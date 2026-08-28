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Πιο εντυπωσιακή από ποτέ, η ηθοποιός Σίντνεϊ Σουίνι ετοιμάζεται να γιορτάσει τα 29α γενέθλιά της, ξεκινώντας μάλιστα τους εορτασμούς αρκετά νωρίς. Η ίδια παρουσίασε τη νέα συλλογή της εταιρείας εσωρούχων της με ένα ιδιαίτερα αισθησιακό βίντεο, το οποίο δεν πέρασε απαρατήρητο και προκάλεσε ποικίλες αντιδράσεις.

«Γιορτάστε τον μήνα των γενεθλίων μου με τη νεότερη συλλογή μου syrn», έγραψε η Σίντνεϊ Σουίνι σε ανάρτησή της στο Instagram, αποκαλύπτοντας με έναν ξεχωριστό τρόπο τη νέα συλλογή της μάρκας Syrn.

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Στο βίντεο, η ηθοποιός εμφανίζεται φορώντας διαφορετικά κομμάτια της συλλογής, μεταξύ άλλων κορμάκια, δαντελένια push-up σουτιέν και ζαρτιέρες. Παράλληλα, σκαρφαλώνει πάνω σε ένα μεγάλο τραπέζι γεμάτο τεράστιες τούρτες, ενώ σε ένα από τα στιγμιότυπα παίρνει ένα κομμάτι κέικ και το τρώει ξαπλωμένη πάνω στο τραπέζι.

Η συγκεκριμένη δημοσίευση, ωστόσο, δεν απέσπασε μόνο θετικά σχόλια. Ορισμένοι επικριτές εξέφρασαν την άποψη ότι η ηθοποιός δεν θα έπρεπε να αποδέχεται έναν τόσο έντονο βαθμό σεξουαλικοποίησης, υποστηρίζοντας πως «το παρακάνει». Παράλληλα, σημείωσαν ότι μια τέτοια εικόνα θα μπορούσε να αποτελέσει αρνητικό παράδειγμα για νεαρές γυναίκες που ενδέχεται να τη βλέπουν ως πρότυπο.

Η νέα συλλογή της Syrn αναμένεται να κυκλοφορήσει την 1η Σεπτεμβρίου, δηλαδή λίγο λιγότερο από δύο εβδομάδες πριν από τα γενέθλια της Σουίνι. Όπως αναφέρεται σε δελτίο Τύπου της εταιρείας, η συλλογή είναι «εμπνευσμένη από την προσωπική άποψη της Σίδνεϊ για τον ρομαντισμό».

Τα νέα σχέδια περιλαμβάνουν χειροποίητα λουλούδια, φιόγκους και κεντήματα με τη φράση «forget-me-not», αλλά και τις λέξεις «i really love you». Στη συλλογή υπάρχουν επίσης διαφορετικοί χρωματικοί συνδυασμοί, ανάμεσά τους και το baby blue, που αποτελεί το αγαπημένο χρώμα της ηθοποιού, γνωστής και από τη σειρά «Euphoria».

Η Σίντνεϊ Σουίνι ίδρυσε τη δική της εταιρεία εσωρούχων τον Ιανουάριο. Από την αρχή επέλεξε να παρουσιάζει τις συλλογές της σε μικρές παραγγελίες, ενώ οι capsule συλλογές της μάρκας κυκλοφορούν κάθε λίγους μήνες.