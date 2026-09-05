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Μετά την ένταξη της Καλιφόρνιας στις Ηνωμένες Πολιτείες το 1848, η πόλη αναπτύχθηκε ραγδαία μέσω των υποδομών, του εμπορίου και της κυριαρχίας της κινηματογραφικής βιομηχανίας.

Σήμερα το Λος Άντζελες αποτελεί μία από τις πολυπληθέστερες πόλεις των ΗΠΑ, διακρινόμενο για τον έντονο πολυπολιτισμικό του χαρακτήρα και την ισχυρή οικονομική του βάση.

Παρά την παγκόσμια αναγνώριση λόγω του Χόλιγουντ και του αθλητισμού, η μητρόπολη αντιμετωπίζει σημαντικές κοινωνικές προκλήσεις, όπως το υψηλό κόστος ζωής και τα έντονα φαινόμενα κυκλοφοριακής συμφόρησης.

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Αρχές Σεπτεμβρίου 1781, 44 άνθρωποι, 11 άνδρες, 11 γυναίκες και 22 παιδιά, έφτασαν στην περιοχή που σήμερα αποτελεί το Λος Άντζελες και ίδρυσαν έναν μικρό αγροτικό οικισμό κοντά στον ποταμό Los Angeles.

Η περιοχή, βεβαίως, δεν ήταν ακατοίκητη. Πολύ πριν από την άφιξη των Ισπανών ζούσαν εκεί αυτόχθονες πληθυσμοί, κυρίως οι Tongva.

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Η πόλη πήρε το μακροσκελές όνομα El Pueblo de Nuestra Señora la Reina de los Ángeles de Porciúncula, δηλαδή περίπου «Το Χωριό της Κυρίας Μας, της Βασίλισσας των Αγγέλων της Πορθιούνκολα».

Και από το Los Ángeles – Οι Άγγελοι προέκυψε τελικά το όνομα που γνωρίζει σήμερα ολόκληρος ο πλανήτης.

Δεν ήταν όλοι Ισπανοί

Έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον ότι η συνηθισμένη περιγραφή των «44 Ισπανών εποίκων» δεν αποδίδει με ακρίβεια τη σύνθεση των πρώτων κατοίκων.

Οι λεγόμενοι Los Pobladores ήταν άνθρωποι διαφορετικής καταγωγής, με ευρωπαϊκές, ιθαγενικές και αφρικανικές ρίζες. Από την πρώτη ημέρα, δηλαδή, το Λος Άντζελες είχε έναν πολυπολιτισμικό χαρακτήρα που έμελλε να αποτελέσει βασικό χαρακτηριστικό του και στους αιώνες που ακολούθησαν.

Το 1790 ο πληθυσμός του pueblo είχε φτάσει περίπου τους 315 κατοίκους.

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Κανείς φυσικά από εκείνους τους πρώτους 44 ανθρώπους δεν μπορούσε να φανταστεί τι θα υπήρχε στο ίδιο σημείο δυόμισι αιώνες αργότερα.

Από την Ισπανία στο Μεξικό και μετά στις ΗΠΑ

Μετά την ανεξαρτησία του Μεξικού από την Ισπανία, η Καλιφόρνια πέρασε υπό μεξικανική κυριαρχία.

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Η μεγάλη αλλαγή ήρθε με τον Μεξικανοαμερικανικό Πόλεμο. Το Los Angeles καταλήφθηκε από αμερικανικές δυνάμεις και, μετά τη Συνθήκη της Γουαδελούπης Ιδάλγο το 1848, η Καλιφόρνια πέρασε στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Και τότε άρχισε σταδιακά η πραγματική έκρηξη.

Σιδηρόδρομοι, γεωργία, πετρέλαιο, λιμάνι, τεράστια έργα ύδρευσης, αυτοκινητόδρομοι και τελικά ο κινηματογράφος μετέτρεψαν μια μικρή πόλη της αμερικανικής Δύσης σε παγκόσμια μητρόπολη.

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Από τους 44 κατοίκους στα σχεδόν 4 εκατομμύρια

Σήμερα η πόλη του Λος Άντζελες έχει περίπου 3,9 εκατομμύρια κατοίκους, γεγονός που την καθιστά τη δεύτερη πολυπληθέστερη πόλη των Ηνωμένων Πολιτειών μετά τη Νέα Υόρκη.

Και όταν μιλάμε για το Λος Άντζελες πρέπει να προσέχουμε μια σημαντική διαφορά: άλλο η πόλη, άλλο η κομητεία και άλλο η τεράστια μητροπολιτική περιοχή που απλώνεται πολύ πέρα από τα διοικητικά όριά της.

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Είναι μια από τις πιο πολυπολιτισμικές μητροπόλεις του πλανήτη. Εκατοντάδες γλώσσες ακούγονται στην ευρύτερη περιοχή, ενώ ισπανόφωνοι, Ασιάτες, Αφροαμερικανοί και κοινότητες από σχεδόν κάθε γωνιά του κόσμου έχουν διαμορφώσει τη φυσιογνωμία της.

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Και μετά ήρθε το Hollywood

Το Los Angeles θα μπορούσε να είχε εξελιχθεί απλώς σε μία μεγάλη αμερικανική πόλη.

Το Hollywood, όμως, το έκανε μύθο.

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Στις αρχές του 20ού αιώνα κινηματογραφικές εταιρείες άρχισαν να μετακινούνται προς την Καλιφόρνια. Το κλίμα επέτρεπε γυρίσματα σχεδόν ολόκληρο τον χρόνο, ενώ σε σχετικά μικρές αποστάσεις υπήρχαν θάλασσα, βουνά, έρημος και εντελώς διαφορετικά φυσικά τοπία.

Στη δεκαετία του 1910 το Hollywood εξελίχθηκε γρήγορα σε κέντρο της νέας κινηματογραφικής βιομηχανίας και τις δεκαετίες του 1930 και του 1940 έζησε τη θρυλική Χρυσή Εποχή του Hollywood.

Τα στούντιο που δημιούργησαν έναν ολόκληρο κόσμο

Paramount, Warner Bros., MGM, 20th Century Fox, RKO, Columbia, Universal και United Artists έγραψαν τεράστιο μέρος της ιστορίας του αμερικανικού κινηματογράφου.

Υπάρχει μάλιστα μια λεπτομέρεια που συχνά αγνοούμε: όταν λέμε «στούντιο του Hollywood», δεν σημαίνει ότι όλα βρίσκονται μέσα στη συνοικία Hollywood ή ακόμη και μέσα στα διοικητικά όρια του Los Angeles.

Η Paramount διατηρεί το ιστορικό συγκρότημά της στο Hollywood. Η Warner Bros. και η Disney βρίσκονται στο Burbank, η Universal στο Universal City και η Sony Pictures στο Culver City.

Η λέξη Hollywood, λοιπόν, έπαψε εδώ και πολλές δεκαετίες να σημαίνει απλώς μια περιοχή του Los Angeles. Έγινε συνώνυμο μιας ολόκληρης παγκόσμιας βιομηχανίας.

Από τον Τσάπλιν και τη Μέριλιν μέχρι τους σύγχρονους σταρ

Ελάχιστες πόλεις στον κόσμο συνδέθηκαν τόσο στενά με διάσημα πρόσωπα.

Charlie Chaplin, Mary Pickford, Douglas Fairbanks, Humphrey Bogart, Clark Gable, Bette Davis, Walt Disney, Marilyn Monroe, Elizabeth Taylor, Marlon Brando και James Dean είναι μόνο μερικά από τα θρυλικά ονόματα που συνδέθηκαν με την ιστορία του Hollywood.

Αργότερα ακολούθησαν δημιουργοί και ηθοποιοί όπως ο Steven Spielberg, ο George Lucas, ο Jack Nicholson, ο Tom Hanks, ο Leonardo DiCaprio και εκατοντάδες ακόμη.

Εδώ δημιουργήθηκαν ταινίες που έγιναν παγκόσμια πολιτιστικά γεγονότα και εδώ αναπτύχθηκε μια τεράστια βιομηχανία κινηματογράφου και τηλεόρασης, στην οποία προστέθηκε τις τελευταίες δεκαετίες και το streaming.

Και φυσικά με το Los Angeles συνδέθηκαν τα Όσκαρ, η πιο διάσημη κινηματογραφική τελετή βραβείων στον κόσμο.

Οι γειτονιές που έγιναν παγκόσμια ονόματα

Το Los Angeles στην πραγματικότητα δεν θυμίζει μία ενιαία συμπαγή πόλη. Είναι ένα τεράστιο μωσαϊκό περιοχών και γειτονιών, καθεμία με τη δική της φυσιογνωμία.

Το Hollywood σημαίνει κινηματογράφος, κινηματογραφικές αίθουσες και Walk of Fame.

Το Downtown Los Angeles αποτελεί τον ιστορικό και επιχειρηματικό πυρήνα.

Η Venice είναι διάσημη για την παραλία, τους καλλιτέχνες, τους skaters και τη Venice Beach.

Το Bel Air και το Holmby Hills παραπέμπουν στις τεράστιες επαύλεις εκατομμυριούχων και διασημοτήτων.

Το Westwood είναι στενά συνδεδεμένο με το UCLA.

Το Silver Lake και το Los Feliz απέκτησαν έντονο καλλιτεχνικό και δημιουργικό χαρακτήρα.

Υπάρχει όμως και μια ενδιαφέρουσα γεωγραφική παρεξήγηση.

Το Beverly Hills, παρότι έχει ταυτιστεί διεθνώς με το Los Angeles, είναι στην πραγματικότητα ξεχωριστή πόλη.

Το ίδιο ισχύει για τη Santa Monica, το Burbank, το West Hollywood και το Culver City.

Όλα αποτελούν τμήματα της τεράστιας αστικής πραγματικότητας που ο υπόλοιπος κόσμος αποκαλεί απλώς «Λος Άντζελες».

Sunset Boulevard, Rodeo Drive και Walk of Fame

Μερικά ονόματα αρκούν για να περιγράψουν τη μυθολογία της πόλης:

Sunset Boulevard, Hollywood Boulevard, Walk of Fame, Rodeo Drive, Mulholland Drive, Santa Monica Pier, Venice Beach και Griffith Observatory.

Και πάνω απ’ όλα η τεράστια λευκή επιγραφή HOLLYWOOD στους λόφους.

Μάλιστα η περίφημη πινακίδα δεν δημιουργήθηκε αρχικά ως σύμβολο του κινηματογράφου.

Τοποθετήθηκε το 1923 και αρχικά έγραφε HOLLYWOODLAND, διαφημίζοντας ένα κτηματομεσιτικό πρόγραμμα. Αργότερα αφαιρέθηκε το «LAND» και το HOLLYWOOD μετατράπηκε σε ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα σύμβολα στον πλανήτη.

Μια οικονομική υπερδύναμη

Το σύγχρονο Los Angeles δεν ζει μόνο από τον κινηματογράφο.

Η οικονομία της ευρύτερης περιοχής στηρίζεται επίσης στο διεθνές εμπόριο, την τεχνολογία, την αεροδιαστημική βιομηχανία, τη μόδα, τη μουσική, τον τουρισμό και φυσικά την παραγωγή οπτικοακουστικού περιεχομένου.

Το λιμενικό σύμπλεγμα Los Angeles–Long Beach αποτελεί μία από τις σημαντικότερες πύλες εισαγωγής εμπορευμάτων στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Και το Los Angeles International Airport – LAX είναι ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα και πολυσύχναστα αεροδρόμια του κόσμου.

Lakers, Dodgers και η πόλη του αθλητισμού

Το Los Angeles είναι επίσης μία από τις μεγάλες αθλητικές πρωτεύουσες των ΗΠΑ.

Οι Los Angeles Lakers είναι από τις ιστορικότερες ομάδες του NBA, με ονόματα όπως οι Magic Johnson, Kareem Abdul-Jabbar, Kobe Bryant, Shaquille O’Neal και LeBron James να έχουν φορέσει τη φανέλα τους.

Οι Los Angeles Dodgers αποτελούν ένα από τα σημαντικότερα ονόματα του μπέιζμπολ.

Στην πόλη και την περιοχή υπάρχουν επίσης οι Clippers στο NBA, οι Rams και Chargers στο NFL, οι Kings στο χόκεϊ και οι LA Galaxy και LAFC στο ποδόσφαιρο.

Και υπάρχει ακόμη ένα στοιχείο που ελάχιστες πόλεις μπορούν να διεκδικήσουν: το Los Angeles φιλοξένησε τους Ολυμπιακούς Αγώνες το 1932 και το 1984 και θα τους φιλοξενήσει ξανά το 2028.

Θα γίνει έτσι μία από τις ελάχιστες πόλεις στην ιστορία που έχουν διοργανώσει τρεις θερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες.

Η πόλη των σταρ αλλά και των τεράστιων αντιθέσεων

Το Los Angeles δεν είναι μόνο κόκκινα χαλιά, βίλες, πολυτελή αυτοκίνητα και πισίνες.

Είναι συγχρόνως μια πόλη με τεράστιες κοινωνικές αντιθέσεις, σοβαρό πρόβλημα στέγασης και αστέγων, υψηλό κόστος ζωής και θρυλική – για τους λάθος λόγους – κυκλοφοριακή συμφόρηση.

Οι αποστάσεις είναι τεράστιες και το αυτοκίνητο για δεκαετίες αποτέλεσε σχεδόν αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητας.

Και φυσικά είναι μια μητρόπολη που ζει διαρκώς με τον κίνδυνο των σεισμών και των καταστροφικών πυρκαγιών.

Αυτή ακριβώς η αντίθεση αποτελεί ίσως μέρος της ιδιαίτερης ταυτότητάς της: ακραίος πλούτος και φτώχεια, ωκεανός και βουνά, ουρανοξύστες και μονοκατοικίες, κινηματογραφική φαντασία και σκληρή πραγματικότητα.

245 χρόνια μετά τους πρώτους 44

Στις 4 Σεπτεμβρίου 2026 συμπληρώνονται 245 χρόνια από εκείνη την ημέρα του 1781.

Σαράντα τέσσερις άνθρωποι δημιούργησαν έναν μικρό οικισμό στην άκρη της τεράστιας ισπανικής αυτοκρατορίας.

Δεν μπορούσαν να γνωρίζουν ότι το όνομα που του έδωσαν, Los Angeles, θα γινόταν κάποτε γνωστό σε κάθε γωνιά της Γης.

Ούτε ότι εκεί θα δημιουργούνταν τα όνειρα που θα έβλεπαν δισεκατομμύρια άνθρωποι στις κινηματογραφικές αίθουσες και αργότερα στις τηλεοράσεις και στις οθόνες τους.

Από ένα pueblo 44 κατοίκων σε μια μητρόπολη σχεδόν 4 εκατομμυρίων και στην παγκόσμια πρωτεύουσα του θεάματος. Αυτή είναι ίσως η πιο κινηματογραφική ιστορία που έγραψε ποτέ το ίδιο το Hollywood.

Πηγή: Ιστορικά και πληθυσμιακά στοιχεία από Library of Congress, U.S. Census Bureau και πηγές του Los Angeles.