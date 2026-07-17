Δημοσιογράφος έκανε κανονικά το ρεπορτάζ ενώ περπατούσε πάνω της κατσαρίδα

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Επαγγελματισμό και ψυχραιμία επέδειξε ρεπόρτερ του τοπικού τηλεοπτικού δικτύου KTLA στο Λος Άντζελες, όταν μία κατσαρίδα εμφανίστηκε ξαφνικά κατά τη διάρκεια ζωντανής σύνδεσης και σκαρφάλωσε πάνω της.

Κατσαρίδα σκαρφαλώνει στον λαιμό δημοσιογράφου σε live μετάδοση

Ακόμη και εάν το θέαμα σόκαρε, η δημοσιογράφος ήταν ατάραχη και συνέχισε κανονικά το ρεπορτάζ της. Η κατσαρίδα – γίγας, μάλιστα, κινήθηκε πάνω στο σώμα και μέσα από τα ρούχα της, προκαλώντας μια ιδιαίτερα άβολη κατάσταση, χωρίς όμως να την κάνει να χάσει την αυτοσυγκέντρωσή της.

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😖 KTLA reporter unfazed by disgusting cockroach crawling on her during live segment.



Credit: KTLA pic.twitter.com/1npXVo13Yg — TMZ (@TMZ) July 15, 2026

Λίγο αργότερα, η ρεπόρτερ αποφάσισε να αντιδράσει και απομάκρυνε το έντομο. Το περιστατικό έγινε γρήγορα viral, με αρκετούς χρήστες να σχολιάζουν με χιούμορ πως η δημοσιογράφος θα μπορούσε άνετα να πρωταγωνιστήσει σε διαφήμιση εντομοκτόνου.

Συνάδελφοί της στο KTLA 5 σχολίασαν πως η αντίδρασή της ήταν εντυπωσιακή, καθώς οι περισσότεροι άνθρωποι θα είχαν αντιδράσει πολύ διαφορετικά σε μια τόσο άβολη κατάσταση.

«Μάλλον δεν ήταν σίγουρη τι ακριβώς συνέβαινε, απλά ένιωθε ότι υπήρχε κάτι πάνω της», ανέφερε η δημοσιογράφος Τζέσικα Χολμς, ενώ ο Έρικ Σπίλμαν τόνισε ότι η ψυχραιμία της ήταν αξιοθαύμαστη.

«Δεν υπάρχει περίπτωση να μπορούσα να μείνω τόσο ήρεμος», έγραψε ένας χρήστης στο Facebook, περιγράφοντας την αντίδραση που θα είχε ο ίδιος σε ένα τέτοιο περιστατικό.