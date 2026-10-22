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Η καμπάνια περιλαμβάνει τέσσερις διαφορετικές θεματικές ενότητες που αντικατοπτρίζουν την αισθητική της επιχείρησης, με τη διάθεση των προϊόντων να ξεκινά σταδιακά από τις 27 Οκτωβρίου.

Οι εμφανίσεις της ηθοποιού συνδυάζουν εορταστικά στοιχεία με αποκαλυπτικά εσώρουχα από δαντέλα, διαφοροποιούμενη από προηγούμενες διαφημιστικές της δραστηριότητες.

Η συλλογή αποτελείται από σειρές όπως η Comfy, η Seductress, η Playful και η Romantic, προσφέροντας ποικιλία σχεδίων στο αγοραστικό κοινό.

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Με μια τολμηρή καμπάνια που συνδυάζει τη χριστουγεννιάτικη νοσταλγία με τις αποκαλυπτικές εμφανίσεις, η Σίντνεϊ Σουίνι παρουσιάζει τη νέα εορταστική συλλογή της Syrn, της εταιρείας εσωρούχων που έχει δημιουργήσει.

Η ηθοποιός αποκάλυψε τη νέα συλλογή μέσα από ένα βίντεο στο Instagram, στο οποίο αναβιώνει εμβληματικές εικόνες από αγαπημένες χριστουγεννιάτικες ταινίες, δίνοντας τη δική της αισθησιακή εκδοχή στα κλασικά εορταστικά looks.

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Το βίντεο ξεκινά με τη Σουίνι καθισμένη σε μια πολυθρόνα, να απολαμβάνει ένα μπολ παγωτό και να ανοίγει την τηλεόραση, σε μια σκηνή που θυμίζει την ταινία «Μόνος στο σπίτι». Στην οθόνη εμφανίζεται η ίδια με πλεγμένα μαλλιά, εμπνευσμένα από την Σίντι Λου της ταινίας «Ο Γκριντς», φορώντας καρό πιτζάμες και μια κάπα με γούνινες λεπτομέρειες. Μέσα σε ένα άκρως χριστουγεννιάτικο σκηνικό, η ηθοποιός κουβαλά δώρα και ολοκληρώνει τον στολισμό με τα φωτάκια.

Η ατμόσφαιρα αλλάζει απότομα όταν το τελευταίο λαμπάκι μπαίνει στη θέση του. Η Σουίνι εμφανίζεται πλέον με μια πιο σκοτεινή αισθητική, εμπνευσμένη από την ταινία «Η Νεκρή Νύφη» του Τιμ Μπάρτον, έχοντας ένα ραμμένο χαμόγελο σχεδιασμένο στα μάγουλά της και φορώντας δύο σετ εσωρούχων από μαύρη και κόκκινη δαντέλα.

Στη συνέχεια, η ηθοποιός αντλεί έμπνευση από τα «Λευκά Χριστούγεννα», ποζάροντας σε ένα χιονισμένο σκηνικό με ένα γαλάζιο σετ δαντελένιων εσωρούχων και λευκές βεντάλιες από φτερά. Σε μια ακόμη εμφάνιση, επιλέγει ένα λευκό σετ, το οποίο συνδυάζει με λευκές γούνινες μανσέτες.

Οι διαφορετικές εμφανίσεις αντιστοιχούν στις τέσσερις θεματικές ενότητες της Syrn, οι οποίες εκφράζουν διαφορετικές πλευρές της αισθητικής της εταιρείας. Η διάθεση της συλλογής ξεκινά στις 27 Οκτωβρίου με τη σειρά «Comfy», στην οποία αναμένεται να περιλαμβάνονται άνετα κομμάτια, όπως οι φανελένιες πιτζάμες. Θα ακολουθήσουν οι σειρές «Seductress», «Playful» και «Romantic».

Η νέα καμπάνια κινείται σε πιο συγκρατημένους αποκαλυπτικούς τόνους σε σχέση με την προηγούμενη διαφημιστική εμφάνιση της Σουίνι για την εφαρμογή αθλητικού στοιχηματισμού Novig. Τότε, η ηθοποιός είχε ποζάρει γυμνή, προκαλώντας συζητήσεις στα μέσα ενημέρωσης.

Με πληροφορίες από το Pagesix