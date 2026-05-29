Με λόγια γεμάτα θαυμασμό μίλησε ο σύντροφος της Σίντνεϊ Σουίνι για την 28χρονη ηθοποιό, χαρακτηρίζοντάς την μια εξαιρετική και ιδιαίτερα ευφυή γυναίκα, που αποτελεί μια από τις πιο ευχάριστες εκπλήξεις που του έχει επιφυλάξει η ζωή.

Τα λόγια αγάπης για την πρωταγωνίστρια του Euphoria

Φιλοξενούμενος στο podcast «Second Thought», ο 44χρονος μάνατζερ, Σκούτερ Μπράουν, εξέφρασε τον ενθουσιασμό του για την πρωταγωνίστρια του «Euphoria» και δήλωσε πως απολαμβάνει απόλυτα την κοινή τους πορεία και την εξέλιξη της σχέσης τους.

«Έχω γνωρίσει μια εξαιρετική γυναίκα, καλή, γενναιόδωρη, έξυπνη και αυθεντική. Είναι από τις μεγαλύτερες εκπλήξεις της ζωής μου».

Ο Μπράουν αναφέρθηκε και στη σειρά «Euphoria» όπου πρωταγωνιστεί η σύντροφός του, λέγοντας πως την παρακολουθεί και του αρέσει, αν και όπως παραδέχτηκε είναι «μεροληπτικός».

Οι δυο τους επισημοποίησαν τη σχέση τους, η οποία φέρεται πως ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο, πολύ πρόσφατα, μέσα από φωτογραφίες που ανέβασαν στα social media το φεστιβάλ Stagecoach στην Καλιφόρνια, την 1η Μαΐου.

Τόσο ο Μπράουν όσο και η Σουίνι διατηρούν τη σχέση τους αρκετά ιδιωτική. Οι φήμες για τη σχέση τους άρχισαν να κυκλοφορούν στα μέσα του 2025, όταν και οι δύο παρευρέθηκαν στον γάμο του Τζεφ Μπέζος.