουλγαρία.

Ο Υπουργός Εσωτερικών Ιβάν Ντεμερτζίεφ δήλωσε στους δημοσιογράφους το Σάββατο ότι η πυρκαγιά είχε τεθεί υπό έλεγχο και ότι βρισκόταν σε εξέλιξη έρευνα.

🇧🇬 Explosions occurred in Bulgaria at an ammunition depot belonging to a weapons factory near the town of Tryavna.



According to preliminary reports, a truck caught fire, after which the fire spread to some of the ammunition depots. pic.twitter.com/VJ3Cp9otTh — Маrina Wolf (@volkova_ma57183) August 11, 2026

«Θα εξετάσουμε προηγούμενες περιπτώσεις κατά τις οποίες εκδηλώθηκαν παρόμοιες πυρκαγιές στις αποθήκες της συγκεκριμένης εταιρείας, καθώς και σε άλλες εταιρείες, προκειμένου να αναζητήσουμε πιθανή σύνδεση ή παρόμοιο μοτίβο», δήλωσε. «Δεν αποκλείουμε το ενδεχόμενο εξωτερικής παρέμβασης».

Η EMCO διοικείται από τον Βούλγαρο έμπορο όπλων Εμίλιαν Γκέμπρεφ, ο οποίος, σύμφωνα με ισχυρισμούς Βούλγαρων εισαγγελέων, είχε αποτελέσει στο παρελθόν στόχο επιθέσεων Ρώσων πρακτόρων κατά των εγκαταστάσεών του.

Το 2024, η Βουλγαρία εξέδωσε εντάλματα σύλληψης για έξι Ρώσους πολίτες που κατηγορούνταν για εμπλοκή στην καταστροφή αποθηκών όπλων της EMCO, όπου φυλάσσονταν πυρομαχικά προοριζόμενα για εξαγωγή στην Ουκρανία και τη Γεωργία μεταξύ 2011 και 2020.

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Οι εισαγγελείς είχαν δηλώσει τότε ότι υπήρχαν βάσιμες υποψίες για διασυνδέσεις μεταξύ των εκρήξεων στη Βουλγαρία, της απόπειρας δηλητηρίασης του Γκέμπρεφ το 2015 και των εκρήξεων σε αποθήκες πυρομαχικών στην Τσεχία το 2014. Η Μόσχα έχει απορρίψει τους ισχυρισμούς.

An explosion causes a fire at a weapons storage site in central Bulgaria, the second blaze at a munitions facility in weeks, with no injuries reported as flames spread between warehouses at an EMCO facility near Tsareva Livada. pic.twitter.com/XnbhlpFtQS — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) September 12, 2026

Ο Σλάβτσο Ντιμίεφ, διευθυντής των εγκαταστάσεων παραγωγής της EMCO, επιβεβαίωσε το περιστατικό της πυρκαγιάς του Σαββάτου στον χώρο αποθήκευσης, ο οποίος, όπως ανέφερε, φιλοξενεί κυρίως πυρομαχικά, συμπεριλαμβανομένης μιας μικρής ποσότητας βλημάτων μεσαίου διαμετρήματος.

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Δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι θα πρέπει να εξεταστεί η λήψη πρόσθετων μέτρων για την προστασία τέτοιων εγκαταστάσεων. «Εάν τελικά διαπιστωθεί ότι έχουν αποτελέσει στόχο, αυτό δεν συνιστά επίθεση μόνο κατά μιας συγκεκριμένης εταιρείας, αλλά επίθεση κατά του εθνικού συμφέροντος», είπε.