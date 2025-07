Οπως κάθε καλοκαίρι που αυξάνονται οι θερμοκρασίες, έτσι και φέτος, οι κατσαρίδες έχουν κάνει αισθητή την εμφάνιση τους, προκαλώντας τρόμο σε όποιον έρχεται αντιμέτωπος τους. Από τον κανόνα αυτόν δεν λείπει, απ′ ότι φαίνεται, ούτε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο.

Ο ύψους 2 μέτρων και 11 εκατοστών μπασκετμπολίστας κλήθηκε να τα «βάλει» με έναν… μικροσκοπικό εισβολέα και η αλήθεια είναι πως δεν ήταν και τόσο ψύχραιμος. Η σύζυγος του, Μαράια, είναι εκείνη που τον «πρόδωσε», αφού την ώρα της καταδίωξης του εντόμου, εκείνη άνοιξε live μετάδοση από τον λογαριασμό Instagram του Γιάννη.

Δεκάδες χιλιάδες φαν του Έλληνα μπασκετμπολίστα παρακολούθησαν την προσπάθεια του απέναντι στην κατσαρίδα. Με το πιο συνηθισμένο «όπλο» στο χέρι, μια παντόφλα, ο παίκτης των Μιλγουόκι Μπακς ξεκίνησε την αναζήτηση του εντόμου.

Οταν κάποια στιγμή συνειδητοποίησε ότι η σύζυγος του τον βιντεοσκοπούσε, φώναξε: «Είσαι σίγουρη ότι είναι μία; Ή είναι δύο; Είναι στη γωνία; Κλείσε την κάμερα, είναι η στιγμή μου να λάμψω, κλείσε την κάμερα! Είναι εκεί; Δεν βλέπω τίποτα, πού τη βλέπεις;».

This guy man😂@Giannis_An34 trying to kill a roach live on Instagram😂#basketball #nba #antetokounmpo #bucks #euroleague pic.twitter.com/a59ngVqnaa