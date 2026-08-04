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Η υψηλή θερμοκρασία δεν πλήττει μόνο την Ελλάδα και την Ευρώπη το τελευταίο διάστημα, αλλά και την άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, αρκετές περιοχές αντιμετωπίζουν έντονο κύμα ζέστης, με χαρακτηριστικό παράδειγμα το Λος Άντζελες, όπου οι θερμοκρασίες έχουν φτάσει ακόμη και 10 βαθμούς Κελσίου πάνω από τα φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα.

Εξαιτίας των υψηλών θερμοκρασιών, οι αρκούδες φαίνεται πως αναζητούν τρόπους για να αντιμετωπίσουν τη ζέστη. Για την ακρίβεια, μια μεγάλη μαύρη αρκούδα καταγράφηκε από κάμερα ασφαλείας σε αυλή πολυτελούς κατοικίας στο Λος Άντζελες να εισέρχεται στον χώρο και να απολαμβάνει μια… δροσερή στάση στην πισίνα. Το ζώο στη συνέχεια χαλάρωσε για περίπου πέντε λεπτά στο σπα του σπιτιού, πριν αποχωρήσει ανενόχλητο από τον κήπο.

Το βίντεο δημοσίευσε στα social media ο ιδιοκτήτης της βίλας, αναφέροντας ότι η αρκούδα δεν έδειξε κανένα ενδιαφέρον για τον σκύλο της οικογένειας, ο οποίος βρισκόταν πολύ κοντά της και γάβγιζε έντονα, χωρίς όμως να καταφέρει να την ενοχλήσει.