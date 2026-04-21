Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο με νέα ανάρτηση στο Instagram έστειλε μήνυμα στους φίλους των Μπακς μετά και το τέλος της φετινής σεζόν, κατά την οποία το Μιλγουόκι δεν κατάφερε να προκριθεί στα playoff του NBA.

Όπως παραδέχτηκε και ο ίδιος ο Greek Freak, η φετινή χρονιά ήταν μία από τις δυσκολότερες στην καριέρα του. Ο Έλληνας διεθνής είχε από την έναρξη της σεζόν τις αμφιβολίες του για το φετινό ρόστερ των Μπακς.

Την ίδια στιγμή, οι σχέσεις του με την διοίκηση των Μπακς μοιάζουν να βρίσκονται σε «τεντωμένο σχοινί», μετά την απόφαση να μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για το υπόλοιπο της σεζόν, από τα μέσα Μαρτίου, όταν υπέστη έναν – όχι σοβαρό – τραυματισμό στο γόνατο, σε ένα παιχνίδι κόντρα στους Πέισερς.

Μάλιστα, οι φήμες περί αποχώρησης γίνονται ολοένα και εντονότερες, ενώ ο δημοσιογράφος του ESPN, Σαμς Σαράνια, ανέφερε χαρακτηριστικά ότι η στιγμή του αποχωρισμού έχει φτάσει μετά από 13 σεζόν.

Η ανάρτηση του Γ. Αντετοκούνμπο:

«Τέλος η 13η χρονιά. Αυτή ήταν μία από τις πιο δύσκολες σεζόν της καριέρας μου, αλλά, όπως λένε, σαν φοίνικας από τις στάχτες, θα ξανασηκωθώ.

Στην πόλη του Μιλγουόκι, τη ΔΙΚΗ μου πόλη, σας ευχαριστώ για την αμέριστη αγάπη και στήριξη», ανέφερε ο Γιάννης στην ανάρτησή του.