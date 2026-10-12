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Στο βίντεο η ηθοποιός εμφανίζεται προκλητικά ντυμένη, επιχειρώντας να προωθήσει την καμπάνια «Just Sports» που εστιάζει αποκλειστικά σε αθλητικά γεγονότα.

Γυναίκες αθλήτριες άσκησαν κριτική στην εταιρεία, υποστηρίζοντας ότι η διαφήμιση εστιάζει στη σεξουαλικοποίηση του γυναικείου σώματος αντί στις αθλητικές δραστηριότητες.

Παράλληλα, η συνεργασία φαίνεται να αποδίδει επιχειρηματικά, καθώς η αποτίμηση της πλατφόρμας Novig φέρεται να έχει τετραπλασιαστεί φτάνοντας τα 2 δισεκατομμύρια δολάρια.

Η σχολιάστρια Μέγκιν Κέλι υπερασπίστηκε την καμπάνια, χαρακτηρίζοντας τη χρήση της σεξουαλικής απήχησης ως μια διαδεδομένη διαφημιστική πρακτική για το ανδρικό κοινό.

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Η Σίντνεϊ Σουίνι πρωταγωνιστεί σε νέο διαφημιστικό σποτ που προκαλεί συζητήσεις, συνεχίζοντας τη συνεργασία της με την πλατφόρμα αθλητικών προβλέψεων Novig, παρά τις αντιδράσεις που έχουν εκφραστεί για την προηγούμενη καμπάνια της. Η ηθοποιός του «Euphoria» εμφανίζεται τόπλες, καλύπτοντας το στήθος της με δύο μπάλες αμερικανικού ποδοσφαίρου, σε βίντεο που ανάρτησε την Κυριακή στο Instagram.

Η διαφημιστική εκστρατεία έχει δεχθεί επικρίσεις από γυναίκες αθλήτριες, οι οποίες θεωρούν ότι η προβολή εστιάζει στη σεξουαλικοποίηση του γυναικείου σώματος αντί στην αθλητική δραστηριότητα. Την ίδια στιγμή, η συνεργασία φαίνεται να συνδέεται με σημαντικά επιχειρηματικά οφέλη για τη Novig, της οποίας η αποτίμηση φέρεται να έχει τετραπλασιαστεί, αγγίζοντας τα 2 δισ. δολάρια.

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Η νέα καμπάνια και τα σχόλια για τα εσώρουχά της

Στο νέο σποτ, η 29χρονη ηθοποιός φορά ένα λευκό εσώρουχο με το λογότυπο της Novig και χρησιμοποιεί δύο μπάλες αμερικανικού ποδοσφαίρου για να καλύψει το στήθος της.

Το βίντεο ξεκινά με ένα κοντινό πλάνο της Σουίνι, η οποία αναφέρεται με ειρωνική διάθεση στο ενδιαφέρον που εκδηλώνει το κοινό για την εμφάνισή της.

«Υπάρχουν ενήλικοι άνδρες που φτιάχνουν πίνακες στο Excel για να στοιχηματίσουν τι χρώμα εσώρουχο φοράω», αναφέρει, πριν προσθέσει: «Δηλαδή, κολακεύομαι;».

Στη συνέχεια, η ηθοποιός στρέφεται σε αμφιλεγόμενες μορφές στοιχηματισμού που προσφέρουν άλλες πλατφόρμες προβλέψεων, οι οποίες περιλαμβάνουν ακόμη και πολιτικά γεγονότα ή πολεμικές συγκρούσεις.

«Υπάρχουν συναλλαγές με εσωτερική πληροφόρηση γύρω από τον θάνατο δικτατόρων και στρατιές από bots που χειραγωγούν τα πάντα», λέει χαρακτηριστικά.

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Σε άλλο σημείο, περιγράφει την περίπτωση ανθρώπων που στοιχηματίζουν τις αποταμιεύσεις τους για τη σύνταξη σε μια πολεμική σύγκρουση, αντιπαραβάλλοντάς τους με όσους επιλέγουν να ασχολούνται αποκλειστικά με αθλητικά γεγονότα.

Το διαφημιστικό αποτελεί μέρος της καμπάνιας «Just Sports» («Μόνο αθλητισμός»), μέσω της οποίας η Novig επιδιώκει να ξεχωρίσει από τον ανταγωνισμό, προβάλλοντας την εστίασή της στις αθλητικές προβλέψεις. Το βίντεο αναρτήθηκε την Κυριακή στον λογαριασμό της Σουίνι στο Instagram και συγκέντρωσε εκατοντάδες αντιδράσεις μέσα στις πρώτες ώρες.

Οι αντιδράσεις των αθλητριών και η στήριξη από τη Μέγκιν Κέλι

Η νέα εμφάνιση της Σουίνι έρχεται λίγες εβδομάδες μετά τις αντιδράσεις που προκάλεσε η πρώτη διαφήμισή της για τη Novig, η οποία κυκλοφόρησε τον Σεπτέμβριο. Σε εκείνο το σποτ, η ηθοποιός εμφανιζόταν με ελάχιστα ρούχα, χρησιμοποιώντας αθλητικά αντικείμενα για να καλύψει το σώμα της.

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Η συγκεκριμένη επιλογή επικρίθηκε από γυναίκες αθλήτριες, οι οποίες υποστήριξαν ότι η εταιρεία προβάλλει τις γυναίκες κυρίως μέσα από τη σωματική τους εμφάνιση, παραμερίζοντας τις επιδόσεις και τις διακρίσεις τους στον αθλητισμό.

Μεταξύ των προσώπων που εξέφρασαν δημόσια τη δυσαρέσκειά τους ήταν η Βρετανίδα αθλήτρια στίβου Έιμι Χαντ, η Αυστραλή πολίστρια Τίλι Κερνς και η Αμερικανίδα σπρίντερ Χάνα Γουίλιαμς.

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Βασικό σημείο της κριτικής ήταν η αντίφαση ανάμεσα στην επίκληση του αθλητισμού και στην επιλογή μιας διαφημιστικής προσέγγισης που βασίζεται κυρίως στη σεξουαλική εικόνα μιας διάσημης ηθοποιού.

Στον αντίποδα, η συντηρητική Αμερικανίδα σχολιάστρια Μέγκιν Κέλι υπερασπίστηκε την καμπάνια, επισημαίνοντας ότι η αξιοποίηση της σεξουαλικής απήχησης για την προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών που απευθύνονται σε ανδρικό κοινό αποτελεί διαδεδομένη διαφημιστική πρακτική εδώ και δεκαετίες.

Παρά τις επικρίσεις, η Σίντνεϊ Σουίνι συνεχίζει τη συνεργασία της με τη Novig, παρουσιάζοντας ένα νέο σποτ που διατηρεί την ίδια προκλητική αισθητική.

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