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Η Σίντνεϊ Σουίνι έχει συνηθίσει το κοινό της σε ιδιαίτερα αισθησιακές φωτογραφίσεις, όμως η τελευταία της εμφάνιση ξεπέρασε κάθε προηγούμενο, αφήνοντας ελάχιστα στη φαντασία.

Μόλις λίγες ημέρες μετά τη φωτογράφισή της με εσώρουχα, η 28χρονη πρωταγωνίστρια του «Euphoria» επανήλθε με μια ακόμη πιο τολμηρή εμφάνιση, συμμετέχοντας σε διαφημιστική καμπάνια της πλατφόρμας αθλητικών προβλέψεων Novig. Η καμπάνια, που φέρει τον τίτλο «Just Sports» («Μόνο Αθλητισμός»), έχει προκαλέσει έντονη συζήτηση, καθώς η Σουίνι εμφανίζεται σχεδόν γυμνή, χρησιμοποιώντας αποκλειστικά αθλητικό εξοπλισμό για να καλύψει τα επίμαχα σημεία του σώματός της.

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Η ιδέα της καμπάνιας βασίζεται σε ένα χιουμοριστικό λογοπαίγνιο: αφού η Novig ασχολείται αποκλειστικά με τον αθλητισμό και όχι με την πολιτική ή άλλες θεματικές, η ηθοποιός παρουσιάζεται να φορά ουσιαστικά μόνο αντικείμενα που σχετίζονται με τον αθλητισμό.

Γυμνή, με αθλητικά αντικείμενα να καλύπτουν το σώμα της

Στις φωτογραφίες και τα πλάνα της καμπάνιας, η 28χρονη σταρ εμφανίζεται γυμνή, καλύπτοντας στρατηγικά το σώμα της με διάφορα αθλητικά αξεσουάρ. Ανάμεσα σε αυτά βρίσκονται μπάλες αμερικανικού ποδοσφαίρου, μπάλες μπάσκετ, γάντια του χόκεϊ και ρακέτες του τένις.

Σε μία από τις πιο χαρακτηριστικές εικόνες της καμπάνιας, η Sydney Sweeney κάθεται γυμνή πάνω σε μια μπασκέτα, ενώ σε άλλα στιγμιότυπα εμφανίζεται πάνω σε τραπέζι μπιλιάρδου ή φορώντας αποκλειστικά προστατευτικές βάτες ποδοσφαίρου.

Στο διαφημιστικό σποτ, η ηθοποιός απευθύνεται στο κοινό λέγοντας: «Νομίζετε ότι ξέρετε από αθλητισμό; Αποδείξτε το». Στη συνέχεια, η κάμερα απομακρύνεται και αποκαλύπτει πως η Sweeney εμφανίζεται ουσιαστικά εντελώς γυμνή, με δύο μπάλες ποδοσφαίρου να καλύπτουν μόνο το στήθος της.

«Η Novig είναι μόνο αθλητισμός. Οπότε ήθελαν να δείξουν… μόνο αθλητισμό», αναφέρει χαρακτηριστικά και η ίδια η 28χρονη, εξηγώντας με χιουμοριστικό τρόπο το concept πίσω από τη διαφημιστική καμπάνια.