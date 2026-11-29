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Περισσότεροι από 100 μετασεισμοί ακολούθησαν τη δόνηση, ενώ οι τοπικές αρχές παραμένουν σε επιφυλακή για την αξιολόγηση των φθορών.

Βίντεο από κάμερα ασφαλείας κατέγραψε μητέρα στο Ρεντόντο Μπιτς να προστατεύει ενστικτωδώς το βρέφος της κατά τη διάρκεια του σεισμού.

Το διεθνές αεροδρόμιο του Λος Άντζελες επηρεάστηκε από τη δόνηση, αναγκάζοντας αεροσκάφος να διακόψει την προσγείωσή του για λόγους ασφαλείας.

Παρά τις εκτεταμένες υλικές ζημιές και την αναστάτωση, δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί ή σοβαρές επιπτώσεις σε κρίσιμες υποδομές της περιοχής.

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Στιγμές αγωνίας εκτυλίχθηκαν στη Νότια Καλιφόρνια, όταν ισχυρός σεισμός μεγέθους 5 Ρίχτερ έπληξε την περιοχή, προκαλώντας αναστάτωση στους κατοίκους και ζημιές σε κτίρια και υποδομές. Ανάμεσα στα βίντεο που κάνουν τον γύρο του διαδικτύου ξεχωρίζει εκείνο που καταγράφει την ακαριαία αντίδραση μιας μητέρας, η οποία προσπαθεί να προστατεύσει το μόλις επτά εβδομάδων μωρό της.

Η 30χρονη Τζέιλιν Μένσινγκερ βρισκόταν ξαπλωμένη στο κρεβάτι μαζί με το βρέφος της, στο σπίτι τους στο Ρεντόντο Μπιτς, όταν άρχισε να γίνεται αισθητή η σεισμική δόνηση. Μόλις αντιλήφθηκε ότι το σπίτι άρχισε να σείεται, άρπαξε αμέσως το μωρό στην αγκαλιά της και σηκώθηκε, προσπαθώντας να το προστατεύσει από ενδεχόμενα αντικείμενα που θα μπορούσαν να πέσουν.

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Το βίντεο από την κάμερα ασφαλείας αποτυπώνει τα πρώτα δευτερόλεπτα του σεισμού και την ενστικτώδη κίνηση της μητέρας, η οποία βάζει σε προτεραιότητα την ασφάλεια του παιδιού της. Οι εικόνες μεταδόθηκαν από το αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο NBC και συγκέντρωσαν χιλιάδες προβολές στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Περισσότεροι από 100 μετασεισμοί μετά τα 5 Ρίχτερ

Ο σεισμός σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου 28 Νοεμβρίου, στις 9:30 τοπική ώρα, με επίκεντρο τη θαλάσσια περιοχή κοντά στο Μανχάταν Μπιτς και εστιακό βάθος περίπου 12,2 χιλιομέτρων, σύμφωνα με τα στοιχεία του Αμερικανικού Γεωλογικού Ινστιτούτου (USGS).

Η δόνηση έγινε αισθητή σε μεγάλο μέρος της Νότιας Καλιφόρνιας, προκαλώντας πανικό σε κατοίκους και εργαζομένους, αρκετοί από τους οποίους εγκατέλειψαν κτίρια και καταστήματα.

Η σεισμική δραστηριότητα συνεχίστηκε και τις επόμενες ώρες, καθώς καταγράφηκαν περισσότεροι από 100 μετασεισμοί, με τον ισχυρότερο να φτάνει τα 4,5 Ρίχτερ. Οι Αρχές παραμένουν σε επιφυλακή, ενώ συνεχίζονται οι έλεγχοι για την καταγραφή των ζημιών και την αξιολόγηση της κατάστασης των κτιρίων.

Στην περιοχή του Μανχάταν Μπιτς, ορισμένα κτίρια έλαβαν κόκκινη ή κίτρινη σήμανση, ανάλογα με τη σοβαρότητα των φθορών, ενώ προληπτικά έκλεισε και η προβλήτα της περιοχής.

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Αεροσκάφος διέκοψε την προσγείωσή του στο αεροδρόμιο

Αναστάτωση προκλήθηκε και στο διεθνές αεροδρόμιο του Λος Άντζελες (LAX), όπου κάμερες κατέγραψαν τη στιγμή που η σεισμική δόνηση έγινε αισθητή την ώρα που αεροσκάφος της Delta Air Lines προσέγγιζε τον διάδρομο προσγείωσης.

Οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας ενημέρωσαν τους πιλότους να διακόψουν τη διαδικασία προσγείωσης λόγω του σεισμού. Το αεροσκάφος πήρε ξανά ύψος και απομακρύνθηκε από τον διάδρομο, προκειμένου να πραγματοποιήσει νέα προσέγγιση.

Παράλληλα, στο εσωτερικό του αεροδρομίου καταγράφηκαν σπασμένα τζάμια και κομμάτια από ψευδοροφές που αποκολλήθηκαν από τη δόνηση.

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Οι εικόνες από τις ζημιές και η ανησυχία των κατοίκων

Βίντεο από κάμερες ασφαλείας σε καταστήματα και επιχειρήσεις αποτυπώνουν την ένταση του σεισμού. Στο Μανχάταν Μπιτς, μπουκάλια έπεσαν από τα ράφια ενός μπαρ και έσπασαν στο πάτωμα, ενώ αντίστοιχες εικόνες καταγράφηκαν και σε κατάστημα τροφίμων στην περιοχή Χερμόσα Μπιτς.

Οι Αρχές της Καλιφόρνιας κάλεσαν τους κατοίκους να παραμείνουν σε ετοιμότητα, καθώς η μετασεισμική δραστηριότητα αναμένεται να συνεχιστεί τις επόμενες ημέρες. Παρά τις υλικές ζημιές που έχουν καταγραφεί, μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί ή σοβαρές επιπτώσεις σε κρίσιμες υποδομές.

Το περιστατικό επαναφέρει στο προσκήνιο την ένταση της σεισμικής δραστηριότητας στην περιοχή, αλλά και τις απρόβλεπτες στιγμές που μπορεί να βιώσουν οι κάτοικοι όταν μια ισχυρή δόνηση χτυπά χωρίς προειδοποίηση.

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