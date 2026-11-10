Λος Αντζελες: Στο παρά πέντε γλίτωσαν δύο αεροπλάνα από σύγκρουση στον αέρα μετά την απογείωση - Πηγή: iSTOCK

Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Δύο επιβατικά αεροσκάφη των εταιρειών Air France και American Airlines βρέθηκαν σε επικίνδυνα κοντινή απόσταση μετά την απογείωσή τους από το αεροδρόμιο του Λος Άντζελες.

Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας ανέφερε ότι το αεροσκάφος της Air France πραγματοποίησε μη εγκεκριμένη στροφή, εισερχόμενο στην πορεία του άλλου αεροσκάφους.

Οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας παρενέβησαν άμεσα, δίνοντας διορθωτικές οδηγίες στο πλήρωμα της Air France για να αποτραπεί μια πιθανή σύγκρουση.

Το πλήρωμα της Air France συμμορφώθηκε αμέσως με τις υποδείξεις των ελεγκτών και συνέχισε κανονικά την πτήση του προς την Παπεέτε.

Το αεροσκάφος προσγειώθηκε με ασφάλεια στον προορισμό του χωρίς να αναφερθεί κανένας τραυματισμός επιβάτη ή μέλους του πληρώματος.

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Στιγμές έντασης εκτυλίχθηκαν στον αέρα πάνω από το διεθνές αεροδρόμιο του Λος Άντζελες (LAX), όταν δύο επιβατικά αεροπλάνα βρέθηκαν σε επικίνδυνα κοντινή απόσταση λίγο μετά την απογείωσή τους.

Το περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου 7 Νοεμβρίου 2026, περίπου στις 00:20 τοπική ώρα, με πρωταγωνιστές ένα αεροσκάφος της Air France και ένα της American Airlines.

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Σύμφωνα με την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας των ΗΠΑ (FAA), η πτήση 28 της Air France πραγματοποίησε στροφή που δεν είχε εγκριθεί μετά την απογείωσή της, με αποτέλεσμα να εισέλθει στην πορεία ενός άλλου αεροσκάφους που είχε αναχωρήσει από παράλληλο διάδρομο.

Οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας αντέδρασαν άμεσα, δίνοντας στο πλήρωμα της Air France διορθωτικές οδηγίες προκειμένου να αποτραπεί ενδεχόμενη σύγκρουση.

Video: Air France A350 and American Airlines A321 in Reported Close Call After Los Angeles Takeoff https://t.co/x1tdgpTzeV https://t.co/l4eCgRbjdE — Cedar News (@cedar_news) November 8, 2026

Το ηχητικό ντοκουμέντο από τον πύργο ελέγχου – Οι εντολές στους πιλότους

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το ηχητικό από τις συνομιλίες μεταξύ των ελεγκτών και του πληρώματος, στο οποίο καταγράφεται η αγωνιώδης προσπάθεια απομάκρυνσης των δύο αεροσκαφών.

Σε κάποια στιγμή, ελεγκτής ακούγεται να καλεί επειγόντως το πλήρωμα της Air France να αλλάξει πορεία, προειδοποιώντας ότι υπάρχει άλλο αεροσκάφος μπροστά του, σε απόσταση μικρότερη του ενός μιλίου.

Παράλληλα, του ζητά να διατηρήσει ύψος 2.000 ποδιών και να ακολουθήσει συγκεκριμένη κατεύθυνση.

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Στη συνέχεια, ο ελεγκτής ζητά εξηγήσεις από τους πιλότους σχετικά με την απόκλιση από την προβλεπόμενη πορεία, επισημαίνοντας ότι η οδηγία που είχε δοθεί αφορούσε την τήρηση της διαδικασίας αναχώρησης SID και όχι την αλλαγή πορείας προς συγκεκριμένη κατεύθυνση.

Όταν ερωτάται το πλήρωμα ποια διαδικασία ακολουθούσε, ένας από τους πιλότους ζητά λίγο χρόνο για να ελέγξει τις σχετικές πληροφορίες. Ακολούθως, δεύτερος πιλότος διευκρινίζει ότι είχαν λάβει οδηγία να ακολουθήσουν τη διαδικασία αναχώρησης SUMMR TWO.

Εκπρόσωπος της Air France επιβεβαίωσε στο KTLA ότι το πλήρωμα της πτήσης AF028, η οποία εκτελούσε το δρομολόγιο από το Λος Άντζελες προς την Παπεέτε της Γαλλικής Πολυνησίας, έλαβε οδηγίες από τον έλεγχο εναέριας κυκλοφορίας λίγο μετά την απογείωση, προκειμένου να προσαρμόσει την πορεία του.

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Όπως διευκρινίστηκε, οι πιλότοι συμμορφώθηκαν αμέσως με τις υποδείξεις των ελεγκτών και συνέχισαν κανονικά το ταξίδι τους.

Το αεροσκάφος προσγειώθηκε με ασφάλεια στην Παπεέτε στις 5:59 το πρωί, τοπική ώρα, ενώ δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί.

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