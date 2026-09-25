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Παλιά οικία κατέρρευσε στην οδό Λυσικράτους, λόγω έκρηξης που σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής 25/9.

Το περιστατικό σημειώθηκε στη συμβολή των οδών Λυσικράτους και Βασιλίσσης Αμαλίας, στην Πλάκα, απέναντι από τους Στύλους του Ολυμπίου Διός. Ένας άνδρας τραυματίστηκε ελαφρά από θραύσματα, ενώ κατά τη διάρκεια των ενεργειών έρευνας και διάσωσης, οι πυροσβεστικές δυνάμεις απεγκλώβισαν δύο γυναίκες από παρακέιμενο κτίριο. Πρόκειται για μια ηλικιωμένη γυναίκα και μία νεότερη, οι οποίες μεταφέρονται στο νοσοκομείο.

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Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής και της Αστυνομίας, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η επιχείρηση για τον έλεγχο του χώρου.

Μεγάλη είναι η κινητοποίηση της Αστυνομίας, με τους αστυνομικούς να έχουν αποκλείσει τον δρόμο και να έχουν ξεκινήσει τις έρευνες.

Τα αίτια της έκρηξης δεν έχουν γίνει ακόμα γνωστό, ωστόσο τα πρώτα στοιχεία δείχνουν ότι πρόκειται για διαρροή φυσικού αερίου.