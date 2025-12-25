Για πολλούς, δεν υπάρχει πιο ιδανική εποχή του χρόνου από τα Χριστούγεννα για να χαλαρώσουν αναπαυτικά στον καναπέ, παρέα με φίλους ή την οικογένειά τους, και να απολαύσουν μια όμορφη -ίσως κλασική-, χριστουγεννιάτικη ταινία. Είναι εκείνες οι στιγμές που το σπίτι γεμίζει ζεστασιά, τα φώτα του δέντρου δίνουν τον ρυθμό και η καθημερινότητα μπαίνει για λίγο σε παύση.

Είτε πρόκειται για μια παλιά αγαπημένη ταινία που έχουμε δει δεκάδες φορές, είτε για μια καινούργια που μόλις ανακαλύψαμε, το σίγουρο είναι πως αυτές οι στιγμές κάνουν τις γιορτές ακόμη πιο μαγικές.

Παρακάτω, παρουσιάζονται μερικές που μπορούμε να απολαύσουμε στο Netflix.

«Τα Χρονικά των Χριστουγέννων» (The Christmas Chronicles, 2018)

Δύο αδέλφια προσπαθούν να ξαναζωντανέψουν τη μαγεία των Χριστουγέννων όταν ένα σχέδιο για να συναντήσουν τον Άγιο Βασίλη δεν πάει τόσο καλά όσο θα ήθελαν. Η νύχτα μετατρέπεται σε μια ξέφρενη περιπέτεια γεμάτη δράση και χιούμορ με τον Κερτ Ράσελ στο ρόλο του ανατρπετικού αλλά και ταυτόχρονα επιπόλαιου, Άγιου Βασίλη.

«Last Christmas» (2019)

Η πάντα υπέροχη Εμίλια Κλαρκ υποδύεται μία νεαρή γυναίκα στο Λονδίνο η οποία προσπαθεί να βάλει τη ζωή της σε τάξη, όταν γνωρίζει έναν μυστηριώδη άντρα που θα αλλάξει τα πάντα. Μια ρομαντική χριστουγεννιάτικη ιστορία για την αγάπη και τις δεύτερες ευκαιρίες με τους Χένρι Γκόλντινγκ και Έμα Τόμσον, εμπνευσμένη από το ομώνυμο τραγούδι των WHAM! και με τον Πολ Φιγκ να υπογράφει την σκηνοθεσία.

«Καυτός Χιονάνθρωπος» (Hot Frosty, 2024)

Όταν ένας χιονάνθρωπος ζωντανεύει με μαγικό τρόπο, μια απρόσμενη ρομαντική ιστορία γεννιέται μέσα στην καρδιά του χειμώνα. Τίποτα περισσότερο από μια ανάλαφρη, feel-good κομεντί με λίγη Χριστουγιεννιάτικη μαγεία, σε σκηνοθεσία Τζέρι Τσικορίτι. Πρωταγωνιστούν οι Λέισι Σάμπερτ και Ντάστιν Μίλιγκαν.

«Ένα Κάστρο για τα Χριστούγεννα» (A Castle for Christmas, 2021)

Η Μπρουκ Σιλντς υποδύεται μία διάσημη συγγραφέα η οποία ταξιδεύει στη Σκωτία για να ξεφύγει από την καθημερινότητά της και καταλήγει σε ένα παραμυθένιο κάστρο. Εκεί, η αγάπη εμφανίζεται όπου δεν την περιμένει με τον Κάρι Έλγουις να την ενσαρκώνει. Σε σκηνοθεσία της Μαίρη Λάμπερτ.

«Ο Κατεργάρης των Χριστουγέννων» (How the Grinch Stole Christmas, 2000)

Ο πολυαγαπημένος γκρινιάρης της εορταστικής περιόδου που μισεί τα Χριστούγεννα και ίσως δεν θα μπορούσε να βρεθεί καλύτερος ηθοποιός από τον Τζιμ Κάρεϊ για να τον ενσαρκώσει, καταστρώνει ένα σχέδιο για να κλέψει τα Χριστούγεννα από τους κατοίκους του Χούβιλ. Όμως, μια μικρή αθώα καρδιά πρόκειται να του δείξει το αληθινό νόημα της γιορτής με την γλυκιά αφήγηση του Άντονι Χόπκινς.

«Χριστουγεννιάτικη Ληστεία» (Jingle Bell Heist, 2025)

Ένα αναπάντεχο δίδυμο μπλέκεται σε μια ληστεία την παραμονή των Χριστουγέννων, με τα σχέδια να παίρνουν απρόβλεπτη τροπή. Δράση, χιούμορ και γιορτινό χάος συνδυάζονται σε μια ανατρεπτική ιστορία με τους Ολίβια Χολτ και Κόνορ Σουίντελς και σκηνοθεσία Μίχαελ Φιμονιάρι.

«Ο Γιος του Άη Βασίλη» (Arthur Christmas, 2011)

Όταν ένα παιδί μένει χωρίς δώρο, ο αδέξιος αλλά καλοπροαίρετος Άρθουρ αναλαμβάνει να σώσει τα Χριστούγεννα. Μια τρυφερή animated ιστορία για την οικογένεια και την προσφορά. Τις φωνές τους δανείζουν οι Τζέιμς Μακαβόι, Χιου Λόρι και Μπιλ Νάι.

«The Holiday» (2006)

Από τις πλέον κλασικές Χριστουγεννιάτικες ταινίες, για πολλούς, η «ετήσια δόση Τζουντ Λο» που όλοι χρειαζόμαστε. Δύο γυναίκες -Κάμερον Ντίαζ και Κέιτ Γουίνσλετ-, ανταλλάσσουν σπίτια τα Χριστούγεννα και βρίσκουν την αγάπη εκεί που δεν την περίμεναν. Ρομαντισμός και γιορτινή ατμόσφαιρα με τον Τζακ Μπλακ να προσδίσει το χιούμορ που απαιτείται και την Νάνσι Μάιερς στη σκηνοθεσία.

«Χριστούγεννα στο Ελ Καμίνο» (El Camino Christmas, 2017)

Πέρα από τα στενά όρια μίας κλασικής ρομαντικής κομεντί, ένας νεαρός άντρας μπλέκει σε μια απρόβλεπτη κατάσταση μέσα σε ένα κατάστημα την παραμονή των Χριστουγέννων. Μαύρο χιούμορ και ένταση συνθέτουν μια διαφορετική και ιδιαίτερη γιορτινή ιστορία. Πρωταγωνιστούν οι Τιμ Άλεν, Ντάξ Σέπαρντ, Τζέσικα Άλμπα και σε σκηνοθεσία Ντέιβιντ Τάλμπερτ.

«Τα Παιδιά του Χειμώνα» (The Holdovers, 2023)

Σε ένα οικοτροφείο τη δεκαετία του 70′, ένας αυστηρός καθηγητής (Πολ Τζιαμάτι) μένει πίσω τις γιορτές μαζί με λίγους μαθητές. Μια συγκινητική ιστορία για τη μοναξιά, τη σύνδεση και την ανθρώπινη ζεστασιά η οποία απέσπασε πέντε συνολικά υποψηφιότητες για Όσκαρ με την Ντα Βάιν Τζόι Ράντολφ να κερδίζει αυτό του Β’ Γυναικείου Ρόλου. Σε σκηνοθεσία του εμβλήματικού, Αλεξάντερ Πέιν.

Βέβαια, αυτού του είδους οι ταινίες λειτουργούν κυρίως ως μια τρυφερή υπενθύμιση ότι το λεγόμενο «πνεύμα των γιορτών» μπορεί να παίρνει διαφορετική μορφή από τραπέζι σε τραπέζι, παραμένει όμως βαθιά και ουσιαστικά καθολικό.

