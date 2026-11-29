Ισπανία: Στις κάλπες για τις πιο κρίσιμες εκλογές – Το μεγάλο στοίχημα του Σάντσεθ και η προοπτική εισόδου των Φρανκικών του Vox στην εξουσία

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Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Οι κάλπες άνοιξαν στην Ισπανία για μια κρίσιμη εκλογική αναμέτρηση, με το ενδιαφέρον να επικεντρώνεται στο ενδεχόμενο συμμετοχής της ακροδεξιάς στη νέα κυβέρνηση.

Οι πολιτικοί αρχηγοί άσκησαν το εκλογικό τους δικαίωμα, απευθύνοντας εκκλήσεις για μαζική προσέλευση των πολιτών, ενώ οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για πιθανή συμμετοχή που θα μπορούσε να αγγίξει το 80%.

Η εκλογική διαδικασία περιλαμβάνει περισσότερους από 38 εκατομμύρια εγγεγραμμένους ψηφοφόρους, οι οποίοι καλούνται να αναδείξουν 350 βουλευτές για τη Βουλή και 209 για τη Γερουσία.

Για την επίτευξη της απόλυτης πλειοψηφίας απαιτούνται 176 έδρες, ενώ τα πρώτα επίσημα στοιχεία για την προσέλευση των ψηφοφόρων αναμένεται να ανακοινωθούν κατά τη διάρκεια της ημέρας.

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Άνοιξαν στις 9 το πρωί, τοπική ώρα (10 ώρα Ελλάδας), οι κάλπες στην Ισπανία, σε μία από τις σημαντικότερες εκλογικές αναμετρήσεις των τελευταίων δεκαετιών, με το ενδεχόμενο συμμετοχής της ακροδεξιάς στην επόμενη κυβέρνηση να βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος των ευρωπαϊκών μέσων ενημέρωσης.

Ο πρωθυπουργός και επικεφαλής των Σοσιαλιστών Πέδρο Σάντσεθ και ο αρχηγός του κεντροδεξιού Λαϊκού Κόμματος Αλμπέρτο Νούνιεθ Φεϊχόο έχουν ήδη ασκήσει το εκλογικό τους δικαίωμα στη Μαδρίτη, απευθύνοντας εκκλήσεις στους πολίτες να προσέλθουν μαζικά στις κάλπες.

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Σύμφωνα με την ισπανική έκδοση της HuffPost, στις 10 το πρωί είχαν συγκροτηθεί κανονικά 60.986 από τις 61.033 προβλεπόμενες εφορευτικές επιτροπές, ποσοστό 99,9%.

Στο επίκεντρο η συμμετοχή – Εκτιμήσεις ακόμη και για 80%

Η ισπανική εφημερίδα El País χαρακτηρίζει τη σημερινή εκλογική αναμέτρηση ως την πλέον καθοριστική εδώ και δεκαετίες, αναφέροντας ότι η συμμετοχή θα μπορούσε να αγγίξει ακόμη και το 80%.

Εάν επιβεβαιωθεί αυτή η εκτίμηση, ο αριθμός των ψηφοφόρων θα μπορούσε να ξεπεράσει τα 30,8 εκατομμύρια, με βάση το σύνολο των εγγεγραμμένων.

Ο ίδιος ο Πέδρο Σάντσεθ είχε θέσει κατά την προεκλογική εκστρατεία ως στόχο τη συμμετοχή του 75% των ψηφοφόρων.

Ωστόσο, μέχρι τις 12.17 ώρα Ελλάδας δεν έχουν ανακοινωθεί τα πρώτα επίσημα ποσοστά προσέλευσης. Η πρώτη επίσημη ενημέρωση αναμένεται στις 15.00 ώρα Ελλάδας.

Οι εκλογές σε αριθμούς

Σύμφωνα με τον νεότερο επίσημο φάκελο του ισπανικού υπουργείου Εσωτερικών:

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38.616.949 εγγεγραμμένοι ψηφοφόροι. 35.953.542 ψηφοφόροι που κατοικούν στην Ισπανία. 2.663.407 Ισπανοί του εξωτερικού. 1.615.034 νέοι ψηφοφόροι. 22.493 εκλογικά κέντρα. 61.033 εκλογικά τμήματα. 210.000 κάλπες. 350 έδρες στη Βουλή. 209 αιρετές έδρες στη Γερουσία. 176 βουλευτές απαιτούνται για την απόλυτη πλειοψηφία. Περισσότεροι από 100.000 αστυνομικοί και στελέχη των υπηρεσιών ασφαλείας.

Το συνολικό κόστος της εκλογικής διαδικασίας ανέρχεται σε 243,4 εκατομμύρια ευρώ.

Τι δήλωσε ο Φεϊχόο μετά την ψήφο του

Ο επικεφαλής του Λαϊκού Κόμματος προσήλθε στο εκλογικό κέντρο συνοδευόμενος από τη σύζυγό του. Όπως μεταδίδει η RTVE, κάλεσε τους Ισπανούς να ψηφίσουν χωρίς φόβο και έχοντας μνήμη.

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«Σήμερα είναι μια ημέρα κατά την οποία οι Ισπανοί παίρνουν το τιμόνι», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ο Σάντσεθ απηύθυνε έκκληση για μεγάλη συμμετοχή. Ο επικεφαλής του Vox, Σαντιάγο Αμπασκάλ, επρόκειτο να ψηφίσει στις 11.30 στη Μαδρίτη, ενώ η Άντα Κολάου στις 11.00 στη Βαρκελώνη.

Το χρονοδιάγραμμα της εκλογικής βραδιάς

Ώρες Ισπανίας / Ελλάδας: 09.00 / 10.00 άνοιγμα κάλπης. 14.00 / 15.00 πρώτα στοιχεία συμμετοχής. 18.00 / 19.00 δεύτερα στοιχεία συμμετοχής. 20.00 / 21.00 κλείσιμο κάλπης στην ηπειρωτική Ισπανία. 21.00 / 22.00 δημοσιοποίηση αποτελεσμάτων. 22.30 / 23.30 κυβερνητική ενημέρωση.

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Στα Κανάρια Νησιά οι κάλπες κλείνουν μία ώρα αργότερα σε σχέση με τη Μαδρίτη. Οι επίσημες ανακοινώσεις των ποσοστών συμμετοχής ενδέχεται να γίνουν περίπου μισή ώρα μετά τις αντίστοιχες ώρες καταγραφής.

Τι έδειξαν οι τελευταίες δημοσκοπήσεις

Σύμφωνα με τα στοιχεία που επικαλούνται η ισπανική HuffPost και η Le Monde: PP 31,4%, PSOE 29,1%, Vox περίπου 18%, Frente Amplio 6%-7%. Το CIS στις 12 Νοεμβρίου κατέγραφε τους Σοσιαλιστές στο 33,3%, με εκτίμηση 134 έως 143 εδρών.

Τι μεταδίδουν τα ισπανικά μέσα

El País: Δίνει έμφαση στην πόλωση και στο ενδεχόμενο εξαιρετικά υψηλής συμμετοχής.

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HuffPost España: Παρακολουθεί τις ψηφοφορίες των πολιτικών αρχηγών, τη λειτουργία των εκλογικών τμημάτων και τις εκτιμήσεις συμμετοχής, με κεντρικό ερώτημα τις 176 έδρες.

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RTVE: Μεταδίδει τις εξελίξεις, τις δηλώσεις των πολιτικών αρχηγών και τις πληροφορίες από τα εκλογικά κέντρα.

La Sexta: Αναφέρεται στην προοπτική ιστορικής συμμετοχής και μεταδίδει ότι τα ταχυδρομεία παρέλαβαν 1.012.033 επιστολικές ψήφους, μειωμένες κατά 59% έναντι του 2023.

Cadena SER: Επικεντρώνεται στη σύγκρουση των πολιτικών μπλοκ, υπενθυμίζοντας ότι το 2023 ο Φεϊχόο δεν εξασφάλισε την απαιτούμενη κοινοβουλευτική στήριξη.

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EFE: Δίνει συνεχή ενημέρωση για την εκλογική αναμέτρηση.

Στο μικροσκόπιο των ευρωπαϊκών μέσων

Reuters: Επικεντρώνεται στην πιθανότητα εισόδου του Vox στην κυβέρνηση, στη στεγαστική κρίση, τη μετανάστευση και το κόστος ζωής.

Le Monde: Σε ανταπόκριση της Ιζαμπέλ Πικέρ από τη Μαδρίτη, περιγράφει την αναμέτρηση ως έχουσα χαρακτηριστικά δημοψηφίσματος για την παραμονή του Σάντσεθ στην εξουσία.

The Guardian: Αναδεικνύει το ενδεχόμενο συμμετοχής της ακροδεξιάς στην κυβέρνηση μετά την αποκατάσταση της δημοκρατίας.

Euronews: Θέτει μεταξύ των ερωτημάτων το ενδεχόμενο ανάληψης της αντιπροεδρίας από τον Αμπασκάλ.

Πενήντα ένα χρόνια μετά τον θάνατο του Φράνκο

Ο Φρανθίσκο Φράνκο πέθανε στις 20 Νοεμβρίου 1975. Οι πρώτες δημοκρατικές εκλογές πραγματοποιήθηκαν το 1977 και το νέο Σύνταγμα εγκρίθηκε το 1978.

Πενήντα ένα χρόνια μετά τον θάνατο του δικτάτορα, η ενδεχόμενη συμμετοχή ενός ακροδεξιού κόμματος στην κεντρική κυβέρνηση αποκτά ιδιαίτερη ιστορική και πολιτική σημασία.

Η κατανομή των εδρών και οι διαπραγματεύσεις μεταξύ των κομμάτων θα καθορίσουν ποιος θα εξασφαλίσει την κοινοβουλευτική στήριξη.

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