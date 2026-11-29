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Αντιδράσεις έχει προκαλέσει στη Βρετανία ο επίσημος οδηγός του Εθνικού Συμβουλίου Αρχηγών Αστυνομίας (NPCC) για τη διαχείριση των επαφών με διαφορετικές θρησκευτικές κοινότητες, με αφορμή τις συστάσεις που περιλαμβάνει για την επικοινωνία των αστυνομικών με μουσουλμάνους.

Στο National Faith Toolkit 2025, και συγκεκριμένα στην ενότητα που αφορά το Ισλάμ, περιλαμβάνονται οδηγίες για την ενδυμασία των αστυνομικών κατά τις επισκέψεις τους σε μουσουλμανικούς χώρους, αλλά και για τη συμπεριφορά τους απέναντι σε άτομα διαφορετικού φύλου.

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Μεταξύ άλλων, προτείνεται να λαμβάνονται υπόψη οι θρησκευτικές και πολιτισμικές ευαισθησίες, να αποφεύγεται η σωματική επαφή όταν αυτό είναι δυνατό και, σε ορισμένες περιπτώσεις, να εξετάζεται η παρουσία αστυνομικού του ίδιου φύλου κατά την επικοινωνία με πολίτες.

Οι οδηγίες έχουν προκαλέσει την αντίδραση του επικεφαλής του Reform UK, Νάιτζελ Φάρατζ, ο οποίος κατηγόρησε τις αστυνομικές αρχές ότι υιοθετούν διαφορετικά μέτρα ανάλογα με τη θρησκευτική ταυτότητα των πολιτών, κάνοντας λόγο για «αστυνόμευση δύο ταχυτήτων».

Από την πλευρά τους, οι αστυνομικές αρχές υπερασπίζονται τον οδηγό, υποστηρίζοντας ότι στόχος του είναι η καλύτερη κατανόηση των θρησκευτικών ιδιαιτεροτήτων και η ενίσχυση της εμπιστοσύνης μεταξύ αστυνομίας και κοινοτήτων.

Το εγχειρίδιο αποτελεί εργαλείο καθοδήγησης και όχι αντικατάσταση των επιχειρησιακών καθηκόντων ή της ισχύουσας νομοθεσίας.

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