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Η σύνδεση των δύο ηθοποιών προέκυψε μέσω των πατρικών τους γραμμών και του κοινού προγόνου τους, Έζρα Πέρι, ο οποίος έζησε τον δέκατο έβδομο αιώνα.

Η ανακάλυψη αυτή αποκτά ιδιαίτερη σημασία καθώς η Σουίνι έχει συγκριθεί επανειλημμένα με τη Μονρόε για την εμφάνισή της και το στυλ της.

Η ηθοποιός έχει τιμήσει συχνά τη Μονρόε υιοθετώντας εμβληματικές εμφανίσεις της σε επίσημες εκδηλώσεις και φεστιβάλ κινηματογράφου τα τελευταία χρόνια.

Οι ερευνητές της MyHeritage αποφάσισαν να εξετάσουν τα οικογενειακά δέντρα των δύο γυναικών λόγω των συνεχών παραλληλισμών που γίνονταν από τα διεθνή μέσα ενημέρωσης.

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Η Σίντνεϊ Σουίνι και η Μέριλιν Μονρόε έχουν κάτι περισσότερο κοινό από την εμφάνιση και την αγάπη τους για το παλιό Χόλιγουντ. Νέα γενεαλογική έρευνα της MyHeritage αποκάλυψε ότι οι δύο ηθοποιοί συνδέονται οικογενειακά, καθώς είναι ξαδέλφες ένατης γενιάς, μία φορά απομακρυσμένες.

Η σύνδεση εντοπίστηκε μέσα από τις πατρικές γραμμές των δύο γυναικών. Η γενεαλογική έρευνα συνδέει τον πατέρα της Σουίνι, Στίβεν Σουίνι, με τον βιολογικό πατέρα της Μονρόε, Τσαρλς Στάνλεϊ Γκίφορντ, μέσω ενός κοινού προγόνου, του Έζρα Πέρι.

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Sydney Sweeney revealed to be related to Marilyn Monroe https://t.co/VLR4QMsKYV pic.twitter.com/DJQyjbpzp0 — New York Post (@nypost) October 7, 2026

Ο Πέρι έζησε τον 17ο αιώνα και ήταν ένας από τους πρώτους εποίκους στο Σάντουιτς της Μασαχουσέτης. Σύμφωνα με την έρευνα, έζησε περίπου από το 1625 έως το 1689, ενώ από τη δική του γενεαλογική γραμμή προέκυψαν οι δύο οικογενειακοί κλάδοι που καταλήγουν στις δύο ηθοποιούς.

Η αποκάλυψη αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον καθώς η 29χρονη πρωταγωνίστρια του «Euphoria» έχει συγκριθεί πολλές φορές με τη Μονρόε, τόσο για την εμφάνισή της όσο και για τις επιλογές της στο κόκκινο χαλί.

Η Σουίνι έχει τιμήσει πολλές φορές τη Μέριλιν

Η Σίντνεϊ Σουίνι έχει δείξει επανειλημμένα τον θαυμασμό της για το διαχρονικό σύμβολο του Χόλιγουντ, υιοθετώντας εμφανίσεις που παραπέμπουν στη Μέριλιν Μονρόε.

Τον Φεβρουάριο του 2026, στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Σάντα Μπάρμπαρα, εμφανίστηκε με ένα vintage φόρεμα του οίκου Ceil Chapman, το οποίο έμοιαζε εντυπωσιακά με εκείνο που είχε φορέσει η Μονρόε στο εξώφυλλο του περιοδικού «Life» το 1952.

Το φόρεμα της Σουίνι ήταν ένα αρχειακό σχέδιο της Ceil Chapman, με ακάλυπτους ώμους, ντραπέ λεπτομέρειες και εφαρμοστή γραμμή στη μέση, παραπέμποντας στην εμφάνιση της Μονρόε από τη δεκαετία του 1950.

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Η ηθοποιός είχε κάνει ακόμη μία ξεκάθαρη αναφορά στη Μονρόε λίγους μήνες νωρίτερα. Στην πρεμιέρα της ταινίας «The Housemaid» στο Λος Άντζελες, τον Δεκέμβριο του 2025, φόρεσε μια ειδικά σχεδιασμένη λευκή δημιουργία της Galia Lahav, εμπνευσμένη από την εμβληματική εμφάνιση της Μονρόε στην ταινία «The Seven Year Itch» του 1955.

Η εμφάνιση περιλάμβανε βαθύ ντεκολτέ, εφαρμοστό μπούστο και φούστα με φτερά, ενώ η Σουίνι ολοκλήρωσε το look με ξανθά κυματιστά μαλλιά και κόκκινο κραγιόν, ενισχύοντας την αναφορά στην αισθητική της Μονρόε.

Έναν μήνα νωρίτερα, στα Governors Awards, η Σουίνι είχε επίσης επιλέξει ένα χτένισμα με κοντό καρέ και απαλές μπούκλες, που θύμιζε την εμφάνιση της Μονρόε στην ταινία «Gentlemen Prefer Blondes».

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Sydney Sweeney is related to Marilyn Monroe!



Full details: https://t.co/9OAMjTU86g pic.twitter.com/CbhDYNxDzb — TMZ (@TMZ) October 7, 2026

«Η σύγχρονη Μέριλιν Μονρόε»

Οι συγκρίσεις ανάμεσα στις δύο ηθοποιούς δεν περιορίζονται στις εμφανίσεις τους. Σύμφωνα με το Page Six, πηγή από το περιβάλλον του συντρόφου της Σουίνι, Σκούτερ Μπράουν, έχει χαρακτηρίσει την ηθοποιό «σύγχρονη Μέριλιν Μονρόε».

Η συγκεκριμένη σύγκριση έχει γίνει επανειλημμένα τα τελευταία χρόνια, καθώς η Σουίνι έχει υιοθετήσει στοιχεία της αισθητικής του παλιού Χόλιγουντ σε εμφανίσεις της, ενώ η ομοιότητά της με τη Μονρόε έχει σχολιαστεί πολλές φορές από τα διεθνή μέσα.

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Η νέα γενεαλογική έρευνα της MyHeritage προσθέτει πλέον και έναν πραγματικό οικογενειακό δεσμό στις μέχρι σήμερα συγκρίσεις ανάμεσα στις δύο σταρ. Όπως δήλωσε ο Roi Mandel, διευθυντής έρευνας της MyHeritage, οι ερευνητές ξεκίνησαν να εξετάζουν τα οικογενειακά δέντρα των δύο γυναικών ακριβώς επειδή οι παραλληλισμοί μεταξύ τους ήταν τόσο συχνοί.

Με πληροφορίες από eonline.com

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