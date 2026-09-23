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Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Αρχιτεκτονικής, που φέτος γιορτάζεται στις 5 Οκτωβρίου, το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς οργανώνει την Κυριακή 4 Οκτωβρίου (ώρα 10:00) αρχιτεκτονικό περίπατο στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας, με θέμα τις αθηναϊκές στοές. Μέσα από μια ξεχωριστή διαδρομή στην καρδιά της πόλης, οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν την ιστορία, την αρχιτεκτονική και τον ιδιαίτερο ρόλο των στοών στη διαμόρφωση της αστικής ταυτότητας της Αθήνας.

Με σημείο συνάντησης το Museum Shop του Ιδρύματος στη Στοά Σπυρομήλιου και με την καθοδήγηση της Ειρήνης Πυρπάσου, υπεύθυνης των εκπαιδευτικών προγραμμάτων του Πολιτιστικού Ιδρύματος, οι συμμετέχοντες θα εξερευνήσουν εμβληματικές αλλά και λιγότερο γνωστές στοές, θα παρατηρήσουν τα ιδιαίτερα μορφολογικά τους χαρακτηριστικά και θα γνωρίσουν τις ιστορίες ανθρώπων, καταστημάτων και επαγγελμάτων που άφησαν το αποτύπωμά τους σε αυτές.

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Παράλληλα, θα συζητηθεί ο ρόλος των στοών στη σύγχρονη πόλη, η σημασία της διατήρησης της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς και οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν σήμερα ως τμήμα του ιστορικού αστικού ιστού.

Info

Η συμμετοχή είναι δωρεάν.

Απαραίτητη η κράτηση θέσης λόγω περιορισμένου αριθμού θέσεων.

Ώρα προσέλευσης: 9:45

Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις, μπορείτε να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο, 210 3418058, Δευτ.-Παρ. 10:00-17:00.