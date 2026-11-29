Ισπανία: Σάντσεθ, VOX και η σκιά του Φράνκο – Η μάχη της εξουσίας με την Ακροδεξιά να διεκδικεί την είσοδό της στην κυβέρνηση, 51 χρόνια μετά τον Φράνκο

Ισπανία: Στις κάλπες για τις πιο κρίσιμες εκλογές – Το μεγάλο στοίχημα του Σάντσεθ και η προοπτική εισόδου των Φρανκικών του Vox στην εξουσία

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Τον Σεπτέμβριο, η 87χρονη Μαρί Κάρμεν Αμπασκάλ βγήκε με φορείο από το σπίτι της στη Μαδρίτη, όπου ζούσε για επτά δεκαετίες. Το ενοίκιό της είχε τριπλασιαστεί. Δύο εβδομάδες αργότερα πέθανε στο νοσοκομείο. Η ιστορία της έγινε σύμβολο της στεγαστικής κρίσης και έβγαλε χιλιάδες Ισπανούς στους δρόμους.

Λίγες μέρες μετά, η Βουλή απέρριψε τα μέτρα της κυβέρνησης για τη στέγη. Ο Σάντσεθ, πρωθυπουργός εδώ και οκτώ χρόνια, έκανε το ρίσκο και προκήρυξε εκλογές οκτώ μήνες νωρίτερα. Σήμερα, 29 Νοεμβρίου, η Ισπανία ψηφίζει. Οι δημοσκοπήσεις δίνουν οριακό προβάδισμα στο Λαϊκό Κόμμα του Αλμπέρτο Νούνιεθ Φεϊχόο. Αν το Λαϊκό Κόμμα σχηματίσει κυβέρνηση με την ακροδεξιά Vox, η άκρα δεξιά θα μπει στην κυβέρνηση για πρώτη φορά από την εποχή του Φράνκο.

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Στο βίντεο θα δείτε σε 85 δευτερόλεπτα τι οδήγησε στις κάλπες, ποιοι είναι οι βασικοί αντίπαλοι, τι δείχνουν οι αριθμοί και γιατί το αποτέλεσμα αφορά όλη την Ευρώπη.

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