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Η σφοδρή σύγκρουση προκάλεσε εκτεταμένες υλικές ζημιές στην πρόσοψη του σπιτιού, ενώ η οδηγός απεγκλωβίστηκε από το όχημα έχοντας υποστεί μόνο ελαφρά τραύματα.

Οι αρχές διερευνούν τις συνθήκες του ατυχήματος, ενώ ειδικοί μηχανικοί εξετάζουν τη στατικότητα του κτιρίου που υπέστη σοβαρές ζημιές.

Η ιδιοκτήτρια του οχήματος εξέφρασε την έντονη δυσαρέσκειά της για τη διαρροή του σχετικού βίντεο ασφαλείας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

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Ένα απίστευτο τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στο Νορθάλερτον του Βόρειου Γιορκσάιρ στη Βρετανία, όταν μία γυναίκα έχασε τον έλεγχο του Range Rover της, με αποτέλεσμα το όχημα να κινηθεί ανεξέλεγκτα προς τα πίσω, να διασχίσει τον δρόμο και να καταλήξει στο σαλόνι της απέναντι κατοικίας, καταστρέφοντας μεγάλο μέρος της πρόσοψής της, σύμφωνα με τη DailyMail.

Το περιστατικό συνέβη το πρωί της περασμένης Παρασκευής και καταγράφηκε από την κάμερα ασφαλείας που ήταν εγκατεστημένη στο κουδούνι της κατοικίας της οδηγού. Το βίντεο της πρόσκρουσης κυκλοφόρησε ευρέως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προκαλώντας έκπληξη για τη σφοδρότητα του ατυχήματος.

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Σύμφωνα με τη Daily Mail, πίσω από το τιμόνι βρισκόταν η Νίκολα Ντόντσγουορθ, ιδιοκτήτρια κομμωτηρίου στην περιοχή. Παρά τη σφοδρή σύγκρουση, κατάφερε να βγει μόνη της από το κατεστραμμένο αυτοκίνητο, έχοντας υποστεί μόνο ελαφρά τραύματα. Μάλιστα, λίγες ημέρες αργότερα επέστρεψε κανονικά στην εργασία της.

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Η στιγμή που το Range Rover κατέληξε στο σαλόνι της απέναντι κατοικίας

Στο βίντεο φαίνεται η γυναίκα να επιβιβάζεται στο μαύρο Range Rover Evoque, μοντέλο του 2018, να φορά τη ζώνη ασφαλείας και να θέτει σε λειτουργία τον κινητήρα. Λίγο αργότερα, επιχειρεί να βγει από το όχημα, χωρίς να έχει αντιληφθεί ότι αυτό έχει ήδη αρχίσει να κινείται προς τα πίσω.

Μόλις αντιλαμβάνεται τι συμβαίνει, προσπαθεί να επιστρέψει στη θέση του οδηγού για να σταματήσει το αυτοκίνητο, χωρίς όμως να τα καταφέρει. Το SUV αποκτά ταχύτητα, διασχίζει τον δρόμο και προσκρούει με δύναμη στην πρόσοψη του απέναντι σπιτιού, αξίας περίπου 300.000 λιρών, το οποίο ανήκει στη Σάρα και τον Ντέιβιντ Χόλαντ.

Η σύγκρουση είναι ιδιαίτερα σφοδρή, με τούβλα και συντρίμμια να εκτοξεύονται στον αέρα, ενώ το αυτοκίνητο καταλήγει σφηνωμένο στο μεγάλο παράθυρο του σαλονιού. Η πρόσοψη του σπιτιού υφίσταται εκτεταμένες ζημιές.

Η οδηγός, η οποία κατά την ανεξέλεγκτη πορεία του αυτοκινήτου βρισκόταν εν μέρει έξω από αυτό, καταφέρνει τελικά να απεγκλωβιστεί. Αντικρίζοντας το μέγεθος της καταστροφής, κρατά το κεφάλι της και ακούγεται να αναφωνεί: «Θεέ μου, τι έκανα;»

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«Δεν ξέρω, δεν θυμάμαι» – Οργισμένη για τη διαρροή του βίντεο

Η Ντόντσγουορθ δήλωσε ότι δεν μπορεί να εξηγήσει πώς ακριβώς έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου της, καθώς δεν θυμάται τις λεπτομέρειες του περιστατικού. Όπως ανέφερε, το μόνο που προσπαθούσε να κάνει εκείνο το πρωί ήταν να βγει με την όπισθεν.

Όταν δημοσιογράφοι της Daily Mail τη ρώτησαν τι συνέβη, η απάντησή της ήταν χαρακτηριστική: «Δεν ξέρω. Δεν θυμάμαι».

Η ίδια στάθηκε ιδιαίτερα τυχερή, καθώς, παρά τη σοβαρότητα του ατυχήματος, απέφυγε τα χειρότερα και υπέστη ένα μικρό τραύμα στο πρόσωπο.

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Ωστόσο, αυτό που φαίνεται να την έχει εξοργίσει είναι η δημοσιοποίηση του βίντεο από την κάμερα ασφαλείας της κατοικίας της. Η επιχειρηματίας υποστήριξε ότι δεν είχε καν στην κατοχή της το συγκεκριμένο υλικό και ενημερώθηκε για την κυκλοφορία του όταν το είδε να αναπαράγεται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Όπως αποκάλυψε, έχει ήδη απευθυνθεί στην αστυνομία, ζητώντας να διερευνηθεί ποιος ευθύνεται για τη διαρροή, ενώ δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να έχουν παραβιαστεί οι ηλεκτρονικές συσκευές της.

«Όταν μάθω ποιος το διέρρευσε, θα έχει μπλεξίματα. Δεν έχω καν το βίντεο. Έτυχε να το δω μόλις χθες το βράδυ, επειδή ήταν παντού στα κοινωνικά δίκτυα. Δεν ήθελα να το δω», ανέφερε χαρακτηριστικά.

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«Ευτυχώς, έχω μόνο ένα κόψιμο στο πρόσωπό μου», πρόσθεσε.

Μάλιστα, δήλωσε πρόθυμη να παραχωρήσει συνέντευξη έναντι αμοιβής, παρομοιάζοντας τη δημοσιότητα που έχει λάβει η υπόθεση με εκείνη του λεγόμενου «Ibiza Final Boss». Πρόκειται για το προσωνύμιο του Τζακ Κέι, ενός εργάτη από το Νιούκαστλ, ο οποίος έγινε viral το 2025 μέσα από βίντεο που τον έδειχνε να χορεύει στην Ίμπιζα.

Εκτεταμένες ζημιές στο σπίτι – Ειδικοί εξετάζουν τη στατικότητα

Οι συνέπειες της πρόσκρουσης στην κατοικία είναι σοβαρές. Όταν δημοσιογράφοι της Daily Mail επισκέφθηκαν το σημείο, το Range Rover εξακολουθούσε να βρίσκεται σφηνωμένο υπό γωνία στην πρόσοψη του σπιτιού, με το παρμπρίζ του καλυμμένο από τούβλα και κομμάτια από το κατεστραμμένο κούφωμα.

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Οι ζημιές στο κτίριο είναι εκτεταμένες, ενώ οι ιδιοκτήτες του εκτιμάται ότι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν προσωρινά την κατοικία τους. Η Σάρα Χόλαντ δεν θέλησε να κάνει κάποιο σχόλιο για το περιστατικό.

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Εκπρόσωπος της αστυνομίας του Βόρειου Γιορκσάιρ ανέφερε ότι οι αρχές ειδοποιήθηκαν περίπου στις 9 το πρωί της 20ής Νοεμβρίου από την υπηρεσία ασθενοφόρων, για τη σύγκρουση ενός Range Rover με κατοικία στην περιοχή Ρόμανμπι του Νορθάλερτον.

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση, το όχημα ήταν αρχικά σταθμευμένο και στη συνέχεια προσέκρουσε στο γειτονικό σπίτι. Δεν αναφέρθηκαν σοβαροί τραυματισμοί, ενώ στην οδηγό παρασχέθηκαν επί τόπου οι πρώτες βοήθειες για τραύματα στο πρόσωπο και στο κεφάλι.

Παράλληλα, κλήθηκαν ειδικοί μηχανικοί προκειμένου να εξετάσουν τις ζημιές και να αξιολογήσουν την κατάσταση του κτιρίου, καθώς υπάρχουν ανησυχίες για τη στατικότητά του.

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Μέχρι στιγμής, οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες το Range Rover άρχισε να κινείται ανεξέλεγκτα προς τα πίσω παραμένουν αδιευκρίνιστες.

(Με πληροφορίες από DailyMail)