Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Τα στελέχη της Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος έχουν αναλάβει τη διερεύνηση εμπρηστικών επιθέσεων, που πραγματοποίησαν άγνωστοι Τα ξημερώματα τής Τρίτης, στην Αθήνα.

Σύμφωνα με καλά πληροφορημένες πηγές της HuffPost, τουλάχιστον στις δύο περιπτώσεις πιστεύουν ότι ηθικός αυτουργός και εντολέας είναι ένας βαρυποινίτης από την Αλβανία, ο οποίος στο παρελθόν έχει απασχολήσει πολλές φορές τις αστυνομικές αρχές για παρόμοια αδικήματα, αλλά και για ανθρωποκτονίες, μεταξύ αυτών και του δικηγόρου, Μιχάλη Ζαφειρόπουλου.

Advertisement

Advertisement

Στις 4:25 επί της οδού Αχαρνών, στην Ομόνοια, ένας δράστης προσέγγισε καφετέρια, ιδιοκτησίας υπηκόου Συρίας, έσπασε με έναν φρεάτιο τη γυάλινη πρόσοψη και στη συνέχεια πέταξε στο εσωτερικό της μία χειροβομβίδα και προκάλεσε την έκρηξη. Από την ενεργοποίηση τής χειροβομβίδας προκλήθηκαν μόνο υλικές ζημιές.

31 λεπτά αργότερα στην Πλατεία Αμερικής στόχος πάλι ήταν μία καφετέρια, η οποία ανήκει επίσης σε υπήκοο Συρίας, με τους αστυνομικούς να πιστεύουν ότι τα δύο περιστατικά σχετίζονται.