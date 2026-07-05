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Η Σίντνεϊ Σουίνι μοιράστηκε την Πέμπτη στο Instagram μερικά από τα αγαπημένα της κομμάτια από τη μάρκα εσωρούχων της, Syrn, συνοδευόμενα από μια πολύ πονηρή λεζάντα: «Στο ράφι της Syd. Από τα στήθη της Syd στα δικά σου, αγόρασε τα αγαπημένα της looks στο SYRN.com ♥️»

Η 28χρονη ηθοποιός της σειράς «Euphoria» πόζαρε φορώντας ένα σχέδιο από κάθε μία από τις τέσσερις «κατηγορίες» της μάρκας της — Seductress, Romantic, Playful και Comfy — και επέλεξε τα αγαπημένα της σύνολα για τους πελάτες στον ιστότοπο της Syrn.

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Η Αμερικανίδα ηθοποιός ανέδειξε δαντελένια σύνολα, όπως ένα σετ εμπνευσμένο από τις μπαλαρίνες, ένα λευκό ολόσωμο μαγιό με λαιμόκοψη halter και, φυσικά, το αγαπημένο της κορσέ, το οποίο έχει φορέσει τόσο στην καθημερινότητά της όσο και στη σειρά «Euphoria».

Η σταρ ανέδειξε επίσης το άνετο μπλουζάκι χωρίς μανίκια και τα σορτσάκια που φόρεσε πρόσφατα ενώ ξαπλωνόταν στο κρεβάτι.

«Όποιος έγραψε τη λεζάντα ήταν σε φόρμα 😂», σχολίασε ένας θαυμαστής, ενώ ένας άλλος αστειεύτηκε: «Αυτό είναι «racks-quisite»!»

Translated with DeepL.com (free version)