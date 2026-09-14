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Οι αθλήτριες άσκησαν κριτική για τη σεξουαλικοποίηση του γυναικείου σώματος και την υποτίμηση της πραγματικής προσπάθειας που καταβάλλουν οι γυναίκες στον πρωταθλητισμό.

Η Σίντνεϊ Σουίνι, η οποία συμμετέχει στην εταιρεία και ως στρατηγική συνεργάτιδα, υποστήριξε ότι η καμπάνια προσεγγίζει τον αθλητισμό με χιούμορ και αυτοπεποίθηση.

Πολλές αθλήτριες αντέδρασαν δημοσιεύοντας φωτογραφίες από τις προπονήσεις τους, τονίζοντας ότι ο αθλητισμός απαιτεί σκληρή σωματική εργασία και θυσίες.

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Έντονες αντιδράσεις από κορυφαίες αθλήτριες έχει προκαλέσει η νέα διαφημιστική καμπάνια της εταιρείας αθλητικών προβλέψεων Novig, στην οποία πρωταγωνιστεί η Αμερικανίδα ηθοποιός Σίντνεϊ Σουίνι.

Στο διαφημιστικό υλικό, η Σουίνι εμφανίζεται να συμμετέχει σε διάφορες αθλητικές δραστηριότητες, φορώντας ελάχιστα έως και καθόλου ρούχα. Η συγκεκριμένη επιλογή έχει πυροδοτήσει συζητήσεις σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο προβάλλεται το γυναικείο σώμα, αλλά και για την απεικόνιση του γυναικείου αθλητισμού.

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Μία από τις πρώτες αθλήτριες που εξέφρασαν δημόσια την αντίθεσή τους ήταν η τέσσερις φορές χρυσή Ολυμπιονίκης στην κολύμβηση Αριάρν Τίτμους, η οποία χαρακτήρισε τη συγκεκριμένη διαφημιστική προσέγγιση ξεπερασμένη.

«Δεν μπορώ να περιγράψω πόσο εξοργισμένη νιώθω όταν το βλέπω αυτό», έγραψε, επισημαίνοντας ότι τέτοιου είδους διαφημίσεις υποτιμούν τις γυναίκες που έχουν αφιερώσει τη ζωή τους στον αθλητισμό. Παράλληλα, έθεσε το ερώτημα: «Πώς γίνεται να ζούμε σε έναν κόσμο όπου η εμπορευματοποίηση του γυναικείου σώματος και η σεξουαλικοποίηση του γυναικείου αθλητισμού εξακολουθούν να υπάρχουν;».

Στο ίδιο κλίμα κινήθηκε και η Βρετανίδα σπρίντερ Έιμι Χαντ. Μετά τον τελικό των 200 μέτρων, αναφέρθηκε στις δυσκολίες και στην πραγματικότητα που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες αθλήτριες, απευθυνόμενη χαρακτηριστικά στη Σίντνεϊ Σουίνι: «Σίντνεϊ Σουίνι, έτσι μοιάζουν οι γυναίκες στον αθλητισμό». Με τη φράση αυτή θέλησε να αναδείξει την προσπάθεια, τη σωματική δύναμη και τις θυσίες που απαιτεί ο πρωταθλητισμός.

Η Χαντ έκανε ειδική αναφορά και στην επίδοση της νικήτριας του τελικού, Μελίσα Τζέφερσον-Γούντεν, η οποία ολοκλήρωσε την κούρσα σε 21,47 δευτερόλεπτα, καταγράφοντας έναν από τους ταχύτερους χρόνους όλων των εποχών στα 200 μέτρα. «Μύες. Σκληρή δουλειά, αίμα, ιδρώτας, δάκρυα», ανέφερε η Βρετανίδα σπρίντερ, υπογραμμίζοντας ότι ο αθλητισμός δεν είναι πάντοτε «όμορφος», «λαμπερός» ή «σέξι».

Το συγκεκριμένο μήνυμα υιοθέτησαν και άλλες αθλήτριες, οι οποίες μέσα από τα social media μοιράστηκαν φωτογραφίες και στιγμές από την προπόνηση, τους αγώνες και τις επιτυχίες τους, επιδιώκοντας να δείξουν τι πραγματικά σημαίνει να είσαι γυναίκα στον αθλητισμό.

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Μεταξύ των αθλητριών που πήραν θέση ήταν η Αυστραλή κολυμβήτρια Λάνι Πάλιστερ, η σπρίντερ Μπρι Ρίτσο και η παγκόσμια πρωταθλήτρια πυγμαχίας Σκάι Νίκολσον. Από την πλευρά της, η Νίκολσον υποστήριξε πως το πρόβλημα δεν βρίσκεται στην εμφάνιση των γυναικών, αλλά στη χρήση της σεξουαλικότητας ως εργαλείου για την προώθηση του αθλητισμού. Όπως τόνισε, μια γυναίκα μπορεί να αισθάνεται όμορφη και θηλυκή και παράλληλα να είναι μια δυναμική αθλήτρια.

Την ίδια στιγμή, αρκετοί χρήστες των social media υποστήριξαν ότι η κριτική θα έπρεπε να επικεντρωθεί κυρίως στη Novig. Ωστόσο, η Σίντνεϊ Σουίνι δεν περιορίζεται στον ρόλο του προσώπου της συγκεκριμένης καμπάνιας, καθώς συμμετέχει στην εταιρεία ως στρατηγική συνεργάτιδα και μέτοχος.

Τι απάντησε η ίδια η ηθοποιός

Σε δήλωσή της, η Σίντνεϊ Σουίνι ανέφερε ότι η συγκεκριμένη καμπάνια «έχει να κάνει με το να αγκαλιάσουμε μια διασκεδαστική ιδέα». Όπως εξήγησε: «Η ιδέα είναι απλή: να ξεπεράσουμε τον θόρυβο και να στρέψουμε όλη την προσοχή στον αθλητισμό. Η καμπάνια μεταφέρει αυτή την ιδέα στην πράξη, με αυτοπεποίθηση, χιούμορ και μια παιχνιδιάρικη διάθεση».

Πέρα από τον ρόλο της ως πρωταγωνίστριας στην πρώτη διαφημιστική καμπάνια της πλατφόρμας, η Σουίνι εντάχθηκε στη Novig ως στρατηγική συνεργάτιδα, αποκτώντας παράλληλα και μετοχική συμμετοχή στην εταιρεία. Σύμφωνα με το σχετικό δελτίο Τύπου, η πλατφόρμα «συνδυάζει τη λειτουργία των σύγχρονων χρηματοοικονομικών αγορών με μια εμπειρία που έχει ως επίκεντρο τον αθλητισμό, δημιουργώντας έναν πιο αποτελεσματικό και διαφανή τρόπο για τους φιλάθλους να κάνουν συναλλαγές με βάση τα αποτελέσματα αθλητικών γεγονότων».

Η νέα αυτή αντιπαράθεση έρχεται περίπου έναν χρόνο μετά την πολυσυζητημένη διαφημιστική καμπάνια της Σουίνι για την American Eagle, με τίτλο «Great Jeans», η οποία είχε δεχθεί έντονη κριτική, καθώς θεωρήθηκε ότι χρησιμοποιούσε ορολογία που παρέπεμπε στην ευγονική.

Στο διαφημιστικό βίντεο, το οποίο στη συνέχεια διαγράφηκε, η Σουίνι έλεγε χαρακτηριστικά: «Τα γονίδια περνούν από τους γονείς στους απογόνους και συχνά καθορίζουν χαρακτηριστικά όπως το χρώμα των μαλλιών, την προσωπικότητα, ακόμη και το χρώμα των ματιών. Τα δικά μου τζιν είναι μπλε».

Για του λόγου το αληθές, η αυτοδιάθεση του σώματος ανήκει αναμφισβήτητα στα θεμελιώδη και αδιαπραγμάτευτα δικαιώματα, τα οποία οφείλουμε να προασπίζουμε. Όταν, όμως, επιλέγω να εργαλειοποιήσω την εικόνα μου και να προβάλλω ή να επιβάλλω ένα συγκεκριμένο πρότυπο, τότε το ζήτημα αποκτά μια διαφορετική διάσταση. Στην προκειμένη περίπτωση, όσο «ευγονικό» και να είναι ένα σώμα, δεν έχει κανένα δικαίωμα να «γκρεμίζει» κοινωνικές βάσεις, οι οποίες έκαναν χρόνια για να χτιστούν.

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Με πληροφορίες από The Guardian, NBC News, The Independent

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