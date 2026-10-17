Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Ένα από τα πιο εμβληματικά ακίνητα της Νότιας Καλιφόρνιας άλλαξε χέρια. Η ιστορική κατοικία στο Παλμ Σπρινγκς, όπου έζησε η Μέριλιν Μονρόε στις αρχές της δεκαετίας του 1960, πωλήθηκε έναντι του ποσού των 2.810.000 δολαρίων.

Νέα ιδιοκτήτρια είναι η σχεδιάστρια Βάιολετ Μοράν, κάτοικος της περιοχής και δηλωμένη θαυμάστρια της σταρ του Χόλιγουντ. Όπως αποκαλύπτει το δημοσίευμα του TMZ, η Μοράν αντιμετωπίζει το εγχείρημα με ιδιαίτερο ενθουσιασμό, έχοντας ως στόχο να προσαρμόσει το σπίτι στις σύγχρονες ανάγκες της, διατηρώντας παράλληλα ανέπαφη την αυθεντική αρχιτεκτονική ταυτότητα και τη γοητεία της εποχής εκείνης.

Advertisement

Advertisement

Marilyn Monroe’s Former Palm Springs Home Sells For $2.8 Million https://t.co/38sX4W9mNU — TMZ (@TMZ) October 16, 2026

Τα χαρακτηριστικά του ακινήτου

Η κατοικία εκτείνεται σε περίπου 279 τετραγωνικά μέτρα και αποτυπώνει πλήρως την αισθητική των πολυτελών καταφυγίων του Παλμ Σπρινγκς. Μεταξύ των κύριων χώρων της περιλαμβάνονται:

4 υπνοδωμάτια και 4 μπάνια

και Ψηλές οροφές και ευρύχωροι χώροι υποδοχής & φιλοξενίας

και ευρύχωροι χώροι υποδοχής & φιλοξενίας Ιδιωτική πισίνα, χαρακτηριστικό γνώρισμα των κλασικών κατοικιών της περιοχής

Με την προγραμματισμένη αναμόρφωση, η νέα ιδιοκτήτρια φιλοδοξεί να επαναφέρει το ακίνητο στην αίγλη που του αξίζει, τιμώντας την κληρονομιά μίας από τις πλέον αγαπημένες προσωπικότητες του παγκόσμιου κινηματογράφου.