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Για τον αθλητισμό, τα στερεότυπα που υπάρχουν, τα αρνητικά σχόλια που άκουσε για τα παραπάνω κιλά που είχε στα 16 της και τον ερχομό του παιδιού της, μίλησε η Κατερίνα Στεφανίδη στην εκπομπή «Νωρίς Νωρίς».

Η χρυσή ολυμπιονίκης στο άλμα επί κοντώ αποκάλυψε πώς στα 16 της, από λάθος διαχείριση της προπονητικής της ομάδας, έφτασε σε σημείο βουλιμίας και τελικά να πήρε 10 κιλά.

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«Δε σκέφτονται ότι είμαστε άνθρωποι κι εμείς. Ότι υπάρχουν κι άλλα πράγματα που συμβαίνουν στη ζωή μας εκτός από τον αθλητισμό. Στην Ελλάδα, έχουμε ένα θέμα με τα κιλά στις γυναίκες αθλήτριες…Στα 16 μου, μετά από ένα ρεκόρ που έκανα, πήρα 1-2 κιλά. Έγινε ένας πανικός μεταξύ της οικογένειας και των προπονητών μου για το πώς θα πηδήξω αφού έχω πάρει δυο κιλά.

Πήγαμε σε 2-3 διαφορετικούς διατροφολόγους, ακόμη και σε ψυχίατρο…Αυτό στον στίβο υπάρχει πάρα πολύ ως πρόβλημα…Εγώ έφτασα σε σημείο βουλιμίας με αυτά που έγιναν τότε. Πήρα τελικά 10 κιλά γιατί έγινε μια πάρα πολύ λάθος διαχείριση τότε και το έχω δει με πάρα πολλά κορίτσια» είπε η Κατερίνα Στεφανίδη.

Η Ολυμπιονίκης και πρωταθλήτρια του επί κοντώ μίλησε για το τον ερχομό της κόρη της και ανέφερε πως «το μόνο που με φοβίζει πλέον είναι ότι το μωρό μπουσουλάει και βάζει τα πάντα στο στόμα του. Δεν σκέφτομαι καθόλου το κομμάτι του επί κοντώ στην καθημερινότητά μου».