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Παρά την κινητοποίηση των Αρχών και τη συνοδεία ορισμένων πτήσεων από μαχητικά αεροσκάφη, σε κανένα από τα αεροσκάφη που ελέγχθηκαν δεν εντοπίστηκαν εκρηκτικοί μηχανισμοί.

Αξιωματούχοι και ειδικοί σε θέματα ασφαλείας εξετάζουν το ενδεχόμενο μιας συντονισμένης υβριδικής επίθεσης, επισημαίνοντας ότι τα επαναλαμβανόμενα περιστατικά σε διαφορετικές χώρες δύσκολα μπορούν να θεωρηθούν συμπτωματικά.

Μέχρι στιγμής δεν έχει αποδοθεί επίσημα η ευθύνη για τις απειλές, ενώ οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις παραμένουν σε εγρήγορση για την αντιμετώπιση παρόμοιων προκλήσεων.

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Νέο κύμα απειλών για τοποθέτηση εκρηκτικών μηχανισμών σε επιβατικά αεροσκάφη καταγράφηκε σήμερα σε διάφορες της Ευρώπης, για τρίτη φορά μέσα στην ίδια εβδομάδα, προκαλώντας κινητοποίηση των Αρχών και αναστάτωση στις αερομεταφορές. Το περιστατικό έρχεται σε συνέχεια των αντίστοιχων απειλών που σημειώθηκαν την Τρίτη και της νέας σειράς ψευδών συναγερμών την Πέμπτη, οι οποίοι οδήγησαν σε αναγκαστικές προσγειώσεις αεροσκαφών, αλλά και στην αποστολή μαχητικών για τη συνοδεία επιβατικών πτήσεων. Παρά την ένταση των περιστατικών, σε κανένα από τα αεροσκάφη που ελέγχθηκαν δεν εντοπίστηκαν εκρηκτικοί μηχανισμοί και όλες οι πτήσεις προσγειώθηκαν με ασφάλεια.

Ο Ισπανός υπουργός Εξωτερικών, Χοσέ Μανουέλ Αλμπάρες, εκτίμησε ότι η Ευρώπη ενδέχεται να βρίσκεται αντιμέτωπη με «υβριδικές επιθέσεις» και μια μορφή ψυχολογικού πολέμου, επισημαίνοντας ότι η επανάληψη παρόμοιων περιστατικών σε διαφορετικές χώρες δύσκολα μπορεί να θεωρηθεί σύμπτωση.

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Στη Δανία, η αστυνομία ανακοίνωσε ότι διερευνά απειλές που αφορούσαν την εναέρια κυκλοφορία στο αεροδρόμιο της Κοπεγχάγης. Ωστόσο, από την αρχική αξιολόγηση δεν προέκυψε κίνδυνος για τους επιβάτες, ενώ το αεροδρόμιο συνέχισε να λειτουργεί κανονικά. Αντίστοιχα, οι τσεχικές Αρχές κατέγραψαν απειλές για βόμβες σε πτήσεις από και προς την Πράγα. Σύμφωνα με εκπρόσωπο του αεροδρομίου, οι απειλές αφορούσαν τέσσερις εισερχόμενες και πέντε εξερχόμενες πτήσεις, χωρίς να εντοπιστούν ύποπτοι μηχανισμοί ή να χρειαστεί ακύρωση και εκτροπή αεροσκαφών. Λίγο αργότερα, πηγή των ιταλικών αεροδρομιακών Αρχών γνωστοποίησε ότι πτήση της Wizz Air από την Πράγα με προορισμό τη Ρώμη άλλαξε πορεία και προσγειώθηκε με ασφάλεια στη Βενετία.

Στη Γαλλία, το γραφείο του πρωθυπουργού ανακοίνωσε ότι καταγράφηκαν τέσσερις νέες απειλές για βόμβες σε αεροσκάφη που πετούσαν πάνω από τη γαλλική επικράτεια, με όλες τις πτήσεις να προσγειώνονται χωρίς πρόβλημα. Παράλληλα, συναγερμός σήμανε και σε πτήση της Ryanair από τη Ρώμη προς τη Λισαβόνα, έπειτα από απειλή για εκρηκτικό μηχανισμό, με αποτέλεσμα να πραγματοποιηθεί επιχείρηση ασφαλείας μετά την προσγείωσή της, σύμφωνα με το CNN Portugal.

Στην Ουγγαρία, μαχητικά αεροσκάφη απογειώθηκαν και συνόδευσαν τρεις επιβατικές πτήσεις, οι οποίες δέχθηκαν απειλές για βόμβα ενώ βρίσκονταν στον ουγγρικό εναέριο χώρο. Την ανακοίνωση έκανε μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης ο υπουργός Άμυνας της χώρας, Ρόμουλους Ρουζίν-Σέντι. Όπως ανέφερε, μεταξύ των αεροσκαφών που συνοδεύτηκαν ήταν ένα Airbus A321 που εκτελούσε το δρομολόγιο Βρυξέλλες – Σόφια, καθώς και δύο πτήσεις από την Πράγα με προορισμούς την Κύπρο και το Βουκουρέστι.

Την ίδια ώρα, δύο επιβατικά αεροσκάφη προσγειώθηκαν με ασφάλεια στο αεροδρόμιο της Σόφιας, προερχόμενα από το Λονδίνο και τις Βρυξέλλες, έπειτα από απειλητικά μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για τοποθέτηση βομβών. Σύμφωνα με τα βουλγαρικά μέσα ενημέρωσης, τα αεροσκάφη ελέγχθηκαν από τη συνοριακή αστυνομία και τις υπηρεσίες ασφαλείας, χωρίς να εντοπιστούν ύποπτα αντικείμενα. Το υπουργείο Μεταφορών της Βουλγαρίας επιβεβαίωσε τις πληροφορίες στο τηλεοπτικό δίκτυο Nova TV. Αντίστοιχα, η ολλανδική στρατιωτική αστυνομία ανακοίνωσε ότι δεν εντοπίστηκαν εκρηκτικά σε αεροσκάφος της KLM με προορισμό το Άμστερνταμ, το οποίο είχε δεχθεί απειλή για βόμβα.

Οι απειλές για βόμβες και τα χαρακτηριστικά μιας συντονισμένης υβριδικής επίθεσης

Ειδικοί σε θέματα ασφαλείας εκτίμησαν την Πέμπτη ότι η επαναλαμβανόμενη εμφάνιση των απειλών παρουσιάζει χαρακτηριστικά συντονισμένης «υβριδικής επίθεσης». Ωστόσο, όπως επισημαίνουν, δεν αποκλείεται ορισμένα περιστατικά να προέρχονται από άτομα που μιμούνται αντίστοιχες ενέργειες ή ενεργούν για προσωπικούς λόγους.

Μέχρι στιγμής, καμία ευρωπαϊκή χώρα δεν έχει αποδώσει επίσημα την ευθύνη για τις απειλές. Τα περιστατικά, πάντως, σημειώνονται σε μια περίοδο κατά την οποία η Ευρώπη βρίσκεται αντιμέτωπη με μια σειρά ενεργειών δολιοφθοράς και απόπειρες επιθέσεων σε κρίσιμες υποδομές. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται γερμανικοί υποσταθμοί ηλεκτρικής ενέργειας, εγκαταστάσεις που συνδέονται με την άμυνα στην περιοχή της Βαλτικής, ψυγεία σε γαλλικά σούπερ μάρκετ, καθώς και το αεροδρόμιο της Λειψίας στη Γερμανία.

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Αρκετοί Ευρωπαίοι αξιωματούχοι συνδέουν την ευρύτερη αυτή εκστρατεία με τη στήριξη που παρέχει η Ευρώπη στην Ουκρανία στον πόλεμο εναντίον της ρωσικής εισβολής, αποδίδοντας στη Μόσχα μια σειρά από ενέργειες «υβριδικής» αποσταθεροποίησης. Πρόκειται, όπως υποστηρίζουν, για επιχειρήσεις χαμηλού κόστους, των οποίων η προέλευση είναι δύσκολο να αποδειχθεί και οι οποίες δεν αναμένεται να προκαλέσουν άμεση ένοπλη απάντηση.

Ο Ισπανός υπουργός Εξωτερικών, Χοσέ Μανουέλ Αλμπάρες, μιλώντας στον εθνικό ραδιοτηλεοπτικό σταθμό RTVE, υπογράμμισε ότι θα χρειαστεί χρόνος προκειμένου να αποσαφηνιστούν πλήρως οι συνθήκες των περιστατικών. Παράλληλα, τόνισε ότι είναι δύσκολο να θεωρηθεί τυχαίο το γεγονός ότι καταγράφονται τόσα πολλά συμβάντα με τον ίδιο τρόπο δράσης σε διαφορετικά σημεία της Ευρώπης.

«Η πιο λογική υπόθεση είναι ότι αντιμετωπίζουμε μια απόπειρα υβριδικών επιθέσεων και μια μορφή ψυχολογικού πολέμου», δήλωσε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι οι ευρωπαϊκές χώρες οφείλουν να προετοιμαστούν για την αντιμετώπιση περισσότερων αντίστοιχων προκλήσεων.

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Εν τω μεταξύ, την Πέμπτη, πηγή από τις ιταλικές αεροδρομιακές Αρχές ανέφερε ότι είχαν αποσταλεί απειλητικά μηνύματα για βόμβες σε αρκετές αεροπορικές εταιρείες και φορείς διαχείρισης αεροδρομίων στη Ρώμη και το Μιλάνο. Στα μηνύματα γινόταν ο ισχυρισμός ότι προέρχονταν από μέλη της οργάνωσης «Κράτος των Αρσενικών».

Το πρακτορείο Reuters ανέφερε ότι δεν κατέστη δυνατό να επιβεβαιώσει ανεξάρτητα ποιος απέστειλε το συγκεκριμένο ηλεκτρονικό μήνυμα, ενώ δεν υπήρχαν άμεσα στοιχεία που να αποκαλύπτουν την ταυτότητα των αποστολέων των υπόλοιπων απειλών στην Ευρώπη. Από την πλευρά του, ο Ρώσος blogger Βλαντισλάβ Ποσντνιάκοφ, ιδρυτής του αντιφεμινιστικού κινήματος «Κράτος των Αρσενικών», το οποίο δημιουργήθηκε το 2016 και στη συνέχεια απαγορεύτηκε στη Ρωσία, δήλωσε ότι η συγκεκριμένη ομάδα δεν υφίσταται πλέον και δεν έχει καμία εμπλοκή στα περιστατικά.

Ιρλανδία: Πιθανή συντονισμένη εκστρατεία αποσταθεροποίησης

Την εκτίμηση ότι οι απειλές για βόμβες ενδέχεται να αποτελούν μέρος μιας ευρύτερης συντονισμένης ενέργειας για την πρόκληση αναστάτωσης διατύπωσε και η ιρλανδική κυβέρνηση. Σε ανακοίνωσή της σήμερα ανέφερε ότι θεωρεί πιθανό οι απειλές που δέχθηκαν τις τελευταίες ημέρες μέσα ενημέρωσης στην Ιρλανδία, αλλά και επιβατικά αεροσκάφη σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες, να συνδέονται μεταξύ τους και να εντάσσονται σε μια οργανωμένη εκστρατεία πρόκλησης διαταραχών.

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Bomb threats on Friday forced the evacuation of Irish newsrooms, including national broadcaster RTÉ, as airlines and airports across Europe faced fresh disruption following a wave of hoaxes earlier in the week. https://t.co/EMbjNJXV1m https://t.co/Fv768N90vp — Financial Times (@FT) November 6, 2026

Μάλιστα, σήμερα χρειάστηκε να εκκενωθούν ιρλανδικά μέσα ενημέρωσης, έπειτα από ψευδείς συναγερμούς για τοποθέτηση εκρηκτικών μηχανισμών. Η κυβέρνηση της χώρας επισήμανε ότι οι συγκεκριμένες απειλές ακολουθούν παρόμοια περιστατικά που έχουν προκαλέσει προβλήματα στις ευρωπαϊκές αερομεταφορές, εκτιμώντας ότι υπάρχουν ενδείξεις συντονισμένης προσπάθειας αποσταθεροποίησης.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ, The Guardian

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Πηγή φωτογραφιών: Reuters

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