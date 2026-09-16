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Η εμφάνιση της Σουίνι στη διαφήμιση προκάλεσε έντονες αντιδράσεις σχετικά με την προβολή του γυναικείου σώματος και την απεικόνιση του γυναικείου αθλητισμού.

Ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Τζέικομπ Φορτίνσκι, υποστήριξε ότι η ηθοποιός συμμετείχε ενεργά στη δημιουργική διαδικασία ως στρατηγική συνεργάτιδα και μέτοχος.

Η Σουίνι χαρακτήρισε την ιδέα της καμπάνιας παιχνιδιάρικη, επιδιώκοντας να προσελκύσει το κοινό και να εστιάσει στο αθλητικό περιεχόμενο της πλατφόρμας.

Μετά την κυκλοφορία της διαφήμισης, η εταιρεία ανακοίνωσε ότι ο συνολικός όγκος των πωλήσεών της ξεπέρασε το ένα δισεκατομμύριο δολάρια.

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Πριν από μερικές μέρες, η πλατφόρμα αθλητικών προβλέψεων (Novig) δημοσίευσε μια νέα καμπάνια με τη Σίντνεϊ Σουίνι. Η διάσημη ηθοποιός ποζάρει γυμνή, ή σχεδόν γυμνή, με μπάλες που καλύπτουν συγκεκριμένα σημεία του σώματός της.

Η συγκεκριμένη διαφήμιση προκάλεσε έντονες αντιδράσεις έχει πυροδοτήσει συζητήσεις σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο προβάλλεται το γυναικείο σώμα, αλλά και για την απεικόνιση του γυναικείου αθλητισμού.

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Ο διευθύνων σύμβουλος της Novig, Τζέικομπ Φορτίνσκι , απάντησε στους επικριτές που ισχυρίστηκαν ότι η εταιρεία χρησιμοποίησε απλώς τη Σουίνι ως «προκλητικό πρόσωπο». Επέμεινε ότι η ίδια συμμετείχε ενεργά στη δημιουργική διαδικασία της διαφήμισης και συνέβαλε στη διαμόρφωση των εικόνων του τελικού προϊόντος.

«Πράγματι, ήταν η Σίντνεϊ που καθοδηγούσε σε μεγάλο βαθμό τα οπτικά στοιχεία και το μήνυμα», δήλωσε ο Φορτίνσκι κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στην εκδήλωση Asset Class του Front Office Sports.

Περιέγραψε τη Σουίνι ως στρατηγική συνεργάτιδα και μέτοχο, η οποία προσέγγισε την καμπάνια τόσο από την πλευρά της επενδύτριας όσο και από την πλευρά της διασημότητας. Η φιλμογραφία της σταρ του Χόλιγουντ περιλαμβάνει ρόλους σε σειρές υψηλού προφίλ, όπως οι «Euphoria» και «The White Lotus» του HBO.

Ο Φορτίνσκι τόνισε επίσης ότι η Novig υποστηρίζει τον γυναικείο αθλητισμό και δήλωσε ότι η εταιρεία δεν είχε ποτέ την πρόθεση να παρουσιάσει γυναίκες αθλήτριες μέσω της διαφήμισης.

Περιέγραψε τη Σουίνι ως «τη μεγαλύτερη κινηματογραφική σταρ στον κόσμο» και ανέφερε ότι η αφήγησή της συνέβαλε στην τοποθέτηση της μάρκας ως αγοράς προβλέψεων με έμφαση στο αθλητικό περιεχόμενο.

Ο Φορτίνσκι δήλωσε ότι η Novig περίμενε οι άνθρωποι που ήδη αντιπαθούσαν τη Σουίνι να είναι «επικριτικοί και φωνακλάδες», αλλά ισχυρίστηκε ότι η φασαρία που προκάλεσε η καμπάνια υπερέβη κατά πολύ τις κριτικές.

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Η Σουίνι είναι μέτοχος της εταιρείας



Ο διευθυντής της Novig ανέφερε επίσης ότι η εταιρεία ξεπέρασε το 1 δισεκατομμύριο δολάρια σε συνολικό όγκο πωλήσεων μετά την κυκλοφορία της καμπάνιας. Η ίδια η Σουίνι χαρακτήρισε το concept ως σκόπιμα «παιχνιδιάρικο», ενώ ανακοίνωσε ότι είναι συνεργάτης της μάρκας και μέτοχος της εταιρείας.

«Η καμπάνια είχε ως στόχο να υιοθετήσει μια διασκεδαστική ιδέα», είπε. «Το concept είναι απλό: να ξεπεράσουμε τον θόρυβο και να εστιάσουμε εξ ολοκλήρου στον αθλητισμό. Η καμπάνια δίνει ζωή σε αυτή την ιδέα με αυτοπεποίθηση, χιούμορ και μια παιχνιδιάρικη πινελιά.»

Όποιος γνωρίζει το διαφημιστικό ιστορικό της Σουίνι θα έπρεπε να το είχε προβλέψει. Είχε υλοποιήσει ένα παρόμοιο concept γυμνού στη διαφήμισή της για την Dr. Squatch, με τη μάρκα να «πουλάει ακόμη και το νερό του μπάνιου της» σε ένα σαπούνι περιορισμένης έκδοσης.

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