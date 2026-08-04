Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Η υψηλή θερμοκρασία δεν πλήττει μόνο την Ελλάδα και την Ευρώπη το τελευταίο διάστημα, αλλά και την άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, αρκετές περιοχές αντιμετωπίζουν έντονο κύμα ζέστης, με χαρακτηριστικό παράδειγμα το Λος Άντζελες, όπου οι θερμοκρασίες έχουν φτάσει ακόμη και 10 βαθμούς Κελσίου πάνω από τα φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα.

A black bear was caught on camera taking a dip in a backyard spa to beat the heat in a foothill neighborhood of Los Angeles County Sunday afternoon. A La Crescenta-Montrose resident captured video of the bear wandering through their backyard on Cloud Avenue at 4:52 p.m., just… pic.twitter.com/EnxcTT6oTj Advertisement Advertisement August 3, 2026

Εξαιτίας των υψηλών θερμοκρασιών, οι αρκούδες φαίνεται πως αναζητούν τρόπους για να αντιμετωπίσουν τη ζέστη. Για την ακρίβεια, μια μεγάλη μαύρη αρκούδα καταγράφηκε από κάμερα ασφαλείας σε αυλή πολυτελούς κατοικίας στο Λος Άντζελες να εισέρχεται στον χώρο και να απολαμβάνει μια… δροσερή στάση στην πισίνα. Το ζώο στη συνέχεια χαλάρωσε για περίπου πέντε λεπτά στο σπα του σπιτιού, πριν αποχωρήσει ανενόχλητο από τον κήπο.

A black bear was caught on camera taking a dip in a backyard spa on Sunday afternoon. https://t.co/9vKPh0136V pic.twitter.com/Th5dIOiHBH August 3, 2026

Το βίντεο δημοσίευσε στα social media ο ιδιοκτήτης της βίλας, αναφέροντας ότι η αρκούδα δεν έδειξε κανένα ενδιαφέρον για τον σκύλο της οικογένειας, ο οποίος βρισκόταν πολύ κοντά της και γάβγιζε έντονα, χωρίς όμως να καταφέρει να την ενοχλήσει.