Τον Σεπτέμβριο, η 87χρονη Μαρί Κάρμεν Αμπασκάλ βγήκε με φορείο από το σπίτι της στη Μαδρίτη, όπου ζούσε για επτά δεκαετίες. Το ενοίκιό της είχε τριπλασιαστεί. Δύο εβδομάδες αργότερα πέθανε στο νοσοκομείο. Η ιστορία της έγινε σύμβολο της στεγαστικής κρίσης και έβγαλε χιλιάδες Ισπανούς στους δρόμους.
Λίγες μέρες μετά, η Βουλή απέρριψε τα μέτρα της κυβέρνησης για τη στέγη. Ο Σάντσεθ, πρωθυπουργός εδώ και οκτώ χρόνια, έκανε το ρίσκο και προκήρυξε εκλογές οκτώ μήνες νωρίτερα. Σήμερα, 29 Νοεμβρίου, η Ισπανία ψηφίζει. Οι δημοσκοπήσεις δίνουν οριακό προβάδισμα στο Λαϊκό Κόμμα του Αλμπέρτο Νούνιεθ Φεϊχόο. Αν το Λαϊκό Κόμμα σχηματίσει κυβέρνηση με την ακροδεξιά Vox, η άκρα δεξιά θα μπει στην κυβέρνηση για πρώτη φορά από την εποχή του Φράνκο.
Στο βίντεο θα δείτε σε 85 δευτερόλεπτα τι οδήγησε στις κάλπες, ποιοι είναι οι βασικοί αντίπαλοι, τι δείχνουν οι αριθμοί και γιατί το αποτέλεσμα αφορά όλη την Ευρώπη.