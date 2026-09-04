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Στη Βενετία ταξίδεψαν η Σίντνεϊ Σουίνι και ο σύντροφός της Σκούτερ Μπράουν, με το ζευγάρι να απολαμβάνει ξέγνοιαστες και ιδιαίτερα τρυφερές στιγμές στην ιταλική πόλη. Οι δυο τους βρέθηκαν στην Ιταλία προκειμένου να παραστούν στο δείπνο της Armani Beauty, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Βενετίας, και δεν προσπάθησαν να κρύψουν τη σχέση τους από τα φωτογραφικά φλας.

Κατά την άφιξή τους στους Βασιλικούς Κήπους, όπου πραγματοποιήθηκε το κλειστό δείπνο του οίκου, η 28χρονη ηθοποιός και ο 45χρονος μάνατζερ και επιχειρηματίας εμφανίστηκαν να περπατούν χέρι-χέρι, δείχνοντας ιδιαίτερα άνετοι ο ένας στο πλευρό του άλλου.

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Η ημέρα τους, μάλιστα, είχε ξεκινήσει με μια ρομαντική περιπλάνηση στα γραφικά σοκάκια της Βενετίας. Η Σίντνεϊ Σουίνι και ο Σκούτερ Μπράουν περιηγήθηκαν στην πόλη, ενώ στη συνέχεια αντάλλαξαν ένα παθιασμένο φιλί μέσα σε γόνδολα, χαρίζοντας ένα ιδιαίτερα ρομαντικό στιγμιότυπο.

Για το δείπνο της Armani Beauty, η ηθοποιός επέλεξε μια εντυπωσιακή δημιουργία του οίκου. Φόρεσε ένα εφαρμοστό φόρεμα Armani, καλυμμένο με παγιέτες, το οποίο διέθετε ανοιχτή πλάτη και βαθύ ντεκολτέ. Ο σύντροφός της επέλεξε ένα κομψό σκούρο σύνολο, ολοκληρώνοντας την εμφάνισή του.

Sydney Sweeney and Scooter Braun in Venice today pic.twitter.com/nTEp9q5Y86 — 26 (@2026MetGala) September 3, 2026

Η γνωριμία και η εξέλιξη της σχέσης τους

Η Σίντνεϊ Σουίνι και ο Σκούτερ Μπράουν άρχισαν να εντοπίζονται μαζί για πρώτη φορά τον Σεπτέμβριο του 2025. Οι δυο τους είχαν γνωριστεί λίγους μήνες νωρίτερα, στον πολυσυζητημένο γάμο του Τζεφ Μπέζος και της Λόρεν Σάντσεζ, ο οποίος πραγματοποιήθηκε στη Βενετία.

Η σχέση τους ξεκίνησε αφού ολοκληρώθηκε ο αρραβώνας της ηθοποιού με τον επί χρόνια σύντροφό της, Τζόναθαν Νταβίνο.

Στα πρώτα στάδια της σχέσης τους, οι δυο τους προτίμησαν να κρατήσουν χαμηλό προφίλ. Άνθρωποι από το περιβάλλον τους ανέφεραν τότε ότι δεν ήθελαν να βιαστούν και προτιμούσαν να αφήσουν τα πράγματα να εξελιχθούν φυσικά, απολαμβάνοντας τον χρόνο που περνούσαν μαζί.

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Sydney Sweeney and Scooter Braun kissing on a gondola in Venice.



They met there.



They came back.



They’re not hiding it.#SydneySweeney pic.twitter.com/RPbrnUiO75 — Andray (@andrayofficial) September 3, 2026

Μέχρι τον Δεκέμβριο του 2025, ωστόσο, είχε γίνει γνωστό ότι η σχέση τους είχε αρχίσει να αποκτά πιο σοβαρό χαρακτήρα. Πηγές υποστήριζαν πως οι δυο τους ήταν πλέον αφοσιωμένοι ο ένας στον άλλον και ότι η σχέση τους εξελισσόταν πολύ καλά.

Πριν από το πρόσφατο ταξίδι τους στη Βενετία, το ζευγάρι είχε πραγματοποιήσει ακόμη μία κοινή εμφάνιση στο Λος Άντζελες. Εκεί, μάλιστα, μαζί τους βρίσκονταν και τα τρία παιδιά του Σκούτερ Μπράουν, γεγονός που έδειχνε ακόμη περισσότερο την εξέλιξη και τη σοβαρότητα της σχέσης τους.

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