Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Σοβαρά προβλήματα προκάλεσε η ισχυρή καταιγίδα που έπληξε το Φορλί, στην περιφέρεια Εμίλια-Ρομάνια της βόρειας Ιταλίας, με τους θυελλώδεις ανέμους να προκαλούν χάος στο τοπικό αεροδρόμιο.

Οι ισχυρές ριπές, που έφτασαν περίπου τα 120 χλμ./ώρα, παρέσυραν και ανέτρεψαν τέσσερα μικρά αεροσκάφη στον χώρο του αεροδρομίου. Ένα από αυτά εξετράπη της πορείας του κατά την προσγείωση, ενώ τρία ακόμη αεροσκάφη που βρίσκονταν σταθμευμένα στο αεροδρόμιο παρασύρθηκαν από τους ανέμους και ανατράπηκαν.

Advertisement

Advertisement

Το αεροδρόμιο του Φορλί τέθηκε προσωρινά εκτός λειτουργίας

Η σφοδρότητα της καταιγίδας προκάλεσε ζημιές και στις εγκαταστάσεις του αεροδρομίου, με τμήματα υποδομών να καταστρέφονται από τους ισχυρούς ανέμους. Για λόγους ασφαλείας, το αεροδρόμιο του Φορλί τέθηκε προσωρινά εκτός λειτουργίας, ενώ συνεργεία και πυροσβεστικές δυνάμεις πραγματοποίησαν ελέγχους στην περιοχή και απομάκρυναν πιθανούς κινδύνους.

Η κακοκαιρία επηρέασε ευρύτερα τη βόρεια Ιταλία, προκαλώντας πτώσεις δέντρων, πλημμυρικά φαινόμενα και προβλήματα στις μετακινήσεις. Στο Φορλί, πάντως, από το περιστατικό στο αεροδρόμιο δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί.

Εντυπωσιακές εικόνες από τη στιγμή που οι άνεμοι σαρώνουν τον χώρο στάθμευσης των αεροσκαφών καταγράφουν το μέγεθος της καταιγίδας, με τα μικρά αεροπλάνα να μετακινούνται και να ανατρέπονται σαν να ήταν παιχνίδια.