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Το ακίνητο περιλαμβάνει μια ανακαινισμένη βίλα τεσσάρων υπνοδωματίων, ιδιωτική θέση ελλιμενισμού και ελικοδρόμιο, προσφέροντας παράλληλα πλήρη απομόνωση και ιδιωτικότητα.

Το νησί χρησιμοποιήθηκε ως στρατηγικό στρατιωτικό φυλάκιο κατά τη διάρκεια της ναπολεόντειας εποχής, ενώ αργότερα πέρασε υπό αυστριακή και ιταλική κυριαρχία.

Η τιμή πώλησης του νησιού δεν έχει ανακοινωθεί δημόσια και παρέχεται αποκλειστικά στους ενδιαφερόμενους αγοραστές από τα αρμόδια μεσιτικά γραφεία.

Στην αγορά της περιοχής διατίθενται επίσης προς πώληση το νησί Isola Santa Cristina και ένα ιστορικό οκταγωνικό οχυρό κοντά στο Lido.

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Ένα νησί στη λιμνοθάλασσα της Βενετίας, το οποίο διαθέτει ναπολεόντειο οχυρό και καταπράσινους κήπους, είναι πλέον προς πώληση.

Το Κρεβαν, που περιγράφεται ως μια «μαγευτική όαση γαλήνης και ομορφιάς», προσφέρει «εντυπωσιακή θέα» στο κεντρικό νησί της Βενετίας, παραμένοντας ωστόσο μακριά από τη βαβούρα και το πλήθος.

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Το νησί, που βρίσκεται σε απόσταση λίγων λεπτών με το σκάφος από το Μπουράνο και το Τορτσέλο και έχει έκταση ελάχιστα μικρότερη από ένα τυπικό γήπεδο ποδοσφαίρου, οχυρώθηκε το 1806 από τον γαλλικό στρατό κατά τη ναπολεόντεια εποχή, λειτουργώντας ως στρατηγικό φυλάκιο για την άμυνα του βόρειου τμήματος της λιμνοθάλασσας της Βενετίας απέναντι στην Αυστριακή Αυτοκρατορία.

Ωστόσο, όπως αναφέρει ο Guardian, το 1815 το νησί περιήλθε υπό αυστριακή κυριαρχία, προτού περάσει στο ιταλικό κράτος το 1866, μετά την προσάρτηση του Βένετο στο Βασίλειο της Ιταλίας.

Το Κρεβαν συνέχισε να εξυπηρετεί στρατιωτικούς σκοπούς μέχρι και την περίοδο μετά τον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Έπειτα από χρόνια εγκατάλειψης, αγοράστηκε από ιδιώτη και τα κτίριά του ανακαινίστηκαν, μετατρεπόμενα σε κατοικίες.

Το πιο χαρακτηριστικό στοιχείο του είναι το ναπολεόντειο οχυρό, το οποίο ο σημερινός ιδιοκτήτης μετέτρεψε σε μια μικρή βίλα τεσσάρων υπνοδωματίων, περιτριγυρισμένη από περιποιημένο γκαζόν, καθώς και κήπους με λαχανικά, οπωροφόρα δέντρα και άλλες φυτεύσεις. Διαθέτει επίσης ιδιωτική θέση ελλιμενισμού κατά μήκος του μικρού εσωτερικού διαύλου του νησιού, καθώς και ελικοδρόμιο.

Το Κρεβαν έχει τεθεί προς πώληση από διάφορα κορυφαία μεσιτικά γραφεία, συμπεριλαμβανομένων των Lionard Luxury Real Estate και Dimora Italian Real Estate (συνεργαζόμενης εταιρείας του οίκου Christie’s International).

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Ωστόσο, η τιμή πώλησης γνωστοποιείται αποκλειστικά και μόνο σε ενδιαφερόμενους αγοραστές.

«Το Κρεβαν προσφέρει το προνόμιο της απομόνωσης από τον κόσμο, χωρίς ποτέ να αποχωρίζεται κανείς τη διαχρονική γοητεία της Βενετίας», αναφέρει σε δελτίο Τύπου ο Ντιμίτρο Κόρτι, ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της Lionard Luxury Real Estate.

«Αυτό που αποκτά κανείς δεν είναι απλώς μια κατοικία και ένα κομμάτι γης, αλλά χώρος, ιδιωτικότητα και ένα ολόκληρο τοπίο που χρήζει διατήρησης».

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Το Κρεβαν, ωστόσο, έχει ανταγωνισμό. Το Isola Santa Cristina —ένα ακόμη νησί στη λιμνοθάλασσα της Βενετίας, το οποίο επί δεκαετίες ανήκε στον κληρονόμο της αυτοκρατορίας κρυστάλλων Swarovski— βγήκε προς πώληση τον Ιούνιο με τιμή περίπου 24 εκατομμυρίων ευρώ.

Το πολυτελές αυτό καταφύγιο διαθέτει μια τεράστια έπαυλη, πισίνα με θαλασσινό νερό και αμπελώνες. Στην αγορά διατίθεται επίσης ένα οκταγωνικό νησί κοντά στο Lido της Βενετίας, το οποίο χρονολογείται από τον 16ο αιώνα, όταν είχε κατασκευαστεί ως αμυντικό οχυρό από τη Δημοκρατία της Βενετίας.

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